Ряд автобусов изменят маршрут из-за ремонтных работ 25 октября в Пскове

25 октября с 9:30 до 18:30 ряд автобусом изменят маршрут в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на улице Горького в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс».

Движущиеся от «Центральной городской библиотеки» к «Дамбе» автобусы №2, 5, 8, 19 следуют со всеми остановками по ходу движения по улице Горького до улицы Розы Люксембург, потом поворачивают направо и едут по улице Розы Люксембург, Народной до Юбилейной, затем налево по улице Юбилейной по маршруту.

Автобусы №2 и №5, движущиеся от площади Победы в сторону «Дамбы» следуют со всеми остановками по ходу движения по улице Юбилейной до пересечения с улицей Народной, затем направо по улице Народной.

Автобус №2 после Народной едет по своему маршруту, № 5 – продолжит движение по улице Розы Люксембург до улицы Максима Горького и затем по маршруту.

Остановки «Областная больница», «Храм Александра Невского» и «Дамба» во время ремонтных работ не действуют