Проверяется информация о сокрытии африканской чумы свиней на предприятии в Псковской области

Россельхознадзор подозревает, что одно из свиноводческих хозяйств Псковской области скрывает вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на протяжении двух месяцев. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на ведомство.

Продукция под торговой маркой предприятия, в составе которой обнаружили генетический материал вируса АЧС, вышла ещё весной, однако на предприятии об очаге официально объявили лишь спустя два месяца.

В регионе по поручению главы Псковской области Михаила Ведерникова начали проверку. Заместитель губернатора Нинель Салагаева сообщила, что ее результаты станут известны позже.