Вышла рецензия на фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай»

На сайте Псковского агентства информации вышла рецензия кинообзревателя Муслима Камалова на фильм 2021 года режиссера, художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай», где одну из главных ролей сыграла уроженка Пскова Юлия Пересильд.

Как считает Муслима Камалова, режиссер хотел обмануть зрительские ожидания и приятно удивить, но механизм не сработал как следовало.

«Кажется, режиссер заплутал среди жанров, так и не определившись и не найдя выход», – пишет кинообозреватель.

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