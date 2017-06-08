Место размещения памятника пограничникам стало предметом бурной дискуссии

Общая высота – 5,5 метра. В основе – крепостная башня, похожая на Покровскую. Вокруг башни – шесть бронзовых фигур защитников границ разных эпох – от дружинника князя Довмонта до пограничника наших дней.



Памятник должен стать подарком городу, финансирование на его установку будет внебюджетным. К сбору средств, а потребуется около 10 млн рублей, уже подключились пограничники. На данный момент собрано порядка 220 тысяч.





Памятник пограничникам. Вид сбоку.

С инициативой установить памятник в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове выступили ветераны погранвойск. Этот вопрос уже рассматривался на общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок осенью прошлого года. Тогда проекта памятника еще не было, да и пришедшие на слушания горожане высказались категорически против его расположения в этом сквере. На днях обсуждение на комиссии состоялось вновь.



– Осенью возражали всего 2-3 человека, на этот раз возражений не было, – заверил председатель псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск» подполковник в отставке Сергей Глазков. – Нас поддержали Советы ветеранов, городская администрация.



Место для установки памятника выбрано не случайно.



– Недалеко расположено пограничное управление и погранично-таможенный лицей № 22, с которым мы активно сотрудничаем, можно будет проводить различные совместные мероприятия. Памятник невысокий, в сквере он будет хорошо просматриваться как с улицы Труда, так и с проспекта Энтузиастов. Для жителей города это будет подарок, первый памятник на Запсковье.



Автор проекта – скульптор Андрей Мартьянов. Сам он пскович, а его родители – пограничники, поэтому заказ для него особенно важен. Он рассказал, что общая высота памятника составит 5,5 метра, что не выше зеленых насаждений. В основе – крепостная башня, которую предполагается выполнить из известкового туфа – традиционного для каменного строительства Пскова материала. Вокруг башни – шесть бронзовых фигур, это пограничники разных времен: дружинник князя Довмонта, стрелец князя Шуйского, пограничник времен Великой Отечественной войны, моряк и современный защитник границ. Центральная фигура – пограничник с собакой.



Вокруг памятника планируется сделать круглую площадь для построений и возложений гирлянд, а также благоустройство в виде скамеек и освещения. В планы создателей входит и подсветка монумента.



Проект получил одобрение комиссии. Теперь вопрос установки памятника рассмотрят депутаты Псковской городской Думы на июльской сессии, после этого планируется объявить о сборе средств.



– Профессиональная работа и профессиональная подача, – оценила представленный эскиз заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева, высказав лишь одно пожелание – чтобы скамейки и фонари были выполнены в единой стилистике с памятником. К слову сказать, она же подала идею безымянный сквер на Запсковье назвать Парком пограничников.



– Это достойное воплощение замысла, оно подходит к месту и послужит благоустройству сквера, – подытожила председатель комиссии Мария Михайлова.



Памятник на Запсковье должен появиться в 2018 году, ко Дню пограничника, отмечаемому 28 мая. Также в следующем году будет отмечаться столетие со дня создания в России пограничных войск.



Кстати

Еще один памятник пограничникам скульптора Андрея Мартьянова в 2018 году появится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Образ – собирательный. На панно – история погранвойск: столб империи с корпусом первой погранстражи, конные разъезды, эпоха железного занавеса, участие в Афганской войне, современная служба. На постаменте три фигуры смотрят в разные стороны, охраняя границы.



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На заседании комиссии возражавших против установки памятника действительно не нашлось. Но когда в публичной плоскости стало известно о принятии решения, жители Запсковья возмутились местом установки и выплеснули свои эмоции в социальные сети:



Наталия:



«Это единственный более-менее зеленый островок, нельзя ли его в покое оставить? А памятник погранслужба пусть у своего крыльца ставит. А?»



Игорь:



«Там бы для детишек что-нибудь... Опять штыки, стволы, суровые мужики. Тираж».



Сергей:



«Людям всегда не нравится. И всегда найдутся советчики. Даже общепринятые сегодня образцы раньше могли считаться безвкусицей и дурным тоном».



Елена:



«Я категорически против любых памятников и вообще изменений в том сквере. Хотят – пусть устанавливают памятник возле своего нового офисного здания. А то сначала пограничники часть территории оттяпают, потом – небольшой торговый центр «для нужд населения». И понеслась».



Ирина:



«А разве нет уже готового места под памятник на ул. Труда у Золотой набережной? Там же что-то про Первую мировую собирались воткнуть, да передумали».



Мария:



«Такой памятник хорошо бы ставить в тематическом месте, где потом и парад провести, что ли. Пограничники наши точно достойны чего-то более продуманного, чесслово!»

Фото из группы «Памятники пограничникам» в социальных сетях

