Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Улицу Германа в Пскове отремонтируют в 2022 году

25 октября 2021 года, 19:29

Подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» планирует отремонтировать улицу Германа на участке от Крестовского шоссе до съезда к псковскому аэропорту до 29 июля 2022 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Улицу Германа в Пскове отремонтируют в 2022 году

На ремонтируемом отрезке длиной более 300 метров рабочие заменят покрытие проезжей части и бортовой камень, а также произведут ремонт тротуара, смонтируют новое пешеходное ограждение, установят новые колодцы и отрегулируют положение крышек люков. В конце подрядная организация восстановит зеленую зону и нанесет дорожную разметку.

Контракт подписали с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Ремонт пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте