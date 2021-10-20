Осадки и до 16 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 21 октября

21 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +11...+16 градусов и +5...+10 градусов — в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
21 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +11...+16 градусов и +5...+10 градусов — в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 21 октября, по Псковской области ожидается облачная погода. По региону пройдут дожди.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.
Атмосферное давление вновь ниже нормы.