Усиление ветра ожидается в Псковской области 22 октября

22 октября в Псковской области ожидается усиление ветра южного и юго-западных направлений. Об этом сообщает ГУ МЧС по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометеоцентр.

При сильном ветре МЧС рекомендует: убрать хозяйственные вещи с балконов и двора, а также сухие деревья, могущие нанести ущерб жилищу; закрыть окна; обходить на улице рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев и сооружений повышенного риска (трубопроводов, мостов, эстакад, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов); парковать машину в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.