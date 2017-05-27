Гонки отдельно. Трагедия отдельно

Третий этап чемпионата России по ралли - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017» - завершился в субботу в Псковской области. К сожалению, большой спортивный праздник, к которому готовились и организаторы и гонщики, был омрачен трагедией. 17 мая, накануне гонки, в аварии на тестовых заездах вне официальной программы погиб штурман Алексей Лядухин. Серьезные травмы получили пилоты Алексей Лукьянюк и Вячеслав Кучеров, а также штурман Никита Гергель.



Расследование случившегося сейчас продолжается. По имеющейся из отчета старшего при проведении сборов информации следует, что экипаж Алексея Лукьянюка (Петербург) и Никиты Гергеля (Москва) выехал в обратном направлении, не получив на это команду судьи. При этом была предпринята попытка остановить экипаж, в том числе на двух промежуточных постах связи. Однако это не помогло избежать гонщикам лобового столкновения. Трагедия произошла в Новосокольническом районе, рядом с деревней Дольшино.



Изюминкой спецучастка «На все 100» стал трамплин, возле которого была организована зрительская зона.

Несмотря на то что тесты не являлись частью программы, основной удар организаторы ралли приняли на себя. На протяжении всех гоночных дней они пытались нивелировать негатив, особенно подчеркивая, что инцидент не имеет отношения к безопасности на самом ралли.



Тем не менее гоночное сообщество по- разному отреагировало на случившееся. Так, вице-президент Российской автомобильной федерации, семикратный чемпион России по ралли, заслуженный мастер спорта России и мастер спорта международного класса Сергей Успенский принял решение не участвовать в гонке.



- Дело в том, что для меня гонки - это праздник, праздник участия, праздник старта, праздник победы. А сегодня мои соперники, мои друзья в больнице, а кто-то уже ушел в мир иной. Это точно не праздник, и это не может давать полноценного удовлетворения от того, чем мы занимаемся, - объяснил свое решение Успенский в своем «Инстаграме».



Соболезнования семье и близким Лядухина, а также пожелания скорейшего выздоровления другим участникам аварии выразили президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт и президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. Президенту Российской автомобильной федерации Виктору Кирьянову была предложена вся необходимая помощь в расследовании.

Между тем то, что обычно принято назвать праздником, непосредственно гонка прошла без торжеств, по-спортивному. Вместо заявленных ранее 50 экипажей 19 мая на старт вышло 40 автомобилей. Среди них - один полностью псковский экипаж - Максима Павлова и Сергея Пушкаря на Renault Logan. Кроме того, в соревнованиях принял участие самый именитый псковский гонщик, мастер спорта, вице-президент Федерации автоспорта региона Александр Горланов. Он читал стенограмму пилоту из Калининграда Дмитрию Мячину (Peugeot 208).



Изюминкой спецучастка «На все 100» стал трамплин, возле которого была организована зрительская зона. Однако из-за безветренной погоды, установившейся в эти дни на маршрутах гонки, пыль не успевала оседать, видимость ухудшилась и начались сходы. Так, один из автомобилей (экипаж Сергея Пестрова и Евгении Рогожкиной на BMW) и вовсе утонул в болоте возле трассы. За сбитое в пыли искусственное препятствие из покрышек получили пенализацию восемь экипажей. Кроме того на финише спецучастка №2 «Алтун» были отменены результаты из-за сбоя приборов хронометража и на второй день объявлен двухминутный стартовый интервал для всех экипажей.



20 мая ралли стартовало из закрытого парка в городе Новоржев. Маршрут проходил по дорогам Новоржевского, Бежаницкого, О­почецкого и Пушкиногорского районов Псковской области. После семи скоростных участков второго дня с многочисленными трамплинами и высокой средней скоростью гонку смогли закончить двадцать три автомобиля. Финиш, как и следовало ожидать, прошел без традиционного шампанского, вместо него церемония награждения началась с минуты молчания.





Из-за безветренной погоды пыль не успевала оседать, видимость ухудшилась и начались сходы.

Вместе с тем, участники ралли, похоже, действительно не имели никаких серьезных претензий к организаторам по части безопасности. Так, победитель ралли Игорь Буланцев на пресс-конференции похвалил гонку за скорость и напряжение, которое вылилось в короткие интервалы между гонщиками.



