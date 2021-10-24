Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Ряд автобусов изменят маршрут из-за ремонтных работ 25 октября в Пскове

24 октября 2021 года, 19:38

25 октября с 9:30 до 18:30 ряд автобусом изменят маршрут в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на улице Горького в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс».

Ряд автобусов изменят маршрут из-за ремонтных работ 25 октября в Пскове

Изображение из пресс-службы «Псковпассажиравтотранс»

Движущиеся от «Центральной городской библиотеки» к «Дамбе» автобусы №2, 5, 8, 19 следуют со всеми остановками по ходу движения по улице Горького до улицы Розы Люксембург, потом поворачивают направо и едут по улице Розы Люксембург, Народной до  Юбилейной, затем налево по улице Юбилейной по маршруту. 

Автобусы №2 и №5, движущиеся от площади Победы в сторону «Дамбы» следуют со всеми остановками по ходу движения по улице Юбилейной до пересечения с улицей Народной, затем направо по улице Народной. 

Автобус №2 после Народной едет по своему маршруту, № 5 – продолжит движение по улице Розы Люксембург до улицы Максима Горького и затем по маршруту.

Остановки «Областная больница», «Храм Александра Невского» и «Дамба» во время ремонтных работ не действуют 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте