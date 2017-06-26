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Автоспорт притормозили

26 Июня 2017 - 11:49
Главная → Заметки → Спорт
Расследование трагедии на ралли завершилось ультиматумом устроителям гонок (ЭКСКЛЮЗИВ)
20 июня комиссия Ивана Штылина (председатель Госкомитета Псковской области по физкультуре и спорту) огласила итоги служебного расследованию по факту столкновения спортивных автомобилей в Новосокольническом районе на тестовых заездах ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017». Напомним, в аварии погиб московский гонщик Алексей Лядухин, выступавший штурманом, еще трое раненых участников ралли были доставлены в Великолукскую межрайонную больницу с тяжелыми травмами.


17 мая федерация автоспорта Псковской области проводила тестовые заезды на участке дороги Брагино – Ловно - Пехово в Новосокольническом районе. Как продолжают подчеркивать в оргкомитете ралли, эти заезды не являлись официальными и не входили в программу соревнований. При этом гоночные экипажи и судьи на дороге взялись, разумеется, не с потолка: не было бы ралли – не было бы и тестовых заездов, что также важно для понимания итогов расследования.

Итак, комиссия установила, что в тестовом заезде участвовали 3 машины: PRO-Sport (MITSUBISHI Lancer Evо8 - цветной автомобиль), Кучеров - Лядухин (MITSUBISHI Lancer Evо9 - белый автомобиль), Травников - Гергель (MITSUBISHI Lancer Evо10 - красный автомобиль).  Тренировка на спортивных автомобилях проходила в штатном режиме до 16.00.


Сама трагедия случилась около 16.00 и в сухих формулировках комиссии выглядела так. «Во время тренировочных (тестовых) заездов на спортивных автомобилях в красный автомобиль вместо водителя (штурмана) Травникова С. сел тренер экипажа Лукьянюк А. Около 16.00 Вяткин Е.В. дал старт красному автомобилю. После старта красного автомобиля к месту старта подъехал белый автомобиль. Судья Вяткин Е.В., получив информацию от судьи Глейникова А.М. о финише красного автомобиля, дал старт белому автомобилю. Красный автомобиль на финише, не доезжая дорожного знака «Стоп», установленного перед машиной судьи Глейникова А.М., развернулся на дороге и сразу начал движение в сторону старта без разрешающей команды судьи Глейникова А.М. Судья Глейников А.М. пытался остановить красный автомобиль, побежав следом за ним подавая знаки жестами, но красный автомобиль набрал скорость и уехал в сторону старта. После этого Глейников А.М. сообщил по рации всем постам, чтобы они выбегали на трассу и пытались остановить любой из движущихся спортивных автомобилей. То же самое передавал постам Вяткин Е.В. Предпринятые меры по остановке спортивных автомобилей не увенчались успехом, красный и белый автомобили совершили столкновение и загорелись».

Комиссия, в которую помимо Штылина входил его заместитель Алексей Орлов, председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, а также заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД по Псковской области Андрей Емельянов, учитывая все обстоятельства трагедии, вынесла вердикт, который, по всей видимости, станет серьезным шагом по усилению мер безопасности во всем российском автоспорте.  Ведь «неофициальные тестовые заезды» проводятся во время этапов ралли по всей России безо всяких правил и регламентов. Именно отсутствие четких правил тестов привело к несогласованности действий судейской бригады, экипажей и членов команд, участвующих в заездах. Результат – авария и смерть. Смысл вердикта комиссии в том, что администрация Псковской области вводит запрет на проведение на своей территории раллийных гонок до тех пор, пока Российская автомобильная федерация не разработает регламент для тестов.



- Мы не можем никого признавать виновным, а тем более наказать. Это работа следственных органов и полиции, но когда подобные случаи происходят в регионах, то определенно надо делать выводы и самое главное - устранять причины, - прокомментировал ультимативное решение Иван Штылин. -  Да, Федерации автоспорта Псковской области проделала очень большую работу за последний десяток лет, мероприятия, которые она проводит, стали широко известны в мире российского автоспорта. Но сейчас видно, что происходит сбой. И если все замечания, которые есть у нас и у органов, осуществляющих организацию безопасности участников и зрителей, не будут устранены, то нам, возможно, придется идти и на крайние меры. Да, ралли - это смертельно опасный вид спорта, но для нас, как организаторов, сегодня очень важно не допустить подобные случаи впредь.

Солидарен с жестким, но справедливым решением комиссии председатель псковской федерации Олег Мыслевич. Он напомнил, что на тестовых заездах на ралли в Тверской области 8 месяцев назад также произошло столкновение по схожим причинам (несогласованность действий). Исход столь же печален – погиб гонщик Евгений Фирсов.

- Сейчас РАФ занимается созданием такого регламента, необходимость документа понимают все. На кону безопасность и жизнь гонщиков, а также престиж автоспорта в целом, - заявил Мыслевич.
Как скоро автомобилисты-профессионалы отреагируют на череду трагедий  на гоночных трассах – покажет время. Но если это не произойдет в самое ближайшее время, то Псковская область будет объявлена регионом без гонок.
 

Комментарии: 1
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Комментарии

Анон
26 Июня 2017 - 15:15
Импотенты, только и могут запрещать
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