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Мама в декрете создала бизнес на наличниках и иконах
На собранном мужем станке Татьяна Криксина делает все – от деревянных визиток до детских люлек и резных икон
Как начать работать на себя? Где найти хорошую идею для открытия собственного бизнеса? Можно ли открыть свой бизнес фактически с нуля – не имея опыта и первоначального капитала? На эти и другие вопросы ответят начинающие предприниматели. Они авторы интересных и уже на начальном этапе успешных проектов – стартапов.
Героем сегодняшнего номера стала начинающий предприниматель Татьяна Криксина, вместе с мужем открывшая в этом году мастерскую по производству резных деревянных изделий на станках с ЧПУ (с числовым программным управлением). При помощи специальной компьютерной программы Татьяна изготавливает всевозможные модели резных изделий – начиная от мелких деталей для отделки помещений и заканчивая готовой мебелью – и изготавливает их на станке. Помимо этого, мастер занимается изготовлением сувениров, в том числе и с псковской тематикой, и даже резных икон.
Изделия небольшой мастерской пользуются спросом.
– Все, что предлагаем на продажу, расходится быстро. Простоя в работе нет. Бизнес у нас маленький, но динамично развивающийся, – говорит Татьяна.
Программируемый станок помог с глубиной и рельефом иконостаса восстановленного храма Георгия со Взвоза.
– Мой муж – инженер-электронщик, очень талантливый человек. Он сам собрал станок с ЧПУ, на котором мы пробовали в течение нескольких лет делать разные изделия. Модели брали и свои, и из интернета. И когда пришла пора выходить из декрета, было очень жаль накопленного опыта, даже, можно сказать, новой полученной профессии в сфере моделирования. И я решила попробовать себя в этой деятельности, – рассказывает Татьяна.
По ее словам, направление, которым она всерьез решила заниматься, – новое для Пскова и Псковской области. Конкурентов на этом рынке практически нет. Семья стала поставлять на рынок строительных материалов резные изделия: резной погонаж, универсальные наличники на окна и двери, деревянные розетки.
Опыт предыдущей работы тоже пригодился. В банке Татьяна работала региональным менеджером и управляющим допофисом, и ее задачей были продажи:
– Бизнес – это живой механизм, в нем нужно уметь жить и им управлять. Для меня это не ново и естественно. Поэтому особенностью моего бизнес-плана стало то, что у нас будут поточные изделия, которые пользуются спросом и приносят доход, и заказные изделия. В этом бизнесе надо сочетать и умение видеть то, что будет продаваемо на рынке, и что-то создавать оригинальное, эксклюзивное, душевное, чтобы подходило для того особенного клиента, который придет с особенным запросом.
Прежде чем идею реализовать, Татьяна узнала о программе субсидирования малых предприятий, защитила бизнес-план и получила субсидию 80 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса.
– В январе встала в эту программу и уже в апреле получила средства. Купили необходимое оборудование, материалы. И сейчас у мужа настроено все до такой степени автоматически, что мне остается только подкладывать заготовки.
– На самом деле ЧПУ – это только инструмент. Если бы у древних мастеров были другие инструменты, они бы не гнушались этими способами изготовления своих изделий. Работа на станке дает скорость исполнения и совершенно другие возможности оформления изделия.
Инструмент Татьяны – станок с числовым программным управлением.
– Моделирую я на компьютере, потом эти модели обрабатываются программным управлением для станка с ЧПУ. Сначала это были простые модели, а потом уже пошло моделирование сложнее. Как скульптор лепишь модель на экране. Творческое начало все равно есть в создании каждого изделия.
Иногда процесс моделирования занимает несколько часов, а иногда мастеру требуются месяцы, чтобы воплотить в жизнь задуманное.
– Над резной иконой Спаса Нерукотворного (копией новгородской иконы XII века) я целый месяц работала. Она мне покоя не давала, снилась! Хотелось, чтобы взгляд был глубоким, в душу смотрел…
По словам Татьяны, в моделях, выполненных на станке с ЧПУ, все равно присутствует авторское начало. Единственно, эту модель можно неоднократно повторить – поставить на поток. Но в этом и прелесть, считает мастер, потому что все изделия доступны по цене.
Производство стульев состоит из нескольких этапов.
Свои работы Татьяна Криксина презентовала на выставках «СтройДом» и «ПсковЭкспо». Витрины мастера были оформлены в виде резного наличника.
– Выставка – хорошая вещь. Во-первых, участвуя в таких мероприятиях, понимаешь, что нужно людям. Во-вторых, понимаешь, какую ценовую категорию выставлять на изделия. А в-третьих, заказы живые оттуда приходят.
Один из таких заказов – изготовление резной мебели для детского клуба в Пскове.
