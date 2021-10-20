С 20 по 22 октября в Псковской области ожидается усиление ветра

20 октября в Псковской области с 16-19 часов ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, которое продолжится в течение суток 21 и 22 октября. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.