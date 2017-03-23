О местах для рожениц из районов, о профанации ЭКО, большом количестве абортов, компетентности медиков и неграмотности в вопросах контрацепции женщин

Эксклюзивное интервью, председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области, «Псковской правде».– Количество жителей Псковской области пока из года в год уменьшается. Уменьшается и число фертильных женщин – каждый год на 3000 – 4000 человек. Тем не менее уровень рождаемости мы сохраняем благодаря мерам социальной поддержки, современным медицинским технологиям, позволяющим женщинам познать счастье материнства при состояниях, не допускающих ранее такой возможности. И здесь важно обратить внимание мужчин на проблему бесплодных браков: ведь по статистике почти в половине случаев причина этого кроется в мужском здоровье, точнее в нездоровье.И роль медицины в этих ситуациях, безусловно, ведущая. Но не единственная. Число способных к деторождению женщин уменьшается, это медицинский факт. И надо выработать, найти, понять причины, мотивы, позволяющие девушкам, женщинам задуматься и реализовать свое предназначение – стать матерью, воспитать ребенка.Причин, мотивов стать матерью или отказаться от материнства много. И у каждой семьи, девушки, женщины свой «набор». У кого-то медицинские проблемы, о чем мы с вами поговорили, у кого-то экономические самого разного плана (жилье, садик, зарплата), у кого-то психологические, кто-то откладывает на потом. Одна из мер – воспитывать будущих мам правильно. Говорить, что материнство – это счастье, а трое детей – норма. И под этих троих детей, конечно, давать соответствующий экономический стимул.– Последние годы крайне редки жалобы на перинатальный центр. Их единицы. За последние 2-3 года мы сумели более-менее достойно укомплектовать учреждение врачебным, сестринским персоналом. У них, на мой взгляд, вполне приличная заработная плата, хотя предела повышению нет и, безусловно, все медики достойны более высокой зарплаты (или такой же, но при меньшей нагрузке). Ведь практически никто не работает на ставку: постоянные дежурства, совместительства, подработки и т. д.Но есть реальная здоровая конкуренция, позволяющая отбирать достойных. Есть врачи, которые там хотят работать. И администрация может уже выбирать, специально готовить смену «на вырост».Постоянно в перинатальном центре проводятся мероприятия по повышению квалификации: кто-то приезжает, показывает, рассказывает, проводятся тренинги, семинары. Сами врачи регулярно выезжают за пределы области на обучение. В перинатальном центре стало престижно работать, но это и большая ответственность.– Перинатальное звено у нас в основном укомплектовано. Хотя, конечно, есть вакансии, тем более что центр, собираясь переезжать в новое знание, готовит себе резерв. Учатся доктора в интернатуре и в ординатуре по акушерству и гинекологии и по неонтологии. Для того чтобы была качественно организована помощь. Тем более что неонтология (второй этап выхаживания новорожденных) будет переведена из Детской областной клинической больницы в перинатальный центр.

После окончания строительства нового перинатального центра станут возможны партнерские и сервисные роды. Сейчас для оказания этих услуг не хватает площадей.

Самый маленький малыш, которого удалось выходить в прошлом году, родился с весом 700 граммов.​