– Мы с Андреем разработали дизайн столов и столиков, – говорит Татьяна.
Другое направление работы – сувениры и подарки: часы, ключницы с псковской тематикой и даже деревянные визитки. Такую точно никто не выбросит!
Также делает мастер и люльки с резьбой, и оригинальные кровати в виде корабля для детей постарше.
– Мы можем делать все. Хотя я не ожидала, что у этого вида бизнеса есть спрос. Видимо, первые «встали в эти тапки».
Семь раз отмерь – именно про работы Криксиной.
– Меры поддержки государства существуют несмотря на то, что многие программы свернуты в этом году. Я надеюсь, что и Псков Ганзейский даст толчок развитию туризма, в том числе моему сувенирному бизнесу. Поэтому готовлюсь к Ганзейским дням. Уже сделано много проектов сувенирной продукции с псковской тематикой.
Другая мечта мастера – создание открытой столярной мастерской, куда бы приходили студенты, школьники, пенсионеры, чтобы реализовать свои творческие способности. За границей такие мастерские пользуются спросом.
Впрочем, у Татьяны все впереди. По ее словам, рентабельность бизнеса – 60 % по капиталовложению и 200 % по продажам.
– Я вижу перспективы. Работы много. Работа интересная. Я уже этим живу, болею всей душой, мне это нравится, – говорит мастер.
Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства:
– Спрос на продукцию подобного рода есть всегда. Однако стоит понимать, что изготовление резного декора полностью ручным производством или с помощью станков с ЧПУ – это разная целевая аудитория, и поэтому успех работы в данной сфере производства существенно зависит от того, насколько предприниматель понимает, где его сбыт и кто его клиент.
В данном проекте хорошо сочетаются производство на станке с ЧПУ и ручная доработка, что позволяет сделать изделия по более низкой стоимости и при этом добавить в них уникальности.
Для успешного старта подобных проектов необходимо учитывать сразу несколько факторов:
• Практический опыт в сфере производства (можно купить много станков, но если нет навыка изготовления качественного продукта, то войти на рынок будет достаточно сложно);
• Наличие качественного оборудования;
• Понимание своей целевой аудитории, опыт в продвижении, маркетинге, понимание, где можно искать клиентов.
Что касается последнего пункта, то здесь существенную поддержку на бесплатной основе может оказать Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.
Если говорить конкретно об описанном проекте, то его автор совершенно верно выбирает пути поиска своего клиента, через участие в региональных выставках, поиск заказчиков среди специализированных предприятий, нуждающихся в данной продукции.
Самой большой сложностью подобных проектов является дальнейшая масштабируемость производства и реализации продукции. Открытие магазина, расширение производственной базы – все это требует существенных затрат, которые могут не окупиться в планируемые сроки. Поэтому желательно первоначально все же отталкиваться от предварительных заказов и иметь достаточную финансовую подушку безопасности.
Перспективы у данного проекта, безусловно, есть – особенно в части производства сувенирной продукции с символикой Пскова, в преддверии проведения в регионе Ганзейских дней. На данный момент далеко не вся сувенирная продукция соответствует качеству и удовлетворяет существующий спрос. Поэтому появление на рынке Псковской области уникальной, интересной и качественной сувенирной продукции может стать востребованным и прибыльным видом деятельности.
Хотелось бы отметить, что перспектива данного проекта может быть также рассмотрена с точки зрения реставрационных работ в музеях, изготовления реплик (экспонатов) для частных региональных музеев, которые сейчас все активнее развиваются.
В заключение можно отметить, что особое значение необходимо уделять именно поиску своего клиента и, учитывая тот факт, что у автора проекта имеется опыт работы в данной сфере, можно смело предположить, что есть все шансы на успех в данном деле. Особенно когда горят глаза! Зачастую именно этот факт не дает подобным проектам умирать!
– Этот иконостас признан культурологами лучшим иконостасом Пскова. В частности, известный псковский искусствовед Тамара Васильевна Шулакова оценила высоко. Глубокие рельефы вручную так не сделаешь, а при помощи станка это стало возможным.
Героем сегодняшнего номера стала начинающий предприниматель Татьяна Криксина, вместе с мужем открывшая в этом году мастерскую по производству резных деревянных изделий на станках с ЧПУ (с числовым программным управлением). При помощи специальной компьютерной программы Татьяна изготавливает всевозможные модели резных изделий – начиная от мелких деталей для отделки помещений и заканчивая готовой мебелью – и изготавливает их на станке. Помимо этого, мастер занимается изготовлением сувениров, в том числе и с псковской тематикой, и даже резных икон.
Изделия небольшой мастерской пользуются спросом.
