Великие Луки удивили всю область, придумав свой особенный туристический маршрут
«В такой холод на велосипеде? А вдруг будет дождь или вообще снег?! От нынешнего апреля все что угодно можно ждать…». Многих желающих поучаствовать в тестовой версии разработанного спорткомитетом Великих Лук велотура остановила погода. Но те, кто решился в этот пасмурный день сесть на велосипед, нисколько об этом не пожалели. Дождь так и не начался, а вот массу положительных эмоций получили абсолютно все участники.
Маршрут велосипедного тура начинается в Городском парке культуры и отдыха. Именно там мы получаем двухколесный транспорт и первую порцию информации о предстоящем маршруте и о городе. Надо сказать, что с экскурсоводом нам повезло. Потому что в роли гида выступил почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный учитель РФ, талантливейший историк, краевед и просто замечательный человек Владимир Викторович Орлов.
Наш экскурсовод – Владимир Викторович Орлов.
– Мы будем вдоль Ловати ехать. Здесь проходил водный путь «из варяг в греки». Свидетельство этому – византийские и арабские монеты, найденные в реке, – говорит наш экскурсовод. Правда, самый крупный клад был обнаружен здесь достаточно давно, еще до революции. – Обвалился берег реки и два чугунных котла, в которых нашли 186 кг серебряной византийской монеты. Сбежались местные мужики. Когда приехала полиция, им досталось два пустых котла…
В течение еще нескольких минут узнаем о том, почему Луки стали Великими и как бы назывались жители города, если бы в советское время город был переименован (а попытки такие были). Затем следом за экскурсоводом отправляемся в следующую точку нашего маршрута – Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. Скоростных рекордов не ставим,
но преодолеваем расстояние до музея минут за 5-7.
Музей спорта создан в Великих Луках всего два года назад. Но его экспонаты уже занимают целых три зала.
– С городом на Ловати связаны биографии многих спортивных звезд, – говорит директор музея, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков. И показывает карту с местами спортивных побед великолучан. Флажков много – практически на всех континентах! Великолучане достигли высот в разных дисциплинах, в том числе и в велоспорте.
Есть в музее и герб города, на котором располагаются настоящие спортивные луки, и даже факел олимпийского и паралимпийского огня. Много медалей, кубков и личных вещей спортсменов. Например, мяч с автографом самого титулованного российского футболиста – уроженца Великих Лук Дмитрия Оленичева, и шуточный вымпел «Победителю «подкидного» Черемисиной Нине», которым чемпионка гордилась не меньше, чем настоящими наградами. Вручили этот вымпел спортсменке в 1978 году коллеги – за то, что она во время перелета в Новую Зеландию выиграла в карты у всей сборной Советского Союза.
И снова по коням! Дорога идет в горку, так что не очень опытным велосипедистам приходится спешиваться. Следующая остановка – возле одной из городских школ. Там стоит памятный знак в честь 850-летия первого упоминания в летописи Великих Лук. История этого монумента необычна: он был установлен еще в 1966 году по случаю 800-летия города и реконструирован к новому юбилею в прошлом году. Говорят, что под постаментом – письмо великолучанам 2000-х из 60-х годов прошлого века. Правда, пока содержимое капсулы из нержавейки никто не видел.
Еще несколько сотен метров по набережной – и перед нами «Бросок в бессмертие», знаменитый памятник Александру Матросову.
– Памятник стал символом нашего города. Скульптор немножко отступил от исторической действительности – он одел Матросова в офицерский полушубок. Солдаты такие не носили. Но полушубок больше передает движение к подвигу...
К главной достопримечательности города, музею под открытым небом – Великолукской крепости, едем практически по песку. С первого взгляда оборонительное сооружение не впечатляет – крепостных стен, как в Пскове или Изборске, здесь нет. Но наш гид помогает увидеть скрытые от глаз интересные подробности. А старые изображения помогают представить, что здесь было много веков назад.
– Самое интересное, что внутри в этих валах имеются каменные сводчатые подвалы. Метр земли, потом кирпичный свод. В XVIII веке были бойницы, и если враг врывался в крепость, его перекрестным огнем можно было уничтожить. Сейчас это все замуровано, чтоб не лазили.
