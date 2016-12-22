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Салават Щербаков о памятнике Довмонту: Это очень престижный проект для любого скульптора

19 Декабря 2016 - 10:50
Главная → Заметки → Культура
Московский скульптор рассказал, как велась работа над эскизами памятника для Пскова
В Пскове выбрали лучший проект памятника князю Довмонту. Жюри конкурса большинством голосов выбрало проект известного российского скульптора Салавата Щербакова – конную скульптуру Довмонта Псковского без шлема, с мечом и с Троицким собором в руках.

До самого последнего момента члены жюри не знали имен скульпторов – участников конкурса. Работы были пронумерованы, и конверты с именами авторов были вскрыты председателем жюри только после голосования. 

«Псковская правда» связалась с победителем конкурса.

- Псков знаю давно, еще с институтской скамьи, - говорит Салават Щербаков. - Это город ключевой, важный, со своим характером. Я бывал в Пскове много раз. Но, участвуя в конкурсе, еще больше погружаясь в историю этого города, я постепенно открывал для себя много нового о личности Довмонта и о Пскове.


Сначала общая идея памятника была более простая: поэтому проект, представленный в первом туре конкурса, был немножко другой. В эскизе было много динамики - отважный воин, сметающий на своем пути врага. Такой же, как нынешние псковские десантники. Но как отметили познакомившиеся с проектом псковские историки, общественность, воин - это лишь одна сторона характера Довмонта. В то время как псковский князь был не только воином, но и строителем, радетелем городов, веры. И эти черты псковского характера должны были тоже найти отражение в скульптуре.


Пообщавшись с псковскими знатоками истории (им спасибо большое), мы посмотрели, как на иконах изображен Довмонт, посмотрели росписи в монастырях. В результате получился новый, более статичный и стабильный в хорошем смысле слова образ – в  другом возрасте, с другими атрибутами. Меч не открыт, а в ножнах, и напоминает крест. То есть изображен человек, готовый к любым действиям – самым отважным, но в состоянии спокойной уверенности и мудрости. Более сложный образ получился, более глубокий. К этому, по крайней мере, мы стремились. Довмонт заслуживает серьезного большого памятника. Это важный проект и для любого скульптора очень престижный.


От встреч в Пскове я и «личную выгоду» извлек. Меня отвели в Мирожский монастырь, там пишут мерные иконы. И я на рождение внука заказал такую икону. Так что параллельно псковские живописцы мне для внука икону написали. Она всем моим родным понравилась.
 

Наша справка

Скульптор Салават Щербаков работает в жанре монументальной и станковой скульптуры классического реалистичного стиля. Архитектурно-художественная мастерская С. А. Щербакова занимается разработкой архитектурных проектов, художественным проектированием, созданием монументальной скульптуры, ансамблей памятников, разработкой архитектурно-планировочных решений реконструкции городской среды.

Многочисленны монументальные работы Салавата Щербакова в Москве и за ее пределами. В числе недавних работ скульптора - памятник Владимиру Великому — монументальное сооружение, установленное на Боровицкой площади в Москве по инициативе Российского военно-исторического общества и правительства города. Псковичам Салават Щербаков известен по памятнику Героям Первой мировой войны на Вокзальной площади.
 

Важно

Псковичи, желающие принять участие в сборе средств на памятник Довмонту Псковскому, могут обратиться в «Фонд Довмонта Псковского» по тел. +7(8112) 580-280 или перечислить средства через сайт фонда (кликнув «Помочь фонду» - в правом верхнем углу).
 


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