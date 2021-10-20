Площадки для сдачи ГТО построили в трех районах Псковской области

По национальному проекту в трех районах Псковской области построили площадки для сдачи нормативов ГТО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
По национальному проекту в трех районах Псковской области построили площадки для сдачи нормативов ГТО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Три специализированные спортивные площадки для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» и для тренировок сданы в Новосокольническом и Опочецком районах, а также в Великих Луках.
Как отметили в пресс-службе, работы по строительству данных объектов велись в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Для строительства площадок было выделено более 6 млн рублей.
Спортивные объекты оснащены специализированными установками и тренажерами для тренировки и тестирования нормативов ГТО. Построенные площадки не только позволяют сдавать нормы комплекса «Готов к труду и обороне», но и дают возможность населению регулярно заниматься спортом. Спортсмены же могут проводить на них тренировки по воркауту.
Пять подобных площадок в Псковской области были открыты в 2020 году в рамках национального проекта. На данный момент спортивные комплексы установлены уже в 18 муниципалитетах региона. Еще три площадки для сдачи нормативов ГТО и для упражнений планируется построить в Псковской области в следующей году.