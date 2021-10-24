Мокрый снег и до +6 градусов ожидаются в Псковской области 24 октября

24 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +1…+6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -0…-5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в области ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. По северу региона утром пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночь будет без осадков. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове днем осадков не предвидится, утром – небольшой дождь. В дневное время воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -0...-2 градусов.

В Великих Луках в первой половине дня пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром и ночью осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +4...+6, ночью похолодает до -3...-5.