Лучшая парашютистка России живёт в Пскове
Выступление легендарной Любови Екшикеевой уже этим летом можно будет увидеть в Пскове
В свои почти 55 лет она – легенда мирового парашютного спорта, главная звезда сборной России. Три года назад Любовь Васильевна уволилась из рядов Воздушно-десантных войск, прослужив там более 35 лет, но прыгать продолжает до сих пор. Говорит, что ограничений по возрасту в этом виде спорта нет. Прыгать можно и в 90 лет.
За плечами Любови Екшикеевой более 16 000 прыжков. Она – 52- кратная чемпионка мира. И вот теперь еще и лучшая парашютистка России. Поздравить спортсменку и вручить ей залуженную награду в Псков приехал старший тренер сборной РФ по парашютному спорту, мастер спорта международного класса, подполковник Вооруженных Сил РФ Александр Иванов.
– По итогам 2016 года мы (команда России. – Прим. авт.) выиграли два чемпионата мира, – пояснил он. – Один из них проходил в Чикаго в сентябре. Любовь выступала в составе основной сборной. В жесткой борьбе заняла третье место в личном первенстве – это лучшее место среди всех спортсменок России. И по итогам этих соревнований она была определена лучшей спортсменкой 2016 года.
Председатель комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин подчеркнул, что награда эта геройская. Вручив спортсменке диплом, он пожелал ей здоровья и благополучия.
– Парашютный спорт держится сейчас в основном на команде ЦСК, на сборах, проведение которых порой выбивается с трудом, – говорит Любовь Екшикеева. – Нет у нас серьезной летной базы. Но молодежь подтягивается, и мы продолжаем работать. А то, что на Западе нас не любят – это понятно, мы всегда конкурировали. Пока мы не участвовали, первые места на чемпионате занимали американки. Но мы вернулись, и пусть не надеются.
Этим летом у всех любителей парашютного спорта будет возможность своими глазами увидеть выступление легендарной спортсменки.
– Псковское небо – оно самое лучшее, – признается Любовь Екшикеева. – Не только я, но и многие спортсмены любят именно его. У нас красиво – город зеленый, водоемы, речки.
На аэродроме в Кислово (н. п. Сорокино) впервые пройдет чемпионат России по парашютному спорту. Такого у нас в городе еще не было. Организаторы обещают, что мероприятие будет массовым и зрелищным. Посмотреть соревнования смогут все желающие.
Ее имя знают спортсмены во всем мире. Любовь Екшикеева бьет мировые рекорды до сих пор и, имея 52 золотые награды, в свои 54 года не планирует бросать спорт.
Участие в нем примут около 120 спортсменов, команды приедут из 20 регионов России.
– У женской команды Псковской области все шансы занять 1-2 места, другие мы даже не рассматриваем, – говорит Александр Иванов. – Ведь в Пскове живут две сильнейшие спортсменки России – Любовь Екшикеева и Елена Локтионова.
Старший тренер сборной страны приехал в Псков, чтобы в редакции «Псковской прады» вручить награду спортсменке.
Участникам предстоит соревноваться в двух дисциплинах: точность приземления (прыжок с высоты 1000 метров совершают спортсмены в составе группы из 5 человек, и приземлиться они должны на пятачок диаметром 2 см) и индивидуальная акробатика (спортсмен с высоты 2200 метров совершает прыжок с задержкой в 30 секунд, не раскрывая купола, в свободном падении выполняет комплекс из шести фигур). По сумме двух упражнений будет определено и личное, и командное первенство.
– Одна из функций соревнований такого уровня – пропаганда, – считает Иван Штылин. – Сегодня у нас есть желание вместе с ЦСК, вместе с парашютным спортом России развивать этот вид спорта на территории Псковской области. Привлекать хотим подростков, чтобы сборная России пополнялась молодежью. Надеемся, что этот чемпионат послужит событием, которое заинтересует молодых людей. Кто-то наверняка попробует прыгнуть, а попробовав, останется в парашютном спорте на всю жизнь.
