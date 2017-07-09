Кто такие псковские барды и о чем они поют

В эти выходные в Изборске проходит фестиваль бардовской песни «Изборская крепость». Мы решили выяснить, кто, собственно говоря, такие псковские барды, с чего они начинали и о чем поют.



Самые известные барды Псковской области

1. Андрей Васильев. 40 лет. Лауреат нескольких фестивалей. Песни филовоской тематики. Книг не выпускал.



2. Игорь Плохов. 58 лет. Стихи начал писать с 5-го класса школы, в 9-м классе овладел гитарой и увлёкся авторской песней. Приз зрительской симпатии на конкурсе «Псковская студенческая весна – 1980» за исполнение своих стихов и песен. В это время – первые публикации в газетах и сборниках самиздата. Публиковал стихи в газетах и 22-х коллективных сборниках. Написал более 100 песен. В 1999 г. опубликовал книгу стихов «Да и Нет».



В 2004 г. опубликовал книгу стихов «Островок света». В 2014 году опубликовал книгу стихов «Фрактал для Беллы».



Лауреат и дипломант фестивалей авторской песни.



3. Вадим Котов. 59 лет. Лирика. Выпустил одну книгу.



4. Артур Гайдук. 52 года. Стихи начал писать в 21 год, после того, как взял в руки гитару. С 1999 года является президентом клуба авторской песни «Горизонт».



Член жюри и ведущий творческих мастерских на многих фестивалях авторской песни на северо-западе России («Норд-вест» Валдай, «Мстинские созвучия» Боровичи, «Скобарь» Псков, «Смоленское поозерье» Смоленск, «Струны фортов» СПб и др.).



Выпустил сборник стихов «Анатомия души», печатался в коллективных сборниках и периодических изданиях.



5. Татьяна Замураева (Месечко). 56 лет. Любовные песни. Лирика.



Кто такие барды? Каков он на самом деле собирательный образ барда?

Бардами не обязательно должны быть туристами. Барды – это просто хорошие поэты, интеллектуальные люди. И песни их не туристические, а ближе к городским романсам, лирическим. Песня выросла из туристической.



Сейчас поют чаще всего не индивидуально, а в ансамбле.



Где учат на бардов? Если человек пишет музыку, кто может оценить его работу? Есть ли эксперты? Какие-то сообщества? Каков средний возраст?

Произведения бардов – это индивидуальная работа каждого человека. Ездят по фестивалям, выступают, получают опыт. Те, кто проходит творческие испытания, общаются впоследствии с более опытными бардами, которые их учат, дают советы.



Средний возраст: диапазон огромный, от 18-19 до 70 лет.



Прямая речь



Игорь Плохов: «Закончил Псковский политехнический университет. Электромеханический факультет по направлению «Электропривод». Среди бесконечного изучения различных проводов и работ машин, захотелось чего-то нового, необычного. Захотелось лирики, поэзии. Тогда мы с ребятами собирались и играли на гитаре. На 4-м курсе стал членом клуба самодеятельной песни «Горизонт».





Татьяна Замураева (Месечко): «Училась на направлении химия-биология. Работала 15 лет заведующей химической аналитической лабораторией. В прошлом я танцовщица занималась бальными танцами 15 лет. Но всему приходит конец. И мне не хватало самореализации и вспомнила, что знаю три аккорда, а стихи я писала, сколько себя помню. Нашла клуб».





Андрей Васильев: «Дело в том, что профессия тут ни при чем. Просто когда-то давно так случилось, что услышал бардовскую песню, стало интересно, попал в Клуб авторской песни «Горизонт». К этому времени что-то уже пытался писать. А дальше учился понемногу у всех интересных мне людей через общение, фестивали и прочее».





Артур Гайдук: «По профессии я врач. С 96-го года работаю на станции скорой мед помощи, до того был хирургом. Писать песни на собственные стихи начал в 86-м году, когда был студентом 3 курса мед. института. Мне тогда был 21 год. Услышал в исполнении приятеля песню Владимира Ланцберга «Пора в дорогу, старина», и мне очень захотелось научиться её исполнять. Я купил за 35 рублей (по тем временам бешеные деньги) болгарскую гитару «Орфей» и принялся её осваивать. Естественно, с трёх аккордов. А как только у меня стало что-то на гитаре получаться, так сразу стали приходить и стихи, хотя до этого даже попыток не было что-либо написать. А вот в клуб авторской песни я пришел только в 99-м. Это был наш псковский «Горизонт».



Андрей Беанимов: «Окончил Псковский индустриальный техникум, Санкт-Петербургский технический университет, Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Офицер ГПС МЧС России. Первые стихи я написал ещё в детстве. Далее я начал писать стихи уже в техникуме, лет в 16-17, и более не прекращал. Возможно, моё увлечение так бы и осталось на уровне сетевой поэзии, если бы в 2007 году судьба не свела меня со Станиславом Александровичем Золотцевым. Именно он сказал: «Андрей Геннадьевич, вы поэт…» и подтолкнул меня к изданию поэтического сборника, выпущенного 2008 года под названием «Может, сбудется?»

