На ноябрьские праздники в Пскове изменится расписание движения автобусов

Расписание движения городских автобусов в Пскове изменится с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

С 25 октября по 3 ноября движение автобусов по городу будет осуществляться по расписанию рабочего дня. С 4 по 7 ноября – по расписанию воскресного дня.

Ряд пригородных маршрутов из Пскова с 25 октября по 7 ноября будут закрыты. Некоторые из них будут следовать по маршруту по каникулярному расписанию и режиму учебных дней. 3 ноября в основном расписание движения автобусов будет организовано по расписанию пятницы (каникулярные дни), 4 ноября – по расписанию субботы (каникулярные дни), 7 ноября – по расписанию воскресенья (каникулярные дни).

5 и 6 ноября движение автобусов будет осуществляться по расписанию субботы (каникулярные дни). Исключение составят маршруты №105 «Псков-Хрячова Гора-Назимово», №213 «Псков-Гверздонь ч/з Верхолино», №214 «Псков-Гверздонь ч/з Середку – движение по ним в эти дни будет закрыто. Автобусы по маршруту №106 «Псков-Рябово» будут следовать по воскресному расписанию с отмененным рейсом на 13.50.

Движение автобусов в садоводческие товарищества 4 ноября будет организовано по расписанию субботы, 7 ноября – воскресенья. С 5 по 6 ноября движение автобусов по данным направлениям будет закрыто.

Междугородние перевозки на период с 25 октября по 2 ноября и с 4 ноября по 7 ноября будут организованы по действующим расписаниям дней недели. 3 ноября междугородние автобусы будут следовать по маршруту по пятничному расписанию.

Подробнее с расписание можно ознакомиться на сайта «Псковпассажиравтотранса».