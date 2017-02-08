Иностранный агент – Центр социального проектирования «Возрождение» будет ликвидирован по решению суда

«Сама организация препятствует любыми способами, чтобы эти проверки были проведены. В 2015 году одна проверка вообще не состоялась, потому что не было никого, никого не нашли.

Андрей Разумов

Использованы материалы сайта Densuda.ru

На минувшей неделе Псковский городской суд принял решение о ликвидации региональной НКО «Центр социального проектирования «Возрождение». В регионе и за его пределами эта НКО известна прежде всего реализацией общественно-политических проектов на средства иностранных фондов. Долгие годы Центр возглавлял руководитель регионального отделения «Яблока». Скорее всего, решение суда некоммерческой организацией будет оспорено, а сам Шлосберг и его сторонники попытаются заявить о политическом давлении и беззаконии, как они это делали уже не раз.«Возрождение» было внесено в реестр НКО-иностранных агентов в конце декабря 2014 года – за получение зарубежных грантов и реализацию на них проектов с легко читаемым политическим подтекстом. В 2015 году сторонники Шлосберга попытались через суд исключить организацию из числа иностранных агентов. Лев Шлосберг при этом активно разыгрывал карту политика, которого якобы преследуют по политическим мотивам.В декабре 2016 года городской суд начал рассмотрение дела о закрытии «Возрождения» по административному иску Минюста России. В иске было указано, что в ходе проверок были выявлены существенные нарушения закона. Положения Устава не соответствуют действующему законодательству, организация не имела надлежащего юридического адреса, не сообщала о своем фактическом местонахождении, не представляла документы при проведении проверок, не сдавала оформленную бухгалтерскую отчетность как организация, осуществляющая функции иностранного агента.Несколько проверок Центра, по словам представителя Управления Минюста по Псковской области, «ни к чему хорошему не привели»:По тем документам, которые есть у нас, считаем, что организация не выполняет свои функции, не работает. Документы о деятельности не предоставляет, что говорит о том, что деятельности никакой нет».31 января судебное заседание было продолжено, на нем судьяогласил решение о ликвидации иностранного агента – Центра «Возрождение».Интересное совпадение, которое, ну конечно, не имеет никакого отношения к НКО Льва Шлосберга. В СМИ появилась информация о том, что американское агентство USAID продолжает финансировать проекты на территории Российской Федерации, несмотря на требования МИД страны еще в 2012 году прекратить вмешиваться во внутренние дела России. В 2016 году оно потратило порядка 1,4 миллиона долларов на проекты в России, сообщает «Лайф». В частности, USAID профинансировали проект по налаживанию связей с сообществами в Центральной Азии. Еще два проекта, которые реализовывались на деньги американцев в нашей стране, – «Продвижение новых медиа и объединений СМИ в России» и программа «Российские независимые печатные медиа». Эти проекты должны были завершиться в 2013 году, но в 2016-м они снова оказались в списке американского агентства.В более ранней версии одного из проектов, пишет «Лайф», предполагалась поддержка «альтернативно мыслящих журналистов и блогеров», а в мероприятия включалось и их специальное обучение. Проект подразумевает работу со СМИ, социологами, которые будут готовить опросы с нужной направленностью, на основе которых можно формировать различные рейтинги оценок демократичности российской политической системы.