Медики просят мира. Скорая страдает от нападок псковичей
В федеральных СМИ то и дело появляются сообщения об избиении врачей. К сожалению, Псков не стал исключением. Последний случай произошел совсем недавно.
6 мая примерно в 22.40 бригада медиков получила вызов с улицы Печорской. У дома № 1, у одного из подъездов, лежал человек в нетрезвом состоянии.
– В течение 10 минут мы прибыли на место, – рассказал пострадавший фельдшер скорой Дмитрий Григорьев. – На месте человека не оказалось, мы стали его искать, расспрашивать проходящих мимо людей. Потом мужчину вывели из подъезда. Мы посадили его на скамейку и стали осматривать. У него была ссадина на голове. Чтобы исключить черепно-мозговую травму, мы предложили ему проехать в областную больницу. Он отказался, назвал свой адрес и сказал, чтобы мы отвезли его домой. Естественно, мы отказались.
Пациенту предложили подписать отказ от медицинской помощи. Дальше, по словам Дмитрия, пьяный пациент попытался сесть в кабину к водителю. Санитар начал его оттаскивать.
– В этот момент он повернулся ко мне лицом и ударил, – продолжает фельдшер. – Водитель и санитар его удерживали, и мы вызвали полицию.
Минздрав выступил с инициативой внести поправки в законодательство. В ведомстве предложили ужесточить меры ответственности, в том числе и уголовной, за нападение на работников скорой и препятствование их деятельности.
Полицейские прибыли быстро и забрали дебошира в отделение.
После происшествия Дмитрий Григорьев сразу написал заявление в полицию и обратился в травмпункт.
Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 «Нанесение побоев».
Дебошир, придя в себя, вышел на связь с фельдшером Дмитрием Григорьевым и извинился.
Виновник первого, мартовского, случая уже привлечен к уголовной ответственности.
Напомним, 10 марта бригада приехала на вызов к беременной женщине, которой внезапно стало плохо, на улицу Никольскую. Медики решили забрать женщину в больницу, однако ее муж не согласился и напал на водителя скорой. С переломом костей носа и сотрясением головного мозга водителя отправили в Псковскую областную больницу.
– В зависимости от степени тяжести причиненного вреда за такие преступления можно получить до 8 лет лишения свободы, – сказал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Антон Доброхотов. – А если преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах, то и более суровое наказание.
– В текущем году это второй случай нападения. До этого года мы статистику не вели, потому что подобные инциденты мало кого интересовали, – сказал главный врач станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов. – Но обычно бывает от двух до пяти случаев избиения и нападения на медиков в год. Нередко наши сотрудники сталкиваются с хамством и угрозами пациентов, и такие ситуации бывают все чаще. Автохамство в узких дворах тоже постоянное явление.
По словам Михаила Мартынова, о случае, произошедшем 6 мая, он узнал только 11 числа. Отсюда и сообщения в прессе о том, что главный врач якобы пытался о происшествии умолчать.
– Были выходные, по смене мне не передали, – сказал он. – Но правоохранительные органы уже по факту нападения работали.
– Я когда сама работала на выездах в скорой, неоднократно подвергалась оскорблениям, чего только не было, и оружием угрожали, – рассказала старший врач смены станции скорой медицинской помощи Светлана Мосина. – Что касается случая 6 мая, мы буквально сразу вызвали полицию. Здесь в большей степени человек получил не физическую, а психологическую травму. Поехал оказывать помощь, а его ударили в лицо.
– Мой случай был два года назад, – привел еще один пример врач Псковской городской больницы Дмитрий Добряков. – В травмпункт обратился пациент в алкогольном опьянении, мы предложили ему заполнить лист согласия, но он вдруг повел себя неадекватно и ударил меня. Заявление я тогда писать не стал, так как повреждений не было. Уже потом я узнал, что у него якобы было ножевое ранение, осмотреть он себя не дал. Вообще такие случаи были не только со мной, но и с моими коллегами.
– К сожалению, в последние годы степень доверия и уважения к медицинским работникам в обществе резко упала, – сказал председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов. – В первую очередь это отражается на тех, кто первыми контактируют с пациентами, – работники скорой, травмпунктов, приемных покоев, участковые врачи.
Упомянутые случаи – пример безобразного отношения псковичей к медикам. Я очень обеспокоен происходящим и призываю всех жителей Псковской области задуматься.
Кое-где в России медиков скорой даже снабжают электрошокерами, а недавно питерский оружейный завод предложил нашим врачам закупить партию газовых пистолетов. Однако псковичи отказались.
– Вооружение медиков, пожалуй, не самая удачная идея. Тем же электрошокером пациента можно ввести в клиническую смерть, если у него сердце слабое, – говорит Михаил Мартынов. – Да и люди не должны бояться бригады скорой. Нужны поправки в законодательство.
Все «неблагополучные адреса» псковские медики уже знают и на вызовы берут с собой полицейских.
Также поступают, если выезжают на драку.
Комитет Псковской области по здравоохранению и фармации подписал два соглашения со Следственным комитетом и Транспортным следственным управлением. Ведомства договорились плотно взаимодействовать при выявлении фактов нападений на медиков. Во всех лечебных учреждениях появятся телефоны оперативных дежурных.
В рамках проекта «Бережливая поликлиника», который начнут реализовывать в этом году, регистраторов поликлиник на психологических тренингах будут учить общаться с неадекватными пациентами. Ведь обычно именно регистратура принимает на себя всю волну негатива.
Кстати
За последние пять лет всего один врач в Пскове пришел работать в скорую помощь.
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