Псковские параспортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису

Параспортсмены Псковской области завоевали несколько медалей по итогам первых двух дней Всероссийских соревнований по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященных памяти русского полководца Александра Невского.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Участница паралимпийских игр, мастер спорта России Александра Васильева заняла первое место. Оксана Рудакова и Дарья Матвеева стали обладательницами серебряной и бронзовой медалей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Соревнования проходят в Великом Новгороде. В команду Псковской области вошли члены областной организации «Всероссийское общество инвалидов» и региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с ПОДа».
Организатором соревнований является Всероссийское общество инвалидов.