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Медики просят мира. Скорая страдает от нападок псковичей

24 Мая 2017 - 09:20
Главная → Заметки → Общество
​В этом году в Пскове уже второй раз напали на медика скорой. Питерский оружейный завод предложил псковским врачам закупить партию газовых пистолетов

В федеральных СМИ то и дело появляются сообщения об избиении врачей. К сожалению, Псков не стал исключением. Последний случай произошел совсем недавно.

6 мая примерно в 22.40 бригада медиков получила вызов с улицы Печорской. У дома № 1, у одного из подъездов, лежал человек в нетрезвом состоянии. 

– В течение 10 минут мы прибыли на место, – рассказал пострадавший фельдшер скорой Дмитрий Григорьев. – На месте человека не оказалось, мы стали его искать, расспрашивать проходящих мимо людей. Потом мужчину вывели из подъезда. Мы посадили его на скамейку и стали осматривать. У него была ссадина на голове. Чтобы исключить черепно-мозговую травму, мы предложили ему проехать в областную больницу. Он отказался, назвал свой адрес и сказал, чтобы мы отвезли его домой. Естественно, мы отказались. 

Пациенту предложили подписать отказ от медицинской помощи. Дальше, по словам Дмитрия, пьяный пациент попытался сесть в кабину к водителю. Санитар начал его оттаскивать. 

– В этот момент он повернулся ко мне лицом и ударил, – продолжает фельдшер. – Водитель и санитар его удерживали, и мы вызвали полицию. 

Минздрав выступил с инициативой внести поправки в законодательство. В ведомстве предложили ужесточить меры ответственности, в том числе и уголовной, за нападение на работников скорой и препятствование их деятельности. 


Полицейские прибыли быстро и забрали дебошира в отделение. 

После происшествия Дмитрий Григорьев сразу написал заявление в полицию и обратился в травмпункт. 

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 «Нанесение побоев». 

Дебошир, придя в себя, вышел на связь с фельдшером Дмитрием Григорьевым и извинился. 

Виновник первого, мартовского, случая уже привлечен к уголовной ответственности. 

Напомним, 10 марта бригада приехала на вызов к беременной женщине, которой внезапно стало плохо, на улицу Никольскую. Медики решили забрать женщину в больницу, однако ее муж не согласился и напал на водителя скорой.  С переломом костей носа и сотрясением головного мозга водителя отправили в Псковскую областную больницу.

– В зависимости от степени тяжести причиненного вреда за такие преступления можно получить до 8 лет лишения свободы, – сказал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Антон Доброхотов. – А если преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах, то и более суровое наказание.

– В текущем году это второй случай нападения. До этого года мы статистику не вели, потому что подобные инциденты мало кого интересовали, – сказал главный врач станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов. – Но обычно бывает от двух до пяти случаев избиения и нападения на медиков в год. Нередко наши сотрудники сталкиваются с хамством и угрозами пациентов, и такие ситуации бывают все чаще. Автохамство в узких дворах тоже постоянное явление. 

По словам Михаила Мартынова, о случае, произошедшем 6 мая, он узнал только 11 числа. Отсюда и сообщения в прессе о том, что главный врач якобы пытался о происшествии умолчать. 

– Были выходные, по смене мне не передали, – сказал он. – Но правоохранительные органы уже по факту нападения работали.

– Я когда сама работала на выездах в скорой, неоднократно подвергалась оскорблениям, чего только не было, и оружием угрожали, – рассказала старший врач смены станции скорой медицинской помощи Светлана Мосина. – Что касается случая 6 мая, мы буквально сразу вызвали полицию. Здесь в большей степени человек получил не физическую, а психологическую травму. Поехал оказывать помощь, а его ударили в лицо. 

– Мой случай был два года назад, – привел еще один пример врач Псковской городской больницы Дмитрий Добряков. – В травмпункт обратился пациент в алкогольном опьянении, мы предложили ему заполнить лист согласия, но он вдруг повел себя неадекватно и ударил меня. Заявление я тогда писать не стал, так как повреждений не было. Уже потом я узнал, что у него якобы было ножевое ранение, осмотреть он себя не дал. Вообще такие случаи были не только со мной, но и с моими коллегами. 

– К сожалению, в последние годы степень доверия и уважения к медицинским работникам в обществе резко упала, – сказал председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов. – В первую очередь это отражается на тех, кто первыми контактируют с пациентами, – работники скорой, травмпунктов, приемных покоев, участковые врачи.
Упомянутые случаи – пример безобразного отношения псковичей к медикам. Я очень обеспокоен происходящим и призываю всех жителей Псковской области задуматься. 

Кое-где в России медиков скорой даже снабжают электрошокерами, а недавно питерский оружейный завод предложил нашим врачам закупить партию газовых пистолетов. Однако псковичи отказались. 

– Вооружение медиков, пожалуй, не самая удачная идея. Тем же электрошокером пациента можно ввести в клиническую смерть, если у него сердце слабое, – говорит Михаил Мартынов. – Да и люди не должны бояться бригады скорой. Нужны поправки в законодательство. 

Все «неблагополучные адреса» псковские медики уже знают и на вызовы берут с собой полицейских.
Также поступают, если выезжают на драку. 

Комитет Псковской области по здравоохранению и фармации подписал два соглашения со Следственным комитетом и Транспортным следственным управлением. Ведомства договорились плотно взаимодействовать при выявлении фактов нападений на медиков. Во всех лечебных учреждениях появятся телефоны оперативных дежурных.

В рамках проекта «Бережливая поликлиника», который начнут реализовывать в этом году, регистраторов поликлиник на психологических тренингах будут учить общаться с неадекватными пациентами. Ведь обычно именно регистратура принимает на себя всю волну негатива. 

 

Кстати

За последние пять лет всего один врач в Пскове пришел работать в скорую помощь. 


Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
24 Мая 2017 - 12:16
Скорая едет к старикам по 3-4 часа, приезжает глубокой ночью и отказывает в госпитализации, потому что В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ НЕТ ДЕЖУРНОГО УРОЛОГА(. Вот так: урология в областной есть, а дежурного уролога-нет(. За такие дала надо действительно не морду бить, а сажать и лишать права на профессию.
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