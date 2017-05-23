Председатель Совета Федерации считает, что в сравнении с другими регионами Псков выглядит достойно

1. «Каждый должен побывать в Изборске»

2. «Приграничное сотрудничество наименее подверглось коррозии»

3. «Низкий поклон за нужную работу».

4. «Проблемы преодолимы»

5. «Вкуснее, чем в Москве. Рекомендую!»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлый раз была в Пскове в 2003-м году в ранге полпреда президента в Северо-Западном округе. Город готовился отпраздновать 1100-летний юбилей. Матвиенко возглавляла оргкомитет по подготовке к празднику. Местная пресса 13 лет назад сообщала, как у полпреда все шире открывались глаза при докладе губернатора Михайлова о дотациях из бюджета частной алкогольной промышленности. В ту пору регион иначе как депрессивным не называли. На этот раз визит получился вдумчивым, двухдневным. Контраст с предыдущей поездкой – разительный. 18 и 19 мая 2017-го года Псков предстал перед Валентиной Матвиенко совсем в другом свете.В Изборске спикера Совфеда встретили звуки фокстрота из послевоенного патефона. Большая часть музейных экспонатов (80 процентов) - подарки от жителей Изборска. На одном из таких предметов – фисгармонии – сыграл губернатор Андрей Турчак, сопровождавший гостью.- У нас не только президент умеет играть на пианино, но и губернатор Псковской области, - отметила Матвиенко.Валентине Матвиенко показали крепость, быт усадьбы XIX века, рассказали о жизни представителей коренного малочисленного народа сето.- Каждый житель страны должен побывать в одном из старейших городов Северо-Запада — Изборске. Удалось сохранить в подлинном виде уникальную крепость и дух Изборска, чтобы мы могли прикоснуться к древнейшему историческому наследию, - поделилась Валентина Матвиенко своими впечатлениями.«Разительными переменами» назвала Валентина Матвиенко трансформации, произошедшие в самом Пскове с момента ее прошлого визита:- Псков похорошел. Он благоустроен, появились новые интересные проекты и в этом большая заслуга губернатора. Поверьте, я много где бываю, Псков выглядит очень достойно на фоне других регионов.Валентина Матвиенко открыла Форум приграничных регионов, который прошел в Пскове уже в третий раз:- Мы смогли убедиться здесь, на Форуме, в стремлении регионов России и их соседей к взаимовыгодному приграничному сотрудничеству. Никакие санкции, никакие сложности не могут этому помешать. Приграничное сотрудничество регионов наименее всего подверглось коррозии.Соглашения о сотрудничестве подписали правительства РФ и Эстонии. муниципалитеты Псковской области и Латвии, администрация Псковской области и Рижский регион планирования.- Привлекательность форума заключается еще и в том, что он проводится в одном из уникальных с точки зрения географического положения регионов. Наша задача - сделать так, чтобы приграничные регионы стали локомотивамиинтеграционных процессов с приграничными государствами, - наметила Валентина Матвиенко.В те же дни в Пскове проходил фестиваль «Другое искусство», международный творческий фестиваль. Фестиваль призван показать творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью общей культуры общества. Он начался на сцене драмтеатра с совместного выступления камерного хора «Кантилена», учащихся детской театральной мастерской «Гвозди» и специальной (коррекционной) школы № 5 города Пскова. Ребята исполнили композицию «Цветные сны» из кинофильма «Мери Поппинс, до свидания» с помощью языка жестов.- Выступление ребят растрогало до слез, - не стала скрывать эмоции Валентина Матвиенко. - Люди с ограниченными возможностями обладают огромным потенциалом, уникальными талантами и своим оригинальным взглядом на мир.Одной из площадок проведения фестиваля стал Центр лечебной педагогики, расположенный в Корытово.- Вы делаете все, чтобы восстановить здоровье и социализировать детей, сделать их счастливыми. Низкий вам поклон за эту нужную и благодарную работу, - обратилась Валентина Матвиенко к педагогам.Те, в свою очередь, попросили посодействовать закреплению в законодательстве понятия «сопровождаемое проживание» и повысить статус таких социальных учреждений. Соответствующее обращение будет подготовлено на имя спикера верхней палаты российского парламента.Германо-Российский социальный форум в рамках рабочей группы «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог» в этот раз состоялся в Пскове. Вот и Валентина Матвиенко отметила, что Псков на два дня стал центром международных событий, объединяющих Европу и Россию. Ценность Германо-Российского форума, по ее мнению, в том, что он проводится по инициативе самих граждан, неправительственных и некоммерческих организаций. «Именно поэтому форум активно живет, несмотря на сложную политическую обстановку и доказывает, что многие проблемы, которые сегодня существуют, преодолимы», — уверена она.Среди тем форума - участие инвалидов в общественной жизни и их культурная деятельность, помощь пожилым людям, а также людям в тяжелой жизненной ситуации, взаимодействие некоммерческих общественных организаций и СМИ.На выставке псковских товаропроизводителей перед открытием Форума приграничных регионов Валентине Матвиенко показали продукцию ведущих брендов псковской промышленности, фермеров и ремесленников. Иван-чай, мужские костюмы, резиновые сапоги, гончарные изделия. Псковскую керамику спикер Совета Федерации посоветовала поставлять в Москву. Попробовав колбасу с юга региона, Валентина Матвиенко не удержалась от комплимента: «Вкусно! Вкуснее, чем в Москве! Рекомендую».Ранее на рабочей встрече Андрей Турчак рассказал московской гостье, что в Псковской области реализуется крупнейший на Северо-Западе проект: свинооткормочный комплекс на 2 млн голов на нескольких площадках.- Я давно у вас здесь не была. Естественно, перед поездкой внимательно ознакомилась со всеми показателями, - сказала Валентина Матвиенко на встрече Андрею Турчаку. - Вижу, что вы как губернатор, правительство, законодательное собрание уделяете большое внимание развитию экономики. Это абсолютно правильно. С хорошими результатами завершили прошлый год. Еще лучше результаты по итогам первого квартала этого года: 5% — рост промышленности, 30% — рост производства сельскохозяйственной продукции. Это очень хорошо и это важно. Без развития экономики, без развития промышленности повышать жизненный уровень населения очень сложно.Андрей Турчак рассказал о работе регионального Сосудистого центра, переезде в современное здание Онодиспансера, близящемся завершении строительства Перинатального центра – все эти учреждения помогают в решении проблем демографии.- Вам многое удалось сделать за эти годы, сегодня ситуация меняется к лучшему, - отметила Валентина Матвиенко. - Если есть проблемы, необходима поддержка и помощь, мы со своей стороны постараемся ее оказать, потому что регион не простой, он был такой очень депрессивный.