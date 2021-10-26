До 11 градусов тепла и небольшой дождь прогнозируется в Псковской области 27 октября

27 октября в Псковской области температура днем будет от +6 до +11 градусов, ночью – от +1 до +6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
27 октября в Псковской области температура днем будет от +6 до +11 градусов, ночью – от +1 до +6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 27 октября, по Псковской области ожидается облачная погода и небольшой дождь.
Ветер будет западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.
Атмосферное давление низкое.