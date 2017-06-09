На собранном мужем станке Татьяна Криксина делает все – от деревянных визиток до детских люлек и резных икон





Программируемый станок помог с глубиной и рельефом иконостаса восстановленного храма Георгия со Взвоза.

Идея родилась в декрете

Сувенирный ключ авторства Татьяны Криксиной.

Сделано с душой



Производство стульев состоит из нескольких этапов.



Семь раз отмерь – именно про работы Криксиной.

Выйти на рынок Питера и создать открытую мастерскую

Резная икона.

Интересно

Компетентно

Обеденная группа для кухни.

Кстати

Как начать работать на себя? Где найти хорошую идею для открытия собственного бизнеса? Можно ли открыть свой бизнес фактически с нуля – не имея опыта и первоначального капитала? На эти и другие вопросы ответят начинающие предприниматели. Они авторы интересных и уже на начальном этапе успешных проектов – стартапов.Героем сегодняшнего номера стала начинающий предприниматель Татьяна Криксина, вместе с мужем открывшая в этом году мастерскую по производству резных деревянных изделий на станках с ЧПУ (с числовым программным управлением). При помощи специальной компьютерной программы Татьяна изготавливает всевозможные модели резных изделий – начиная от мелких деталей для отделки помещений и заканчивая готовой мебелью – и изготавливает их на станке. Помимо этого, мастер занимается изготовлением сувениров, в том числе и с псковской тематикой, и даже резных икон.Изделия небольшой мастерской пользуются спросом.– Все, что предлагаем на продажу, расходится быстро. Простоя в работе нет. Бизнес у нас маленький, но динамично развивающийся, – говорит Татьяна.В статусе предпринимателя женщина не так давно. Финансист по образованию, 20 лет она работала в банковской сфере. Новая жизнь началась с рождения долгожданного сына. Именно в декретном отпуске Татьяна увлеклась созданием моделей для станков с ЧПУ.– Мой муж – инженер-электронщик, очень талантливый человек. Он сам собрал станок с ЧПУ, на котором мы пробовали в течение нескольких лет делать разные изделия. Модели брали и свои, и из интернета. И когда пришла пора выходить из декрета, было очень жаль накопленного опыта, даже, можно сказать, новой полученной профессии в сфере моделирования. И я решила попробовать себя в этой деятельности, – рассказывает Татьяна.По ее словам, направление, которым она всерьез решила заниматься, – новое для Пскова и Псковской области. Конкурентов на этом рынке практически нет. Семья стала поставлять на рынок строительных материалов резные изделия: резной погонаж, универсальные наличники на окна и двери, деревянные розетки.Опыт предыдущей работы тоже пригодился. В банке Татьяна работала региональным менеджером и управляющим допофисом, и ее задачей были продажи:– Бизнес – это живой механизм, в нем нужно уметь жить и им управлять. Для меня это не ново и естественно. Поэтому особенностью моего бизнес-плана стало то, что у нас будут поточные изделия, которые пользуются спросом и приносят доход, и заказные изделия. В этом бизнесе надо сочетать и умение видеть то, что будет продаваемо на рынке, и что-то создавать оригинальное, эксклюзивное, душевное, чтобы подходило для того особенного клиента, который придет с особенным запросом.Прежде чем идею реализовать, Татьяна узнала о программе субсидирования малых предприятий, защитила бизнес-план и получила субсидию 80 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса.– В январе встала в эту программу и уже в апреле получила средства. Купили необходимое оборудование, материалы. И сейчас у мужа настроено все до такой степени автоматически, что мне остается только подкладывать заготовки.Есть мнение, что вещи, созданные на станке, не могут быть сделаны с душой. Татьяна Криксина не согласна с этим:– На самом деле ЧПУ – это только инструмент. Если бы у древних мастеров были другие инструменты, они бы не гнушались этими способами изготовления своих изделий. Работа на станке дает скорость исполнения и совершенно другие возможности оформления изделия.Инструмент Татьяны – станок с числовым программным управлением.– Моделирую я на компьютере, потом эти модели обрабатываются программным управлением для станка с ЧПУ. Сначала это были простые модели, а потом уже пошло моделирование сложнее. Как скульптор лепишь модель на экране. Творческое начало все равно есть в создании каждого изделия.Иногда процесс моделирования занимает несколько часов, а иногда мастеру требуются месяцы, чтобы воплотить в жизнь задуманное.– Над резной иконой Спаса Нерукотворного (копией новгородской иконы XII века) я целый месяц работала. Она мне покоя не давала, снилась! Хотелось, чтобы взгляд был глубоким, в душу смотрел…По словам Татьяны, в моделях, выполненных на станке с ЧПУ, все равно присутствует авторское начало. Единственно, эту модель можно неоднократно повторить – поставить на поток. Но в этом и прелесть, считает мастер, потому что все изделия доступны по цене.Свои работы Татьяна Криксина презентовала на выставках «СтройДом» и «ПсковЭкспо». Витрины мастера были оформлены в виде резного наличника.– Выставка – хорошая вещь. Во-первых, участвуя в таких мероприятиях, понимаешь, что нужно людям. Во-вторых, понимаешь, какую ценовую категорию выставлять на изделия. А в-третьих, заказы живые оттуда приходят.