За плечами Любови Екшикеевой более 16 000 прыжков. Она – 52- кратная чемпионка мира. И вот теперь еще и лучшая парашютистка России. Поздравить спортсменку и вручить ей залуженную награду в Псков приехал старший тренер сборной РФ по парашютному спорту, мастер спорта международного класса, подполковник Вооруженных Сил РФ Александр Иванов.
– По итогам 2016 года мы (команда России. – Прим. авт.) выиграли два чемпионата мира, – пояснил он. – Один из них проходил в Чикаго в сентябре. Любовь выступала в составе основной сборной. В жесткой борьбе заняла третье место в личном первенстве – это лучшее место среди всех спортсменок России. И по итогам этих соревнований она была определена лучшей спортсменкой 2016 года.
Председатель комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин подчеркнул, что награда эта геройская. Вручив спортсменке диплом, он пожелал ей здоровья и благополучия.
– Парашютный спорт держится сейчас в основном на команде ЦСК, на сборах, проведение которых порой выбивается с трудом, – говорит Любовь Екшикеева. – Нет у нас серьезной летной базы. Но молодежь подтягивается, и мы продолжаем работать. А то, что на Западе нас не любят – это понятно, мы всегда конкурировали. Пока мы не участвовали, первые места на чемпионате занимали американки. Но мы вернулись, и пусть не надеются.
Этим летом у всех любителей парашютного спорта будет возможность своими глазами увидеть выступление легендарной спортсменки.
– Псковское небо – оно самое лучшее, – признается Любовь Екшикеева. – Не только я, но и многие спортсмены любят именно его. У нас красиво – город зеленый, водоемы, речки.
На аэродроме в Кислово (н. п. Сорокино) впервые пройдет чемпионат России по парашютному спорту. Такого у нас в городе еще не было. Организаторы обещают, что мероприятие будет массовым и зрелищным. Посмотреть соревнования смогут все желающие.
Ее имя знают спортсмены во всем мире. Любовь Екшикеева бьет мировые рекорды до сих пор и, имея 52 золотые награды, в свои 54 года не планирует бросать спорт.
Участие в нем примут около 120 спортсменов, команды приедут из 20 регионов России.
– У женской команды Псковской области все шансы занять 1-2 места, другие мы даже не рассматриваем, – говорит Александр Иванов. – Ведь в Пскове живут две сильнейшие спортсменки России – Любовь Екшикеева и Елена Локтионова.
Старший тренер сборной страны приехал в Псков, чтобы в редакции «Псковской прады» вручить награду спортсменке.
Участникам предстоит соревноваться в двух дисциплинах: точность приземления (прыжок с высоты 1000 метров совершают спортсмены в составе группы из 5 человек, и приземлиться они должны на пятачок диаметром 2 см) и индивидуальная акробатика (спортсмен с высоты 2200 метров совершает прыжок с задержкой в 30 секунд, не раскрывая купола, в свободном падении выполняет комплекс из шести фигур). По сумме двух упражнений будет определено и личное, и командное первенство.
– Одна из функций соревнований такого уровня – пропаганда, – считает Иван Штылин. – Сегодня у нас есть желание вместе с ЦСК, вместе с парашютным спортом России развивать этот вид спорта на территории Псковской области. Привлекать хотим подростков, чтобы сборная России пополнялась молодежью. Надеемся, что этот чемпионат послужит событием, которое заинтересует молодых людей. Кто-то наверняка попробует прыгнуть, а попробовав, останется в парашютном спорте на всю жизнь.
Чемпионат России по парашютному спорту пройдет с 24 по 30 июля в Псковской области на аэродроме в Кислово (н. п. Сорокино).
СправкаЛюбовь Екшикеева – спортсменка-парашютистка, заслуженный мастер спорта России (2000 год), родилась в Краснодарском крае. В этом году ей исполняется 55 лет. Она окончила Ростовский техникум железнодорожного транспорта. В 1982 году была призвана в ряды Советской Армии. Служила в спортивной парашютной дивизионной команде 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, которая дислоцируется в городе Пскове. Парашютным спортом занимается с 1979 года. В 1989 году вошла в состав сборной команды России по парашютному спорту. Совершила более 16 000 прыжков с парашютом. Является 52-кратной чемпионкой мира.
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