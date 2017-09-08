В каком состоянии фрески и собор на Снятной горе спустя пять лет после их передачи РПЦ

Специалисты, отрезанные от контроля за фресками Снетогорского монастыря, заявляют свою обеспокоенность их состоянием. Общественники грозятся контрольной закупкой экскурсии. Разбираться пришлось «Псковской правде».



В январе 2015 года старший научный сотрудник Псковского музея Ирина Мельникова ушла в декрет. С этого момента она перестала регулярно ездить на Снятную гору и фиксировать в специальном журнале температуру и влажность внутри собора Рождества Богородицы. На основании климатических параметров она давала рекомендации по работе обогревателей, проветриванию. Следила за появлением новых трещин на стенах. Об увиденном и проделанном подавала регулярный отчет директору музея Юрию Киселеву, а тот должен был передавать информацию в областной комитет по культуре. Такую схему предусматривало соглашение, подписанное музеем, комитетом и монастырем после передачи Рождественского собора из государственных рук Снетогорскому монастырю, что произошло летом 2012 года.



Рождественский собор передали монастырю летом 2012 года.



«Кто я такая?»

Перед уходом в декрет Ирины Мельниковой с нее официально были сняты обязанности по мониторингу состояния фресок. Ни на кого их так и не возложили, в том числе на саму Мельникову, которая уже вернулась в рабочий строй.



- Мы знаем памятник, давно с ним работаем, знаем, как он реагирует на определенные моменты. Идеального состояния у него не может быть, это большая конструкция, которая зависит от погоды, - рассказывает Ирина Мельникова «Псковской правде». - Теперь у меня нет полномочий обращаться в монастырь и спрашивать, как там фрески. Кто я такая?



По информации Мельниковой, несколько насельниц монастыря прошли подготовку по климатологии в НИИ реставрации в Москве.



В Госкомитете по охране объектов культурного наследия, куда обратилась «Псковская правда», подтвердили, что в монастыре за мониторинг состояния фресковой живописи отвечают монахиня Михаила и послушница Елена. Они окончили специализированные курсы.



- Люди есть, но жизнь в монастыре основана на подчинении, нет гарантии, что этих специалистов не перешлют на другую работу, - замечает музейщик.



В соборе регулярно открывают новые фрески.

Ирина Мельникова вспоминает судьбу иконы Спаса Елеазаровского, которую несколько лет назад передали из Псковского музея в Елеазаровский монастырь. Для успокоение взволнованной общественности первые месяцы веб-камера транслировала в интернет в режиме реального времени показания датчиков, отвечающих за микроклимат внутри киота. В какой-то момент картинка замерла на месте, перестала отражать реальное положение дел, а потом уже бесполезную веб-камеру и вовсе сняли. Теперь вся ответственность лежит на членах комплексной комиссии, включающей представителей епархии и музея. Регулярно они осматривают ценный объект. В последний раз киот вскрывали в августе нынешнего года, выводы комиссии: икона содержится в условиях, которые обеспечивают ее сохранность.



Проблемы собственника

Вопрос по Снятной горе поднимала в Москве Таисия Круглова во время обсуждения состояния мелетовских фресок в Центре Грабаря. Таисия Круглова руководит отделом «Мирожский монастырь», до лета 2012 года на ее попечении был и Рождественский собор Снетогорского монастыря. Именно она пять лет назад сдала ключи от собора, узнав о его передаче едва ли не в последний момент.



- Собор является имуществом РПЦ, соответственно, его сохранностью занимаются они, - был категоричен директор Псковского музея Юрий Киселев. – Проблемы собственника, если говорить меркантильно. От консультаций мы не отказываемся, готовы выйти и поработать, если монастырь об этом попросит.



Монастырь не просит.



Согласно федеральному законодательству, на монастыре лежит обязанность по содержанию собора и поддержанию его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Конкретика прописана в охранном обязательстве, религиозная организация подписала его в феврале 2013 года.





Специалисты годами изучали, как памятник реагирует на изменения погоды.

