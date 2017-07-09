9 Июля 2017
Псков
+10 .. +12 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

«Освоил три аккорда, стали приходить стихи»

08 Июля 2017 - 11:22
Главная → Заметки → Культура
Кто такие псковские барды и о чем они поют

В эти выходные в Изборске проходит фестиваль бардовской песни «Изборская крепость». Мы решили выяснить, кто, собственно говоря, такие псковские барды, с чего они начинали и о чем поют.
 

Самые известные барды Псковской области

1. Андрей Васильев. 40 лет. Лауреат нескольких фестивалей. Песни филовоской тематики. Книг не выпускал.

2. Игорь Плохов. 58 лет. Стихи начал писать с 5-го класса школы, в 9-м классе овладел гитарой и увлёкся авторской песней. Приз зрительской симпатии на конкурсе «Псковская студенческая весна – 1980» за исполнение своих стихов и песен. В это время – первые публикации в газетах и сборниках самиздата. Публиковал стихи в газетах и 22-х коллективных сборниках. Написал более 100 песен. В 1999 г. опубликовал книгу стихов «Да и Нет».

В 2004 г. опубликовал книгу стихов «Островок света». В 2014 году опубликовал книгу стихов «Фрактал для Беллы».

Лауреат и дипломант фестивалей авторской песни.

3. Вадим Котов. 59 лет. Лирика. Выпустил одну книгу.

4. Артур Гайдук. 52 года. Стихи начал писать в 21 год, после того, как взял в руки гитару. С 1999 года является президентом клуба авторской песни «Горизонт».

Член жюри и ведущий творческих мастерских на многих фестивалях авторской песни на северо-западе России («Норд-вест» Валдай, «Мстинские созвучия» Боровичи, «Скобарь» Псков, «Смоленское поозерье» Смоленск, «Струны фортов» СПб и др.).

Выпустил сборник стихов «Анатомия души», печатался в коллективных сборниках и периодических изданиях.

5. Татьяна Замураева (Месечко). 56 лет. Любовные песни. Лирика.
 

Кто такие барды? Каков он на самом деле собирательный образ барда?

Бардами не обязательно должны быть туристами. Барды – это просто хорошие поэты, интеллектуальные люди. И песни их не туристические, а ближе к городским романсам, лирическим. Песня выросла из туристической.

Сейчас поют чаще всего не индивидуально, а в ансамбле.
 

Где учат на бардов? Если человек пишет музыку, кто может оценить его работу? Есть ли эксперты? Какие-то сообщества? Каков средний возраст?

Произведения бардов – это индивидуальная работа каждого человека. Ездят по фестивалям, выступают, получают опыт. Те, кто проходит творческие испытания, общаются впоследствии с более опытными бардами, которые их учат, дают советы.

Средний возраст: диапазон огромный, от 18-19 до 70 лет.
 

Прямая речь


Игорь Плохов: «Закончил Псковский политехнический университет. Электромеханический факультет по направлению «Электропривод». Среди бесконечного изучения различных проводов и работ машин, захотелось чего-то нового, необычного. Захотелось лирики, поэзии. Тогда мы с ребятами собирались и играли на гитаре. На 4-м курсе стал членом клуба самодеятельной песни «Горизонт».
 

Татьяна Замураева (Месечко): «Училась на направлении химия-биология. Работала 15 лет заведующей химической аналитической лабораторией. В прошлом я танцовщица занималась бальными танцами 15 лет. Но всему приходит конец. И мне не хватало самореализации и вспомнила, что знаю три аккорда, а стихи я писала, сколько себя помню. Нашла клуб».
 

Андрей Васильев: «Дело в том, что профессия тут ни при чем. Просто когда-то давно так случилось, что услышал бардовскую песню, стало интересно, попал в Клуб авторской песни «Горизонт». К этому времени что-то уже пытался писать. А дальше учился понемногу у всех интересных мне людей через общение, фестивали и прочее».
 

Артур Гайдук: «По профессии я врач. С 96-го года работаю на станции скорой мед помощи, до того был хирургом. Писать песни на собственные стихи начал в 86-м году, когда был студентом 3 курса мед. института. Мне тогда был 21 год. Услышал в исполнении приятеля песню Владимира Ланцберга «Пора в дорогу, старина», и мне очень захотелось научиться её исполнять. Я купил за 35 рублей (по тем временам бешеные деньги) болгарскую гитару «Орфей» и принялся её осваивать. Естественно, с трёх аккордов. А как только у меня стало что-то на гитаре получаться, так сразу стали приходить и стихи, хотя до этого даже попыток не было что-либо написать. А вот в клуб авторской песни я пришел только в 99-м. Это был наш псковский «Горизонт».
 
Андрей Беанимов: «Окончил Псковский индустриальный техникум, Санкт-Петербургский технический университет, Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Офицер ГПС МЧС России. Первые стихи я написал ещё в детстве. Далее я начал писать стихи уже в техникуме, лет в 16-17, и более не прекращал. Возможно, моё увлечение так бы и осталось на уровне сетевой поэзии, если бы в 2007 году судьба не свела меня со Станиславом Александровичем Золотцевым. Именно он сказал: «Андрей Геннадьевич, вы поэт…» и подтолкнул меня к изданию поэтического сборника, выпущенного 2008 года под названием «Может, сбудется?»
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Идеальная работаФильм, который снимали...Бесплатным для зрителей...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеров
Весь фото архив

Видео

Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяем
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 июля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50