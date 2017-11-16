​Сегодня мы ищем новый образ для обаятельной псковички Натальи Бобовой. Задача наших стилистов — сделать его менее официальным

Героиня проекта до преображения.







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Елена Новичкова

ведущая проекта, стилист:



Первый образ.







Второй образ.









Третий образ.









Светлана Пантелеева

эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм»

Бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50:



Ольга Новичкова

визажист

Студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46:



Александра Никифорова

руководитель

Студии красоты Lorraine, Рижский пр., д. 17, ТРК «Этажи», 4-й этаж, тел. 61-01-62:





Светлана Степьюк

парикмахер

Студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, тел. +7 911 389-12-46:



Наталья Родина

мастер по маникюру

студия красоты Black Berry, Рижский проспект, 16, 3-й этаж, тел. 8-911-360-45-45:





Наталья

героиня проекта:





Дарья

дочь:



Иван

муж:

Цена вопроса

Наталье 53 года, она давно замужем и счастлива. У нее трое замечательных детей и четверо не менее замечательных внуков. Недавно Наталья заняла третье место на конкурсе «Миссис бабушка». А участие в «Модной революции» — это подарок за призовое место от партнера проекта торгового комплекса «ПИК60».— Я ничуть не расстроилась из-за третьего места, — говорит Наталья. — Ведь в итоге я получила самый лучший приз — участие в таком замечательном проекте. А все участницы конкурса «Миссис бабушка» были очень достойные и интересные.Что такое конкурс, Наталья знает не понаслышке. Она работает старшим методистом в городском управлении образования и сама организует конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года», а также различные общегородские праздники. Еще Наталья работает учителем русского языка и литературы в 10-м лицее и преподает английский язык дошкольникам.— У меня учительская работа, — говорит Наталья. — И это накладывает свой отпечаток. Я всегда официально нарядная, всегда одинаковая. Я устала от этого образа и очень хочу перемен. Согласна на настоящую революцию!Ну что ж, мы уверены, что наши стилисты Наталью не разочаруют. Как обычно, наряды героине мы подбираем в торговом комплексе «ПИК60».— Первый образ мы подобрали для работы. Брючный деловой костюм — незаменимая вещь для работающей леди, особенно для преподавателя. Приталенный фасон жакета придал фигуре женственный силуэт, а интересный крой по полочке изделия смягчил его официальность. Темно-синий цвет легко комбинируется с другими оттенками и позволит выглядеть по-разному в условиях дресс-кода.Кружевное нарядное платье красного цвета станет сногсшибательным oбразом для вечернего выхода. Ажурная красота ассоциируется с женственностью и романтичностью. В таком образе Наталья будет выглядеть превосходно и чувствовать себя королевой любого торжества.Повседневный образ героини мне бы очень хотелось сделать более динамичным. Наталья — очень активная и задорная. Внешний облик должен это отражать. Поэтому я решила использовать как основу образа стильную куртку-бомбер, которая придала комплекту экспрессии. Бомбер отлично дополнили зауженные брюки на манжете и молнии, белый топ и ботинки на тракторной подошве. Очень хотелось бы, чтобы этот образ стал любимым в гардеробе у нашей участницы.— На нашей встрече с Натальей мы уделили внимание здоровому образу жизни, поговорили про активную жизненную позицию, о возможностях компании «Орифлэйм» и, конечно, про красоту, уход за лицом и правильный подбор декоративной косметики на каждый день. Это самая популярная тема для участниц «Модной революции». Я порекомендовала ей средства, которые дают максимальный эффект. Наталья очень заинтересовалась пилингами и новой ночной маской с названием «Как после 8-часового сна». Наталья протестировала также прибор для очищения кожи и пришла в полный восторг. Если кожа хорошо ухожена, это сокращает время утреннего макияжа. Достаточно будет хорошего тонального средства, теней, туши, румян и освежающей помады. При макияже нужно обязательно использовать кисти и делать контур для глаз, черных, серых или коричневых оттенков. Все это займет 10-15 минут. Я уверена, что участие в проекте сделает Наталью еще красивее и счастливее. Желаю участнице жизненного драйва, красоты, здоровья и удачи по жизни! В подарок от меня Наталья получает ежедневные средства для ухода за лицом.— Мы создавали героине динамичный современный образ, мне захотелось подчеркнуть ее новую ультрамодную стрижку актуальным макияжем. Для начала мы оформили брови, что помогло сделать лицо более выразительным. Основной задачей стояло визуально приподнять верхнее веко и сделать глаза более открытыми. Для этого я выбрала легкие смоки айс в серо-коричневых тонах, наклеила пушистые накладные ресницы. Для того чтобы сделать образ более эффектным и слегка дерзким, я нанесла на губы помаду темно-малинового оттенка.— Педикюр — очень важная процедура, его необходимо делать каждый месяц, чтобы убрать все омозолелости и сухую кожу. Педикюр решает не только эстетические проблемы, это еще и вопрос здоровья. Но, к сожалению, многие уделяют внимания ногам гораздо меньше, чем рукам. Обязательно делайте педикюр, пусть и без покрытия. Наталье я выполнила самый простой вид педикюра, также я работаю со сложными стопами.— Для нашей участницы мы решили сделать акцент на короткой стрижке, открыть лоб. Окрасили волосы в более светлый цвет, чем ранее, чтобы не терять свежий и легкий образ.— Для Натальи мы сделали комбинированный маникюр и покрытие гель-лаком в нюдовых тонах. Красивые и ухоженные ногти — неотъемлемая часть повседневного образа. Наш салон открылся не так давно, но мы уже можем предложить нашим клиентам достаточно большой спектр услуг: у нас есть парикмахер, мастера маникюра и педикюра, очень квалифицированный опытный косметолог, которая помогает справляться женщинам с возрастными изменениями. Также у нас есть криосауна и солярий.— Девчонки, как здорово! Ничего себе! Мои сойдут с ума! Огромное всем спасибо!— Замечательно! Моя мама помолодела и прекрасно выглядит! Она всех сразит своим новым образом. Мы ее очень любим и рады, что она поучаствовала в таком замечательном проекте.— Мне очень понравилось! Придется в жену заново влюбляться!

Ботинки - 2790 руб.

Жакет 4610 руб., брюки - 4280 руб., блуза 2640 руб.

Серьги - 390 руб.

Стрижка + окрашивание - 1800 руб.

Коррекция воском и окрашивание бровей хной - 800 руб.



Макияж - 1300 руб.

Педикюр с покрытием - 1000 руб.

Комбинированный маникюр - 400 руб.

Покрытие гель-лаком - 400 руб.



Как стать участником проекта

Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!

