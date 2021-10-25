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Досуг / Погода

До 10 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 25 октября

25 октября 2021 года, 09:35

25 октября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +5…+10 градусов и похолодает до -1…-4 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 10 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 25 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 25 октября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +7…+9 градусов. В ночное время столбики термометров будут показывать 0…+2 градуса.

В Великих Луках также без дождей. В дневное время воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке -1…+1 градус.

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