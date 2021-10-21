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Досуг

Вышла рецензия на фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай»

21 октября 2021 года, 11:55

На сайте Псковского агентства информации вышла рецензия кинообзревателя Муслима Камалова на фильм 2021 года режиссера, художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай», где одну из главных ролей сыграла уроженка Пскова Юлия Пересильд.

Вышла рецензия на фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай»

Как считает Муслима Камалова, режиссер хотел обмануть зрительские ожидания и приятно удивить, но механизм не сработал как следовало.

«Кажется, режиссер заплутал среди жанров, так и не определившись и не найдя выход», – пишет кинообозреватель.

Подробнее читайте в статье: Принеси мне тазик: «Хорошие девочки попадают в рай» Дмитрия Месхиева — невнятная псевдофилософская драма с Юлией Пересильд

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