До 10 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 25 октября

25 октября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +5…+10 градусов и похолодает до -1…-4 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 25 октября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +7…+9 градусов. В ночное время столбики термометров будут показывать 0…+2 градуса.



В Великих Луках также без дождей. В дневное время воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке -1…+1 градус.