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Происшествия

Проверяется информация о сокрытии африканской чумы свиней на предприятии в Псковской области

25 октября 2021 года, 19:47

Россельхознадзор подозревает, что одно из свиноводческих хозяйств Псковской области скрывает вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на протяжении двух месяцев. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на ведомство.

Проверяется информация о сокрытии африканской чумы свиней на предприятии в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Продукция под торговой маркой предприятия, в составе которой обнаружили генетический материал вируса АЧС, вышла ещё весной, однако на предприятии об очаге официально объявили лишь спустя два месяца.

В регионе по поручению главы Псковской области Михаила Ведерникова начали проверку. Заместитель губернатора Нинель Салагаева сообщила, что ее результаты станут известны позже.

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