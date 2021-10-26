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Досуг / Погода

До 9 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 октября

26 октября 2021 года, 09:25

26 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +4...+9 градусов и +1...+6 градусов — в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 9 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 октября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозам синоптиков, 26 октябряпо Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем без существенных осадков. Ночью возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове дождей не прогнозируется, ночью возможны осадки. Днем воздух прогреется до +6...+8 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +3...+5 градусов.

В Великих Луках также без осадков, ночью возможен дождь. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +7...+9 градусов. Ночью похолодает до +2...+4 градусов.

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