– Если плод рождается весом 500 грамм и более и срок беременности составляет не менее 22 недель, за его жизнь борются, как за жизнь любого другого человека. А это качественно иной уровень, который заставляет по-другому подходить к оценке и применению медицинских технологий. Ведь то, что для взрослого человека, даже двух-трехмесячного ребенка является нейтральным фактором (например, воздействие избыточного света, пониженной температуры), для здоровья и даже жизни недоношенного ребенка может оказаться фатальным. Неслучайно и появление новой врачебной специальности – врач-неонатолог. И хотя официально такой специальности, как детский анестезиолог-реаниматолог, нет, не каждый взрослый специалист сможет оказать необходимого качества медицинскую помощь новорожденному. Таких специалистов мало, и они особенно ценны. Но работа в медицине (и перинатальный центр не исключение) – это всегда командная работа. И четкая слаженная работа всех сотрудников: от врача до лифтера, от акушерки, работников кухни, прачечной до главного врача – важна и нужна. От умения мыть руки до владения интубацией – все важно и нужно. И нет мелочей, либо какая-то мелочь может кому-то когда-то стоить здоровья или жизни.– В 2016 году у нас было 458 таких новорожденных (6,6 %). Считается, что от 500 до 1500 граммов – экстремально низкий вес, а от 1500 граммов – низкий вес. Так вот с весом менее 1000 граммов у нас родился 31 ребенок, 23 умерли. Выживаемость составила 26 %. Самый маленький, которого удалось выходить, родился с весом 700 граммов.– Наша задача – чтобы все недоношенные дети рождались в Пскове. Акушеры-гинекологи должны выявить угрозу преждевременных родов и своевременно направить женщину туда, где ребенку и матери смогут оказать необходимую помощь. Кстати, в этом году мы впервые ввели акушерско-сестринские койки в перинатальном центре, в Великих Луках и Острове. Они созданы для женщин, которые живут в отдаленных населенных пунктах, чтобы уменьшить риск родов в ненадлежащих условиях. Да и женщине комфортнее и спокойнее постоянно находиться под медицинским наблюдением, не переживая, что не успеет вовремя добраться до акушерского стационара.Это помогает страховаться от тех единичных случаев, когда женщины рожают в машине скорой.– За жизнь каждого новорожденного ребенка персональный спрос не только с врачей перинатального центра, но и с врачей детской больницы, председателя комитета по здравоохранению.По итогам года было зарегистрировано 56 случаев младенческой смертности. Каждый случай разбирается с участием всех заинтересованных лиц и с привлечением специалистов окружного уровня. Поэтому коллеги чувствуют свою ответственность и делают все возможное.– У нас только в 8 медицинских организациях области принимают роды. Еще лет 10 назад во всех районных больницах были акушерские отделения, и там рожали, а младенческая смертность зашкаливала за 40 промилле (т. е. 40 умерших младенцев на 1000 новорожденных). Сейчас рожают только в 8 медорганизациях. Все они разбиты на три уровня. Самый простой – это там, где женщины рожают с физиологическим течением родов. Это Порхов, Себеж, Гдов, Невель, Бежаницы. Второй уровень – Великие Луки и Остров. Туда направляют пациенток с какой-то патологией. Там круглосуточно дежурят анестезиологи и неонатологи. И третий уровень – перинатальный центр. Во втором и третьем уровнях рожают 94 % женщин. У нас выстроена система консультативно-реанимационных центров. Все акушеры-гинекологи в любое время дня и ночи могут позвонить акушеру-гинекологу и неонатологу в перинатальный центр и получить консультацию. А при угрозе критического состояния они обязаны позвонить, поставить ребенка под наблюдение и совместно с врачом центра выработать тактику ведения беременной или роженицы и младенца. При необходимости возможен экстренный выезд врачебной бригады и транспортировка матери и новорожденного в Псков и далее.Вплоть до федеральных центров. В новом перинатальном центре мы хотим внедрить программный продукт и организовать систему, которая будет позволять мониторить состояние всех беременных женщин области.– Врач должен будет вводить данные беременной женщины в эту программу, чтобы в перинатальном центре была вся картина онлайн. Перинатальный центр должен стать действительно центром, который будет владеть реальной картиной по всем беременным женщинам, состоящим на учете. Уже сейчас акушер-гинеколог при постановке женщины на учет должен выстроить ее маршрут, определить, где она будет рожать.– За 2016 году на учет по беременности встало 7083, из них 6125 женщин встали на учет до 12 недель беременности, это чуть более 86 %. Постепенно этот процент повышается. Ранняя постановка на учет позволяет своевременно выявить патологию как у плода, так и у матери и принять соответствующие меры для их коррекции или прервать беременность.Ведь помимо наблюдения у акушера-гинеколога женщина должна пройти двукратное скрининговое УЗИ.Делают его в Пскове и Великих Луках. Беременные из районов доставляются медицинским транспортом. Если же врач выявляет какую-то патологию, женщину направляют на более высокий уровень оказания помощи. Вплоть до медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. На генетическое обследование за прошлый год было направлено 60 человек. Выявлено 43 плода с пороками развития. Прервано 18 беременностей. В структуре младенческой смертности почти половина – врожденные пороки развития.– Проводится пренатальный скрининг беременных и неонатальный скрининг новорожденных. Рожденные дети, согласно приказу Минздрава, должны обследоваться на пять наследственных заболеваний. Это фенилкетонурия, врожденный гипотериоз, муковисцидоз, андреногенитальный синдром и галактоземия.Соответственно, беременным женщинам мы делаем биохимический скрининг, чтобы оценить вероятность врожденных пороков развития плода.– При выявлении патологий плода, требующих хирургических вмешательств непосредственно после родов, женщины направляются для родоразрешения в федеральные клиники. В 2016 году туда было направлено 11 женщин.– В конце 2016 года мы закупили неонатальные инкубаторы (кювезы) для выхаживания новорожденных. Врачи очень довольны. Сейчас будем покупать детский аппарат УЗИ в детскую областную больницу для проведения скрининга. По мелочам еще очень много всего.– Уровень абортов у нас действительно достаточно высокий. Но с 2012 года уменьшилось их число на 25 % (с 7040 до 5246 в год). Мы уже несколько лет как организовали в крупных лечебных учреждениях доабортное психологическое консультирование. К сожалению, мы не достигли 100%-го охвата, но более 30 % женщин получают консультацию психолога, и 6,8 % из них отказываются от намерения сделать аборт. Максимальное количество абортов приходится на возрастной период 18-44 года. Причин нежелательной беременности несколько. Одна из них – элементарная медицинская безграмотность, до сих пор не знают современных методов планирования беременности. Вторая – не могут себе позволить приобретать контрацептивы, в частности оральные.

