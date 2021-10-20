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Досуг / Погода

С 20 по 22 октября в Псковской области ожидается усиление ветра

20 октября 2021 года, 13:42

20 октября в Псковской области с 16-19 часов ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, которое продолжится в течение суток 21 и 22 октября. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

С 20 по 22 октября в Псковской области ожидается усиление ветра

Фото: Арсений Тимашов

Сегодня в Псковской области облачно. Днем в регионе пройдут дожди, ночью – небольшие дожди. Днем температура будет от +7 до +12 градусов. Ночью – +5...+10 градусов.



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