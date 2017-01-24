Пользователи соцсетей обнаружили у «Максимуса» подозрительную старушку

Звонок в полицию

Полезно

4 строгих «нельзя»

Их посты взбудоражили общественность.18 января в социальной сети «Фейсбук» пскович Николай Романишин призвал псковичей к бдительности. «Сегодня около 15:00 часов на остановке «ул. Гагарина» («Максимус») пожилая женщина подзывала к себе маленьких девочек, говорила, что отведет в магазин игрушек, и чтобы они ей в чем-то помогли! Это случайно услышала моя девушка, она спросила у девочки, ее ли это бабушка, на что девочка сказала, что вообще ее не знает. Тогда Мария отогнала эту бабку от девочки, та пыталась опять позвать к себе девочку, но Маша подняла панику и сказала, что вызовет полицию, тогда эта бабка отошла к дороге и вела себя странно и неадекватно!Маша посадила девочку в нужный ей автобус и стала ждать свой на вокзал (очень торопилась, уезжала в другой город).Через пару минут эта ненормальная опять подошла уже к другой девочке и предлагала то же самое - отвести ее в магазин игрушек и провести ее куда-то! Маша стала уже громко кричать на эту бабку, чтобы она не приставала к детям, и пугать полицией, после чего эта бабка скрылась!Приметы: белые сапоги до половины голени; бордово-коричневое пальто; вязаный шарф; черно-белая беретка с кругообразными узорами. На вид около 65 лет!Убедительная просьба, если кто ее заметит, уделить немного времени и понаблюдать за ее действиями; если такое повторится - вызвать полицию!» - написал он.Двумя днями ранее внимание общественности привлек пост Екатерины Поленовой. Она рассказывала, как у ее знакомой чуть не увели ребенка, пока она оплачивала квитанции в банке. «К ребенку подошла девочка лет девяти-десяти и заговорила о ее игрушках. Моя знакомая общалась с кассиром и не обратила внимания, а когда через минуту обернулась, не увидела ни своей дочки, не чужой девочки.Выбежав из банка, она увидела, как девочки скрываются быстрым шагом во дворе пятиэтажек.Кинулась к дочке, и от шока даже ничего не сказала той девочке, которая быстро повернулась и ушла.У ребенка выяснила, что та вела ее домой дать конфету. Со взрослыми многие побоятся уйти, а с ребенком нет. Было это у центрального рынка, но может быть где угодно. Расскажите друзьям!» - написала Екатерина.– Эти посты в соцсетях я видел и передал информацию своим коллегам-оперативникам, - пояснил Алексей Баранов, референт отделения информации и общественных связей Управления МВД России по Псковской области. – Но никаких заявлений нам не поступало. Неприятных происшествий с детьми в последние дни мы, к счастью, тоже не регистрировали. Если вы видите странное поведение взрослого в отношении ребенка, незамедлительно сообщите в полицию, пусть даже информация потом не подтвердится. Мы оперативно выедем на место и во всем разберемся. Может быть, даже задержим человека, представляющего общественную опасность. Посты в соцсетях - это, конечно, хорошо. Они позволяют предупредить и оповестить большое количество людей, но первым делом все-таки звоните в полицию. Всем взрослым хочу сказать, чтобы не оставляли несовершеннолетних детей без присмотра и напомнили детям правила поведения с незнакомцами.Большинство детей в 6-8 лет наивно верят, что опасные незнакомцы бывают страшными и с самого начала кажутся подозрительными, говорят психологи.Объясните, что злоумышленник может быть вполне симпатичным и даже одногодком малыша. Поэтому опасно не только когда ребенка хватают и тащат в неизвестном направлении, но и когда:* предлагают покататься на машине или сходить купить конфет;* просят помочь найти потерявшегося котенка или показать нужный дом;* звонят в дверь и просят открыть от имени электрика, сантехника и т. д.;* рассказывают, что мама задержалась и попросила коллегу или друга забрать ребенка с площадки или из школы.Ребенок должен понимать, что любое общение с незнакомыми людьми потенциально опасно, поэтому всегда надо следовать указаниям родителей в такой ситуации.* Никогда и никуда не ходить с незнакомыми людьми. Речь идет не только о взрослых, это могут быть и дети. Если новый мальчик на детской площадке рассказывает, что в соседнем дворе веселее, и предлагает сходить посмотреть, необходимо отказаться. Если незнакомая девочка говорит, что боится пройти мимо собаки возле дома, и просит проводить, не надо этого делать.* Ни за что не открывать дверь незнакомцам. Кем бы они ни представлялись и что бы они ни говорили, необходимо немедленно позвонить родителями и рассказать об этом. Если дома есть соседи, можно позвонить им и попросить разобраться.* Не разрешать незнакомым людям прикасаться к себе. Если человек приближается или протягивает руку, лучше немедленно убегать.* Не подходить к чужим автомобилям и тем более не садиться в них. Если водитель или пассажир просят показать дорогу, сделать это можно, указав направление рукой издалека.