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Грибы засолили, конкурс выиграли

13 Ноября 2017 - 10:00
Главная → Заметки → Общество
Главные грибники Псковской области получили сертификат в ювелирный магазин
В редакции «Псковской правды» 31 октября состоялось вручение приза победителям фотоконкурса «Грибное лукошко», проходившего в сообществе издания в соцсети «Одноклассники». Подарком для главных грибников Псковской области стал сертификат в ювелирный магазин на 5 тысяч рублей.

На конкурс поступило почти четыре десятка работ. Третье место занял Андрей Царев из Опочки. «Любим собирать грибы всей семьей, – рассказал он «Псковской правде». – Обычно набираем очень много. Собранные грибы солим, маринуем и замораживаем».

Сразу первые два места заняла семья Карповых из Новосокольников. Фото на конкурс прислал глава семьи Николай. За подарком в редакцию он приехал с супругой Ольгой и сыном Димой, который стал главным героем победной фотографии. В декабре у мальчика день рождения, Диме исполнится 8 лет. Сертификат семья обещала потратить на подарок для сына. 

Родители мальчика работают на железной дороге, а его старшая сестра, 19-летняя Анна, учится в Петербурге на медицинской оптике. Дима сообщил, что собирается стать пожарным. Или полицейским. 

– Нравится людям помогать, – объясняет он свой выбор. 

Пока что помогает дедушке с бабушкой, живущим в деревне Окни. На летних каникулах вставал с дедушкой в семь утра, чтобы помочь покормить курочек и поросенка. В лесу рядом с деревней Карповы и занимаются тихой охотой. В этом году сезон был коротким, в сентябре начался и тогда же закончился. Однако Карповы успели грибов насобирать и насолить и конкурс выиграть.

– Голосовали за нас все друзья и родственники. Они подключили своих друзей, а те – своих. То есть за нас проголосовало много незнакомых людей, и победа стала неожиданностью, – говорят супруги. – Спасибо всем от нас большое. 

Кстати, в прошлом году Дима Карпов уже получал подарки от «Псковской правды». Его класс занял третье место в конкурсе «Самый дружный класс», который издание регулярно проводит на своем сайте. Голосование за первоклашек этого года со всего региона в разгаре прямо сейчас на pravdapskov.ru.

Победившие фото и снимки других участников конкурса – в сообществе «Псковская правда» в соцсети «Одноклассники».
 

Наталья Анхаева прислала на конкурс фото своего помощника.


Евгения Савченко и ее грибное лукошко.


Наталья Антонова запечатлела свой улов, не выходя из леса.


Вот такое дерево нашла в лесу Олеся Баранова.

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