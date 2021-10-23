Осадки и до +8 градусов прогнозируются в Псковской области 23 октября

23 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +3…+8 градусов и +1…+6 градусов – ночью. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, 23 октября по Псковской области пройдут небольшие дожди, в дневное время местами по региону прогнозируются умеренные осадки. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западных направлений от умеренного до сильного.

В Пскове в течение дня ожидаются умеренные осадки. В дневное время воздух прогреется до +5…+7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2...+4 градусов.