Плюс трехсторонний договор. Его для «Псковской правды» отыскала главный хранитель фондов Псковского музея Мария Проценко. По документу, монастырь должен назначить ответственное лицо, которое будет осуществлять мониторинг состояния конструкции, температуры и влажности внутри помещения. Музей может помогать отслеживать сохранность и оказывать консультативную помощь, если на то будет запрос монастыря. Обо всех нарушениях режима новые владельцы собора должны безотлагательно информировать Госкомитет по культуре. В пору подписания договора именно он занимался, как мог, сохранением культурного наследия. Сейчас для этого создан отдельный комитет под руководством Елены Яковлевой.



Желающих не нашлось

В настоящее время состояние собора оценивается Госкомитетом как удовлетворительное. Эта же структура следит за ремонтом и реставрацией памятника, работы начались в конце 40-х годов и продолжаются до сих пор. Из последнего: в 2015 году ремонтировали крышу и водосточную систему, провели частичную реставрацию кладки стен и кованых деталей (решеток, подставов, жиковин), заменили часть оконных и дверных заполнений. Во время этих работ под кровлей раскрыли фреску со сценами Апокалипсиса, о существовании которой специалисты знали, но не видели ее несколько веков.



Комитет уже согласовал проектную документацию для завершения ремонтно-реставрационных работ. Проектом предусмотрено «устройство вертикальной гидроизоляции фундамента, дренажа, замена существующих заполнений оконных проемов, реставрация лицевой кладки стен и инъектирование трещин, замена деструктированных камней пола, демонтаж существующих деревянных полов, с устройством теплых полов с покрытием из известняковых плит, восстановление плитяного пола палаток, изготовление и установка заполнений дверных проемов второго яруса, устройство отопления, вентиляции, электроснабжения, телефонизации, а также работы по приспособлению памятника для экспонирования».



Желающих провести ремонт в соборе не нашлось.

В мае нынешнего года Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры собиралась проводить конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ на сумму 2 940 000 рублей. Однако он не состоялся – не нашлось желающих ремонтировать псковскую сокровищницу. В ближайшем будущем конкурс повторят.



Не завершены и работы по реставрации живописи, требуется продолжение работ по ее укреплению.



- Фрески выведены из остроаварийного состояния, сообщила «Псковской правде» Наталья Сергеева, зампредседателя Госкомитета по ОКН, - но еще предстоит комплекс реставрационных мероприятий, направленных на приведение их в экспозиционный вид.



Кстати

В части собора с фресками службы не проводятся. Литургии проходят в притворе и южном приделе, эти помещения герметично отгорожены от расписанных фресками.



Важно

Члены нового общественного совета при Госкомитете по ОКН не так давно собирались под видом туристов устроить «контрольную закупку». Проверить, пускают ли посетителей на осмотр фресок и в каком состоянии они содержатся.



При этом в самом Госкомитете нас заверили, что экскурсии в соборе Рождества Богородицы проводятся по три раза ежедневно. Ограничения в проведении экскурсий бывают при дождливой погоде, при влажности более 70 %.



На сайте монастыря в разделе «Контакты» находим телефоны для записи на экскурсии. Звоним с просьбой об экскурсии на следующий день. По прогнозу обещают температуру до плюс 22 и без дождя. На том конце провода пригласили осмотреть фрески в 12, 14 или 16 часов. Просили обязательно предупредить о визите заранее. Экскурсию проводят за пожертвование.



Справка «ПП»

Почему так важны фрески Снетогорского монастыря?



Первое упоминание о монастыре относится к XIII веку, когда Псковом руководил прославленный князь Довмонт-Тимофей. Рождественский собор был расписан спустя несколько десятилетий и являет собой пример самобытной псковской школы монументальной живописи. Местные изографы взяли для примера росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, сделанные византийскими мастерами. Добавили новые сюжеты и композиции. Использовали местные красители, в частности темно-красную охру, получившую название «псковская черлень».



Раскрытие фресок из-под побелки началось еще в 1909 году, периодически возобновлялось экспедициями Центральных Государственных реставрационных мастерских (ЦГРМ) в 1920–1930-х гг. и было завершено работами 1948–1949 годов. Памятник считали полностью раскрытым. Начавшиеся в 1985 г. работы по реставрации росписей собора выявили значительные участки неизвестных ранее изображений.

