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Псковский гектар вместо дальневосточного
19 Мая 2017 - 11:21Главная → Заметки → Обратная связь
Пенсионеры через газету обратились к Путину
В нашей стране нет никакой справедливости. В Москве и Ленинграде за электроэнергию народ платит 2 рубля. В Псковской области – 4 рубля. А в 1992 году мы платили 4 копейки. Почему баллон газа стоит 600 рублей, а стоил 2,63? Все потому, что у нас стало все частное, а не государственное.
Если в Псковской области стерли с лица земли все колхозы и совхозы, ликвидировали все заводы и фабрики, работы нет, вот кто помоложе и поехали в Москву и Санкт-Петербург – там работа. Остались одни пенсионеры, которым ежегодно повышают налог на приусадебные участки. Чиновников становится все больше с каждым годом, а оклады все выше. Каждый чиновник пристраивает своих родственников, друзей.
На селе, да и в малых городах, ликвидировали школы, клубы, библиотеки, магазины, медпункты, сельсоветы. Дорог нет, зимой их не чистят. Автобус ходит 2 раза в неделю. Мы, пенсионеры, не можем попасть к врачу. Врачи тоже подались на большие зарплаты. А к нам приедут с Украины врачи – им по миллиону, жилье, обучение, а они год отработают, получат практику и поехали. Так дайте своим – оклад, жилье.
Почему лекарства так дорожают? Иголки в шприц-ручки в январе стоили 8 руб., в марте 11 руб. Это на иголки, а остальное выросло на 50-100 руб. Почему в Москве и Питере тест-полоски диабетикам выдают ежемесячно, а в Псковской области уже третий год не выдают?
Мы – дети войны, перенесли голод, холод, нужду, мы почти все диабетики, рожденные в 1940-45 гг. Какое у нас было питание – немцы коров и весь скот забрали, есть было нечего. И труд у нас был непосильный, отцы с войны не вернулись – вот мы и работали в колхозе с 14 лет, после окончания семилетки. Поэтому мы все и болеем. Детства у нас не было, и старости нет. Пенсии у большинства минимальные – не депутатские. Продукты дорожают, да еще и меру измерения изменили. Теперь пакет гречи – не кг, а 700 г. Зато стоит 54 рубля. Мы так обрадовались, а дома смотришь через лупу – и тут обман. Видимо, и потребительскую корзину рассчитывают по такому весу.
Мы – и инвалиды, и ветераны – отработали сначала за палочки, потом за копейки по 40-45 лет. Почему в нашей стране живут одни чиновники? Им оклады, путевки бесплатно, особняки. А рабочим – ничего. Работают люди за копейки и рады, что хоть такая работа есть. И живут еще люди – в бараках, из всех удобств одно электричество, остальное во дворе.
Немец в войну все сжег, разбомбил. Но мы все построили за наши налоги. Платили за все – за яблоню, куст смородины. Коровы нет – план сдачи молока доводил сельсовет. Не сдали – описывали имущество. А где имущество? Все немец сжег или забрал. А демократия – разрушила все без войны. Перепись села провели. Ну подсчитали, сколько населения проживало на 1.01.1991 и сколько на 1.01.2016, сколько голов скота. Где люди – вымерли, молодежь уехала. В деревне, где проживало 80 человек, осталось 4. В сельсоветах сидят чиновники. Чем они занимаются? Клубов нет, библиотек нет, школ нет, медпунктов нет. Смерть и рождение – надо в город ехать в ЗАГС. А они получают оклады, в отпуск – помощь, путевка бесплатно. А кочегар работает по 12 часов – ему 8 тысяч и никакой путевки. Кочегары от шума и грохота глохнут, слепнут, им до пенсии не дожить. А государство хочет пенсионный возраст увеличить. Зачем? Чиновники сидят на своих местах, пока их вперед ногами не вынесут.
И подоходный налог: кто получает оклад 6 тыс. руб. – 13%, и кто 600 тысяч – тоже 13%. Где справедливость? Нет ее в нашей стране. Депутаты работают на себя. А все почему – в Думе у нас одни чиновники. Рабочих там нет.
На Псковщине вся земля заросла бурьяном. Зачем раздавать по гектару на Дальнем Востоке? Раздайте в Псковской области. Народ поедет. А то целые колхозы вымерли. Лес весь выпилили. Нам, пенсионерам, дров не купить. Самосвал дров – 5 тысяч рублей. Их еще расколоть надо (за тысячу).
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой смертный час.
И дождалась…
Большакова, Смирнова, Иванов, Кононова, Алексеев, Сидоренков, Терентьева, Белова
Если в Псковской области стерли с лица земли все колхозы и совхозы, ликвидировали все заводы и фабрики, работы нет, вот кто помоложе и поехали в Москву и Санкт-Петербург – там работа. Остались одни пенсионеры, которым ежегодно повышают налог на приусадебные участки. Чиновников становится все больше с каждым годом, а оклады все выше. Каждый чиновник пристраивает своих родственников, друзей.