Один из таких заказов – изготовление резной мебели для детского клуба в Пскове.– Мы с Андреем разработали дизайн столов и столиков, – говорит Татьяна.Другое направление работы – сувениры и подарки: часы, ключницы с псковской тематикой и даже деревянные визитки. Такую точно никто не выбросит!Также делает мастер и люльки с резьбой, и оригинальные кровати в виде корабля для детей постарше.– Мы можем делать все. Хотя я не ожидала, что у этого вида бизнеса есть спрос. Видимо, первые «встали в эти тапки».Планов у предпринимателей много. Один из них – открыть свой магазин и выйти на рынок Санкт-Петербурга и Москвы. Для этого нужны дополнительные производственные мощности – второй станок, точнее, деньги на комплектующие для его сборки. И в решении этого вопроса Татьяна надеется на помощь Фонда гарантий и развития предпринимательства, который предлагает кредиты до трех лет по ставке в два раза ниже, чем в банках. С кредитом предприниматель хочет рассчитаться быстро – за год. А окупаемость, считает, будет уже на второй месяц.– Меры поддержки государства существуют несмотря на то, что многие программы свернуты в этом году. Я надеюсь, что и Псков Ганзейский даст толчок развитию туризма, в том числе моему сувенирному бизнесу. Поэтому готовлюсь к Ганзейским дням. Уже сделано много проектов сувенирной продукции с псковской тематикой.Другая мечта мастера – создание открытой столярной мастерской, куда бы приходили студенты, школьники, пенсионеры, чтобы реализовать свои творческие способности. За границей такие мастерские пользуются спросом.Впрочем, у Татьяны все впереди. По ее словам, рентабельность бизнеса – 60 % по капиталовложению и 200 % по продажам.– Я вижу перспективы. Работы много. Работа интересная. Я уже этим живу, болею всей душой, мне это нравится, – говорит мастер.– Самый продаваемый товар – резные розетки и раскладки из дерева. Уходят пачками, – говорит мастер.Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства:– Спрос на продукцию подобного рода есть всегда. Однако стоит понимать, что изготовление резного декора полностью ручным производством или с помощью станков с ЧПУ – это разная целевая аудитория, и поэтому успех работы в данной сфере производства существенно зависит от того, насколько предприниматель понимает, где его сбыт и кто его клиент.В данном проекте хорошо сочетаются производство на станке с ЧПУ и ручная доработка, что позволяет сделать изделия по более низкой стоимости и при этом добавить в них уникальности.Для успешного старта подобных проектов необходимо учитывать сразу несколько факторов:• Практический опыт в сфере производства (можно купить много станков, но если нет навыка изготовления качественного продукта, то войти на рынок будет достаточно сложно);• Наличие качественного оборудования;• Понимание своей целевой аудитории, опыт в продвижении, маркетинге, понимание, где можно искать клиентов.Что касается последнего пункта, то здесь существенную поддержку на бесплатной основе может оказать Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.Если говорить конкретно об описанном проекте, то его автор совершенно верно выбирает пути поиска своего клиента, через участие в региональных выставках, поиск заказчиков среди специализированных предприятий, нуждающихся в данной продукции.Самой большой сложностью подобных проектов является дальнейшая масштабируемость производства и реализации продукции. Открытие магазина, расширение производственной базы – все это требует существенных затрат, которые могут не окупиться в планируемые сроки. Поэтому желательно первоначально все же отталкиваться от предварительных заказов и иметь достаточную финансовую подушку безопасности.Перспективы у данного проекта, безусловно, есть – особенно в части производства сувенирной продукции с символикой Пскова, в преддверии проведения в регионе Ганзейских дней. На данный момент далеко не вся сувенирная продукция соответствует качеству и удовлетворяет существующий спрос. Поэтому появление на рынке Псковской области уникальной, интересной и качественной сувенирной продукции может стать востребованным и прибыльным видом деятельности.Хотелось бы отметить, что перспектива данного проекта может быть также рассмотрена с точки зрения реставрационных работ в музеях, изготовления реплик (экспонатов) для частных региональных музеев, которые сейчас все активнее развиваются.В заключение можно отметить, что особое значение необходимо уделять именно поиску своего клиента и, учитывая тот факт, что у автора проекта имеется опыт работы в данной сфере, можно смело предположить, что есть все шансы на успех в данном деле. Особенно когда горят глаза! Зачастую именно этот факт не дает подобным проектам умирать!Вместе с мастерами по ручной резьбе Андрей и Татьяна Криксины делали иконостас для храма Георгия со Взвоза. Многие детали этого иконостаса сделаны с помощью станка с ЧПУ, который дал дополнительную глубину и рельеф изделиям.– Этот иконостас признан культурологами лучшим иконостасом Пскова. В частности, известный псковский искусствовед Тамара Васильевна Шулакова оценила высоко. Глубокие рельефы вручную так не сделаешь, а при помощи станка это стало возможным.