– Все, что предлагаем на продажу, расходится быстро. Простоя в работе нет. Бизнес у нас маленький, но динамично развивающийся, – говорит Татьяна.
Программируемый станок помог с глубиной и рельефом иконостаса восстановленного храма Георгия со Взвоза.
Идея родилась в декретеВ статусе предпринимателя женщина не так давно. Финансист по образованию, 20 лет она работала в банковской сфере. Новая жизнь началась с рождения долгожданного сына. Именно в декретном отпуске Татьяна увлеклась созданием моделей для станков с ЧПУ.
– Мой муж – инженер-электронщик, очень талантливый человек. Он сам собрал станок с ЧПУ, на котором мы пробовали в течение нескольких лет делать разные изделия. Модели брали и свои, и из интернета. И когда пришла пора выходить из декрета, было очень жаль накопленного опыта, даже, можно сказать, новой полученной профессии в сфере моделирования. И я решила попробовать себя в этой деятельности, – рассказывает Татьяна.
По ее словам, направление, которым она всерьез решила заниматься, – новое для Пскова и Псковской области. Конкурентов на этом рынке практически нет. Семья стала поставлять на рынок строительных материалов резные изделия: резной погонаж, универсальные наличники на окна и двери, деревянные розетки.
Опыт предыдущей работы тоже пригодился. В банке Татьяна работала региональным менеджером и управляющим допофисом, и ее задачей были продажи:
– Бизнес – это живой механизм, в нем нужно уметь жить и им управлять. Для меня это не ново и естественно. Поэтому особенностью моего бизнес-плана стало то, что у нас будут поточные изделия, которые пользуются спросом и приносят доход, и заказные изделия. В этом бизнесе надо сочетать и умение видеть то, что будет продаваемо на рынке, и что-то создавать оригинальное, эксклюзивное, душевное, чтобы подходило для того особенного клиента, который придет с особенным запросом.
Прежде чем идею реализовать, Татьяна узнала о программе субсидирования малых предприятий, защитила бизнес-план и получила субсидию 80 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса.
– В январе встала в эту программу и уже в апреле получила средства. Купили необходимое оборудование, материалы. И сейчас у мужа настроено все до такой степени автоматически, что мне остается только подкладывать заготовки.
Сувенирный ключ авторства Татьяны Криксиной.
Сделано с душойЕсть мнение, что вещи, созданные на станке, не могут быть сделаны с душой. Татьяна Криксина не согласна с этим:
– На самом деле ЧПУ – это только инструмент. Если бы у древних мастеров были другие инструменты, они бы не гнушались этими способами изготовления своих изделий. Работа на станке дает скорость исполнения и совершенно другие возможности оформления изделия.
Инструмент Татьяны – станок с числовым программным управлением.
– Моделирую я на компьютере, потом эти модели обрабатываются программным управлением для станка с ЧПУ. Сначала это были простые модели, а потом уже пошло моделирование сложнее. Как скульптор лепишь модель на экране. Творческое начало все равно есть в создании каждого изделия.
Иногда процесс моделирования занимает несколько часов, а иногда мастеру требуются месяцы, чтобы воплотить в жизнь задуманное.
– Над резной иконой Спаса Нерукотворного (копией новгородской иконы XII века) я целый месяц работала. Она мне покоя не давала, снилась! Хотелось, чтобы взгляд был глубоким, в душу смотрел…
По словам Татьяны, в моделях, выполненных на станке с ЧПУ, все равно присутствует авторское начало. Единственно, эту модель можно неоднократно повторить – поставить на поток. Но в этом и прелесть, считает мастер, потому что все изделия доступны по цене.
Производство стульев состоит из нескольких этапов.
Свои работы Татьяна Криксина презентовала на выставках «СтройДом» и «ПсковЭкспо». Витрины мастера были оформлены в виде резного наличника.
– Выставка – хорошая вещь. Во-первых, участвуя в таких мероприятиях, понимаешь, что нужно людям. Во-вторых, понимаешь, какую ценовую категорию выставлять на изделия. А в-третьих, заказы живые оттуда приходят.
Один из таких заказов – изготовление резной мебели для детского клуба в Пскове.
– Мы с Андреем разработали дизайн столов и столиков, – говорит Татьяна.
Другое направление работы – сувениры и подарки: часы, ключницы с псковской тематикой и даже деревянные визитки. Такую точно никто не выбросит!
Также делает мастер и люльки с резьбой, и оригинальные кровати в виде корабля для детей постарше.
– Мы можем делать все. Хотя я не ожидала, что у этого вида бизнеса есть спрос. Видимо, первые «встали в эти тапки».
Семь раз отмерь – именно про работы Криксиной.
