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Досуг / Погода

Осадки и до 16 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 21 октября

20 октября 2021 года, 18:35

21 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +11...+16 градусов и +5...+10 градусов — в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Осадки и до 16 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 21 октября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 21 октября, по Псковской области ожидается облачная погода. По региону пройдут дожди.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь ниже нормы.

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