На протяжении последних трех лет количество детей, рожденных с помощью кесарева сечения, остается неизменным – 25 %.

Цифры

– По статистике Минздрава считается, что на тысячу жителей приходится один бесплодный брак. Бесплодных мужчин и женщин примерно равное количество. Последние годы государство за счет средств ОМС оплачивает ЭКО. Мы каждый год порядка 300 женщин отправляем на ЭКО. Эффективность около 40 %. В 2016 году в регионе после ЭКО родили 100 женщин.– Действительно, оплачиваются 3-4 попытки. Клиника получает деньги независимо от результата. На мой взгляд, это не совсем правильно и не мотивирует клиники на повышение эффективности процедур.Тариф на оказание этой услуги привлекателен, и появилось много учреждений, в т. ч. частных, которые стали этим заниматься. На псковский рынок приходят десятки таких клиник с разной историей, опытом и методами продвижения своих услуг. Мы стараемся работать с теми, которые себя хорошо зарекомендовали и имеют богатый опыт применения этой методики. Но это не исключает и возможности для организаций, которые впервые пришли в нашу область.– Вакцинации БСЖ в родильном доме обусловлена тем, что туберкулезная палочка в окружающей среде встречается достаточно часто и большинство людей во взрослом состоянии являются ее носителем. Туберкулез у новорожденных протекает крайне тяжело и крайне быстро. Важно, чтобы при выписке из родильного дома ребенок имел какой-то иммунитет. Такая же картина и по вакцинации от гепатита В. В первые же дни жизни новорожденному приходится сталкиваться с медицинскими манипуляциями, и на 100 % гарантировать, что он не встретится с вирусом, нельзя. Кстати, отказы от прививок в роддоме составляют около 1 % от числа родившихся.• 2156 мальчиков родилось в области• 2058 девочек родилось в области• 5 женщин родили детей в возрасте 45 лет• 25 детей родилось от молодых мам 16-17 лет• 107 двоен, в т. ч. 80 в перинатальном центре• 170 детей (2,3 %) родились за пределами области• 11-12 детей рождается в среднем в сутки в перинатальном центре• от 16 детей отказались матери в акушерских стационарах