На селе, да и в малых городах, ликвидировали школы, клубы, библиотеки, магазины, медпункты, сельсоветы. Дорог нет, зимой их не чистят. Автобус ходит 2 раза в неделю. Мы, пенсионеры, не можем попасть к врачу. Врачи тоже подались на большие зарплаты. А к нам приедут с Украины врачи – им по миллиону, жилье, обучение, а они год отработают, получат практику и поехали. Так дайте своим – оклад, жилье.
Почему лекарства так дорожают? Иголки в шприц-ручки в январе стоили 8 руб., в марте 11 руб. Это на иголки, а остальное выросло на 50-100 руб. Почему в Москве и Питере тест-полоски диабетикам выдают ежемесячно, а в Псковской области уже третий год не выдают?
Мы – дети войны, перенесли голод, холод, нужду, мы почти все диабетики, рожденные в 1940-45 гг. Какое у нас было питание – немцы коров и весь скот забрали, есть было нечего. И труд у нас был непосильный, отцы с войны не вернулись – вот мы и работали в колхозе с 14 лет, после окончания семилетки. Поэтому мы все и болеем. Детства у нас не было, и старости нет. Пенсии у большинства минимальные – не депутатские. Продукты дорожают, да еще и меру измерения изменили. Теперь пакет гречи – не кг, а 700 г. Зато стоит 54 рубля. Мы так обрадовались, а дома смотришь через лупу – и тут обман. Видимо, и потребительскую корзину рассчитывают по такому весу.
Мы – и инвалиды, и ветераны – отработали сначала за палочки, потом за копейки по 40-45 лет. Почему в нашей стране живут одни чиновники? Им оклады, путевки бесплатно, особняки. А рабочим – ничего. Работают люди за копейки и рады, что хоть такая работа есть. И живут еще люди – в бараках, из всех удобств одно электричество, остальное во дворе.
Немец в войну все сжег, разбомбил. Но мы все построили за наши налоги. Платили за все – за яблоню, куст смородины. Коровы нет – план сдачи молока доводил сельсовет. Не сдали – описывали имущество. А где имущество? Все немец сжег или забрал. А демократия – разрушила все без войны. Перепись села провели. Ну подсчитали, сколько населения проживало на 1.01.1991 и сколько на 1.01.2016, сколько голов скота. Где люди – вымерли, молодежь уехала. В деревне, где проживало 80 человек, осталось 4. В сельсоветах сидят чиновники. Чем они занимаются? Клубов нет, библиотек нет, школ нет, медпунктов нет. Смерть и рождение – надо в город ехать в ЗАГС. А они получают оклады, в отпуск – помощь, путевка бесплатно. А кочегар работает по 12 часов – ему 8 тысяч и никакой путевки. Кочегары от шума и грохота глохнут, слепнут, им до пенсии не дожить. А государство хочет пенсионный возраст увеличить. Зачем? Чиновники сидят на своих местах, пока их вперед ногами не вынесут.
И подоходный налог: кто получает оклад 6 тыс. руб. – 13%, и кто 600 тысяч – тоже 13%. Где справедливость? Нет ее в нашей стране. Депутаты работают на себя. А все почему – в Думе у нас одни чиновники. Рабочих там нет.
На Псковщине вся земля заросла бурьяном. Зачем раздавать по гектару на Дальнем Востоке? Раздайте в Псковской области. Народ поедет. А то целые колхозы вымерли. Лес весь выпилили. Нам, пенсионерам, дров не купить. Самосвал дров – 5 тысяч рублей. Их еще расколоть надо (за тысячу).
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой смертный час.
И дождалась…
Большакова, Смирнова, Иванов, Кононова, Алексеев, Сидоренков, Терентьева, Белова
Комментарии: 8
Комментарии
Анонимный
19 Мая 2017 - 13:37
молодцы
Анонимный
19 Мая 2017 - 14:34
все правда
Анонимный
19 Мая 2017 - 15:01
Так держать.
Анонимный
19 Мая 2017 - 15:23
Все правильно! Молодцы.
Виктор
19 Мая 2017 - 15:38
Всё верно! Царство чинуш и торгашей...
Юлия
19 Мая 2017 - 15:53
Правду написали. Согласна с ними полностью.
Ольга
19 Мая 2017 - 16:22
Всё так верно пишут,только эту правду никто не хочет видеть и слышать...Она не входит в их планы !А нас уже начали чиновники и запугивать,вот за такое письмо могут вечером сделать звонок...Осталась только гордость за нашу Великую Страну!
Анонимный
19 Мая 2017 - 16:26
Написать то написали, но голосовать то все ровно за ПУ пойдут)
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