Однако местных мальчишек это не останавливало.
– Я лазил. В 7-м классе, – признается наш экскурсовод. – Отвалился кусок потолка, и мы сразу туда залезли. Нашли там ствол немецкого пулемета, ящик с минами и человеческий скелет. Дальше нам стало страшно. Кто-то вызвал милицию, она все отобрала. И опять все замуровали. Когда будет очередной этап реставрации, наверное, кусочек подземного коридора закрепят, и туда тоже будут пускать туристов.
Внутри крепости дважды бросаем велосипеды – сначала чтобы полюбоваться панорамой города со смотровой площадки, а затем – настоящим танком Т-34 на инженерном бастионе.
Историческая часть маршрута практически закончена. Спешившись, переходим мост влюбленных, увешанный замками, и подъезжаем к спортивному комплексу «Арена». Там нас ждут синие домики, в которых когда-то переодевался на тренировки Дмитрий Оленичев, а также возможность самим потренироваться на баскетбольной площадке или позаниматься под руководством инструктора на уличных тренажерах.
Делаем остановку на площади Ленина. Там в сквере находится первый в мире цветной фонтан, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.
– Он был открыт 1 мая 1949 года. Второй цветной фонтан появился в Японии, третий – в Германии.
Потом их стали строить всюду. У нас пять цветных фонтанов. Но четыре работают как обычные.
Самое интересное, как водится, приберегают на конец экскурсии. Заключительная точка нашего веломаршрута – спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец».
– Спортивный комплекс был построен «Газпромом», на сегодня здесь занимаются разными видами спорта. Но самая большая зона – площадью 3 тыс. кв. метров – для стрельбы из лука. Здесь проходят соревнования, в том числе и всероссийские. Недавно был поставлен рекорд России по посещаемости – 500 человек одновременно стреляли у нас на соревновании. Для стрельбы лучших условий, чем у нас, просто нет, – говорит директор комплекса Дмитрий Кравченко.
В этом убедились и участники велотура: под присмотром опытного тренера – заслуженного работника физической культуры Виталия Андреева – каждый желающий мог поразить мишень. Правда, в отличие от юных лучников – воспитанников спортивного комплекса, стреляли мы с достаточно близкого расстояния.
Завершилась наша 4-часовая велопрогулка там же, где и начиналась, – возле большой карусели в парке культуры и отдыха. Усталости не чувствовалось, с велосипедами расставаться не хотелось!
– Мы постараемся как услугу сформировать велотур к Фестивалю воздухоплавания 12 июня, – обещает председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Великих Лук Александр Гаврилов на встрече с представителями турфирм. За это время турпродукт будет дорабатываться и совершенствоваться.
Подробности
Маршрут пролегает в основном по набережной Ловати и составляет около 5 км. Всем участникам предоставляются легкие современные велосипеды (детских пока в наличии нет, но будут). Трасса не везде ровная, иногда придется преодолевать подъемы и спуски, но в целом рассчитанная на любителя, а не профессионала.
Цена велоэкскурсии, обещают организаторы, высокой не будет.
Подробности о велотуре можно узнать в отделе спорта комитета по молодежной политике и спорту администрации Великих Лук по телефону: 8 (81153) 3-26-75.
Наша справка
Разработанный в Великих Луках велотур «Град спортивный» стал победителем регионального конкурса на лучший туристский продукт «Привлеки к себе туриста» в номинации «Спортивный туризм». На конкурс поступило 27 проектов из 16 районов области. Главным критерием отбора стала новизна предложенного продукта и возможность привлечения не только групповых, но индивидуальных туристов. В Великих Луках участники свежего тура, передвигаясь по городу на велосипедах, могут познакомиться с местными достопримечательностями и узнать, почему южную столицу Псковской области часто называют спортивной столицей. Пока с новым турпродуктом знакомили представителей туристических фирм региона - отдел развития туризма комитета по культуре Псковской области организовал для них ознакомительный тур в Великие Луки. Но уже в ближайшее время доработанная велоэкскурсия станет доступна всем: и жителям города, и многочисленным туристам.
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