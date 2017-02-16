В «Юность» вложат деньги
В Псковскую область съехались спортсмены со всей России
В Острове на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров.
Эти старты являются заключительным отборочным этапом к чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в конце февраля – начале марта в Словакии.
На первенство приехали около 100 сильнейших спортсменов из 12 российских городов. Псковскую область представляет мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников.
Ранее планировалось, что на базе «Юность» пройдет юниорский чемпионат мира по биатлону. Но из-за допингового скандала соревнования перенесли в другую страну.
К соревнованиям базу значительно обновили, механические мишени заменили на электронные, оборудовали медиацентр, обновили оружейную комнату и трибуны.
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал лыжно-биатлонный центр «Юность» уникальным местом и идеальной базой для тренировок спортсменов. Он особо отметил развитую инфраструктуру базы: хорошую асфальтированную дорогу, рельеф и оснежение лыжной трассы, беговой круг, электронные установки и расширенное стрельбище. В скором времени здесь появятся новый физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиница. На эти цели лыжно-биатлонный центр получит в 2019 году 380 млн рублей.
– Хотелось бы, чтобы это место продолжало развиваться и готовило как можно больше лыжников, биатлонистов и других спортсменов, – сказал Сергей Чепиков.
11 февраля спортсменки-юниорки участвовали в гонке на 12,5 км, юниоры преодолели 15 км. 13 и 14 февраля состоялся спринт юниорок на дистанции 7,5 км и юниоров – на 10 км. Всего в рамках всероссийских соревнований прошло шесть гонок. По результатам соревнований назовут имена биатлонистов сборной России (шесть юниорок и столько же юниоров), которые примут участие в чемпионате мира в Словакии.
13 февраля юноши состязались в спринтерской гонке на 10 км. По итогам заезда первым финишировал Семен Бей из Тюменской области, второе место занял Андрей Павлов из Ханты-Мансийского автономного округа, третьим пришел Михаил Усов из Республики Башкортостан.
– Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир, и мы подарим болельщикам праздник спорта, – заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Эти старты являются заключительным отборочным этапом к чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в конце февраля – начале марта в Словакии.
На первенство приехали около 100 сильнейших спортсменов из 12 российских городов. Псковскую область представляет мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников.
Ранее планировалось, что на базе «Юность» пройдет юниорский чемпионат мира по биатлону. Но из-за допингового скандала соревнования перенесли в другую страну.
К соревнованиям базу значительно обновили, механические мишени заменили на электронные, оборудовали медиацентр, обновили оружейную комнату и трибуны.
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал лыжно-биатлонный центр «Юность» уникальным местом и идеальной базой для тренировок спортсменов. Он особо отметил развитую инфраструктуру базы: хорошую асфальтированную дорогу, рельеф и оснежение лыжной трассы, беговой круг, электронные установки и расширенное стрельбище. В скором времени здесь появятся новый физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиница. На эти цели лыжно-биатлонный центр получит в 2019 году 380 млн рублей.
– Хотелось бы, чтобы это место продолжало развиваться и готовило как можно больше лыжников, биатлонистов и других спортсменов, – сказал Сергей Чепиков.
11 февраля спортсменки-юниорки участвовали в гонке на 12,5 км, юниоры преодолели 15 км. 13 и 14 февраля состоялся спринт юниорок на дистанции 7,5 км и юниоров – на 10 км. Всего в рамках всероссийских соревнований прошло шесть гонок. По результатам соревнований назовут имена биатлонистов сборной России (шесть юниорок и столько же юниоров), которые примут участие в чемпионате мира в Словакии.
13 февраля юноши состязались в спринтерской гонке на 10 км. По итогам заезда первым финишировал Семен Бей из Тюменской области, второе место занял Андрей Павлов из Ханты-Мансийского автономного округа, третьим пришел Михаил Усов из Республики Башкортостан.
– Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир, и мы подарим болельщикам праздник спорта, – заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
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