Выйти на рынок Питера и создать открытую мастерскуюПланов у предпринимателей много. Один из них – открыть свой магазин и выйти на рынок Санкт-Петербурга и Москвы. Для этого нужны дополнительные производственные мощности – второй станок, точнее, деньги на комплектующие для его сборки. И в решении этого вопроса Татьяна надеется на помощь Фонда гарантий и развития предпринимательства, который предлагает кредиты до трех лет по ставке в два раза ниже, чем в банках. С кредитом предприниматель хочет рассчитаться быстро – за год. А окупаемость, считает, будет уже на второй месяц.
– Меры поддержки государства существуют несмотря на то, что многие программы свернуты в этом году. Я надеюсь, что и Псков Ганзейский даст толчок развитию туризма, в том числе моему сувенирному бизнесу. Поэтому готовлюсь к Ганзейским дням. Уже сделано много проектов сувенирной продукции с псковской тематикой.
Другая мечта мастера – создание открытой столярной мастерской, куда бы приходили студенты, школьники, пенсионеры, чтобы реализовать свои творческие способности. За границей такие мастерские пользуются спросом.
Впрочем, у Татьяны все впереди. По ее словам, рентабельность бизнеса – 60 % по капиталовложению и 200 % по продажам.
– Я вижу перспективы. Работы много. Работа интересная. Я уже этим живу, болею всей душой, мне это нравится, – говорит мастер.
Резная икона.
Интересно– Самый продаваемый товар – резные розетки и раскладки из дерева. Уходят пачками, – говорит мастер.
КомпетентноГорящие глаза автора – главный фактор успеха
Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства:
– Спрос на продукцию подобного рода есть всегда. Однако стоит понимать, что изготовление резного декора полностью ручным производством или с помощью станков с ЧПУ – это разная целевая аудитория, и поэтому успех работы в данной сфере производства существенно зависит от того, насколько предприниматель понимает, где его сбыт и кто его клиент.
В данном проекте хорошо сочетаются производство на станке с ЧПУ и ручная доработка, что позволяет сделать изделия по более низкой стоимости и при этом добавить в них уникальности.
Для успешного старта подобных проектов необходимо учитывать сразу несколько факторов:
• Практический опыт в сфере производства (можно купить много станков, но если нет навыка изготовления качественного продукта, то войти на рынок будет достаточно сложно);
• Наличие качественного оборудования;
• Понимание своей целевой аудитории, опыт в продвижении, маркетинге, понимание, где можно искать клиентов.
Что касается последнего пункта, то здесь существенную поддержку на бесплатной основе может оказать Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.
Если говорить конкретно об описанном проекте, то его автор совершенно верно выбирает пути поиска своего клиента, через участие в региональных выставках, поиск заказчиков среди специализированных предприятий, нуждающихся в данной продукции.
Самой большой сложностью подобных проектов является дальнейшая масштабируемость производства и реализации продукции. Открытие магазина, расширение производственной базы – все это требует существенных затрат, которые могут не окупиться в планируемые сроки. Поэтому желательно первоначально все же отталкиваться от предварительных заказов и иметь достаточную финансовую подушку безопасности.
Перспективы у данного проекта, безусловно, есть – особенно в части производства сувенирной продукции с символикой Пскова, в преддверии проведения в регионе Ганзейских дней. На данный момент далеко не вся сувенирная продукция соответствует качеству и удовлетворяет существующий спрос. Поэтому появление на рынке Псковской области уникальной, интересной и качественной сувенирной продукции может стать востребованным и прибыльным видом деятельности.
Хотелось бы отметить, что перспектива данного проекта может быть также рассмотрена с точки зрения реставрационных работ в музеях, изготовления реплик (экспонатов) для частных региональных музеев, которые сейчас все активнее развиваются.
В заключение можно отметить, что особое значение необходимо уделять именно поиску своего клиента и, учитывая тот факт, что у автора проекта имеется опыт работы в данной сфере, можно смело предположить, что есть все шансы на успех в данном деле. Особенно когда горят глаза! Зачастую именно этот факт не дает подобным проектам умирать!
Обеденная группа для кухни.
КстатиВместе с мастерами по ручной резьбе Андрей и Татьяна Криксины делали иконостас для храма Георгия со Взвоза. Многие детали этого иконостаса сделаны с помощью станка с ЧПУ, который дал дополнительную глубину и рельеф изделиям.
– Этот иконостас признан культурологами лучшим иконостасом Пскова. В частности, известный псковский искусствовед Тамара Васильевна Шулакова оценила высоко. Глубокие рельефы вручную так не сделаешь, а при помощи станка это стало возможным.
Светлана Синцова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 1
Комментарии
вера нилова
09 Июня 2017 - 14:01
БРАВО!
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