В заключение гонки Олег Мыслевич поблагодарил гонщиков вышедших на старт, а также заверил, что Федерация автоспорта Псковской области сделает все возможное, чтобы этап чемпионата России в регионе проходил ежегодно.



Следующее ралли-событие состоится в Псковской области в июле. Это будет ралли «900 озер».



Расследование случившегося сейчас продолжается. По имеющейся из отчета старшего при проведении сборов информации следует, что экипаж Алексея Лукьянюка (Петербург) и Никиты Гергеля (Москва) выехал в обратном направлении, не получив на это команду судьи. При этом была предпринята попытка остановить экипаж, в том числе на двух промежуточных постах связи. Однако это не помогло избежать гонщикам лобового столкновения. Трагедия произошла в Новосокольническом районе, рядом с деревней Дольшино.



Несмотря на то что тесты не являлись частью программы, основной удар организаторы ралли приняли на себя. На протяжении всех гоночных дней они пытались нивелировать негатив, особенно подчеркивая, что инцидент не имеет отношения к безопасности на самом ралли.





Тем не менее гоночное сообщество по- разному отреагировало на случившееся. Так, вице-президент Российской автомобильной федерации, семикратный чемпион России по ралли, заслуженный мастер спорта России и мастер спорта международного класса Сергей Успенский принял решение не участвовать в гонке.



- Дело в том, что для меня гонки - это праздник, праздник участия, праздник старта, праздник победы. А сегодня мои соперники, мои друзья в больнице, а кто-то уже ушел в мир иной. Это точно не праздник, и это не может давать полноценного удовлетворения от того, чем мы занимаемся, - объяснил свое решение Успенский в своем «Инстаграме».



Соболезнования семье и близким Лядухина, а также пожелания скорейшего выздоровления другим участникам аварии выразили президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт и президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. Президенту Российской автомобильной федерации Виктору Кирьянову была предложена вся необходимая помощь в расследовании.



Между тем то, что обычно принято назвать праздником, непосредственно гонка прошла без торжеств, по-спортивному. Вместо заявленных ранее 50 экипажей 19 мая на старт вышло 40 автомобилей. Среди них - один полностью псковский экипаж - Максима Павлова и Сергея Пушкаря на Renault Logan. Кроме того, в соревнованиях принял участие самый именитый псковский гонщик, мастер спорта, вице-президент Федерации автоспорта региона Александр Горланов. Он читал стенограмму пилоту из Калининграда Дмитрию Мячину (Peugeot 208).



Изюминкой спецучастка «На все 100» стал трамплин, возле которого была организована зрительская зона. Однако из-за безветренной погоды, установившейся в эти дни на маршрутах гонки, пыль не успевала оседать, видимость ухудшилась и начались сходы. Так, один из автомобилей (экипаж Сергея Пестрова и Евгении Рогожкиной на BMW) и вовсе утонул в болоте возле трассы. За сбитое в пыли искусственное препятствие из покрышек получили пенализацию восемь экипажей. Кроме того на финише спецучастка №2 «Алтун» были отменены результаты из-за сбоя приборов хронометража и на второй день объявлен двухминутный стартовый интервал для всех экипажей.





20 мая ралли стартовало из закрытого парка в городе Новоржев. Маршрут проходил по дорогам Новоржевского, Бежаницкого, О­почецкого и Пушкиногорского районов Псковской области. После семи скоростных участков второго дня с многочисленными трамплинами и высокой средней скоростью гонку смогли закончить двадцать три автомобиля. Финиш, как и следовало ожидать, прошел без традиционного шампанского, вместо него церемония награждения началась с минуты молчания.



Вместе с тем, участники ралли, похоже, действительно не имели никаких серьезных претензий к организаторам по части безопасности. Так, победитель ралли Игорь Буланцев на пресс-конференции похвалил гонку за скорость и напряжение, которое вылилось в короткие интервалы между гонщиками.



В заключение гонки Олег Мыслевич поблагодарил гонщиков вышедших на старт, а также заверил, что Федерация автоспорта Псковской области сделает все возможное, чтобы этап чемпионата России в регионе проходил ежегодно.



Следующее ралли-событие состоится в Псковской области в июле. Это будет ралли «900 озер».

Фото Валерия Гвоздева

