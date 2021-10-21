До 10 градусов тепла и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 22 октября

22 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +5...+10 градусов и +3...+8 градусов — ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
22 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +5...+10 градусов и +3...+8 градусов — ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 22 октября, по Псковской области ожидается облачная погода. По региону пройдут небольшие дожди, местами умеренные.
Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Местами с порывами до 15-20 метров в секунду.
Атмосферное давление вновь ниже нормы.