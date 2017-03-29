Что и в каких дворах ремонтировать, решат жители каждого района



Перед ремонтом программа в каждом муниципалитете пройдет публичные слушания.​

Адреса ремонта

В общем доступе

Кстати

Федеральные средства на благоустройство дворов и парков разделили по муниципалитетам в зависимости от числа домов в программе капремонта и наличия статуса города.От имени жителей двух домов на Запсковье в редакцию обратилась. По ее словам, двор, находящийся в двух шагах от Золотой набережной и Кремля, находится в запущенном состоянии, а обращения к депутату перед выборами вылились пока только в обещания:- Наши дома - ул. Набат, 3 и ул. Поземского, 21/1 – стоят углом. Хорошее место для детской площадки. Вместо этого во дворе у нас хлам, кусты. В прошлом году обращались к своему депутату, шедшему осенью на переизбрание в областное Собрание. Всем домом подписывали заявление. Обещал до выборов, что площадка будет, в день выборов чуть ли не каждому позвонил, спрашивал, проголосовали ли. Выборы прошли, он пропал, до сих пор площадки нет. Рядом Золотая набережная, постоянно проходят праздники, гости заходят в наш двор и ничего приятного там не видят. Если так трудно поставить площадку, можно ли сделать благоустройство? Облагородить дорожки и поставить пару скамеек? Мы бы уж сами их поддерживали в приличном состоянии.После того как двор посетил фотокорреспондент «Псковской правды», вопросы появились и к самим жильцам. Да, двор не обихожен, но у гаражей накидан мусор, а кто-то и вовсе выволок на улицу свой старый диван да так и бросил. Вряд ли это сделали чужаки. Можно же и не добавлять к капитальной разрухе свои пять копеек. А то получается, пока одни собирают подписи, другие ситуацию усугубляют, будто специально.Через несколько дней после обращения читательницы в пресс-центре «Псковской правды», руководитель областного комитета по делам строительства и ЖКХ, заявил, что Псковская область получит громадную субсидию из федерального центра на благоустройство дворов и обустройство парковых зон с общественными территориями.Средства выделены по всей стране, суммы от региона к региону отличаются. Псковская область получит 130 млн на дворы и 8 млн на общественные пространства (парки, скверы). Еще 12 млн на условиях софинансирования добавит областной бюджет. Контролем за расходованием займется рабочая группа под председательством губернатора.Кусок от общего финансового пирога достанется абсолютно всем муниципалитетам. Комитет Андрея Агапова подготовил схему распределения средств на основе специальной методики федерального Минстроя. Деньги на дворы делили на основе бюджетной обеспеченности муниципалитетов и количества домов, включенных в программу капремонта. Это логично, учитывая, что в программе дома многоквартирные, а именно у таких дворы и будут приводить в порядок – частники за своей территорией следят сами. Деньги на парковые территории достанутся населенным пунктам, имеющим статус города, таких в регионе 14.- Суть проекта – обустройство как можно большего числа территорий и включение в этот процесс собственников, чтобы они решали, где и какой элемент благоустройства нужнее, - отмечает Андрей Агапов. – Мое мнение, эти средства лучше пустить на озеленение, детские площадки, малые архитектурные формы, скамейки. По асфальтированию есть другие источники финансирования.Сейчас каждый муниципалитет занят разработкой собственной программы на основе областного документа. На работу срок отведен до мая. А после предстоит процедура публичных слушаний, на которых люди сами решат, что ремонтировать и как именно. Работы должны быть завершены до конца года.Денег на всех, конечно, не хватит. Однако Минстрой уже поставил перед регионами задачу разработать также до конца года пятилетнюю программу. Андрей Агапов в связи с этим выразил надежду на продолжение финансирования.Что касается двора на улице Набат в Пскове, то депутатом, о котором говорили жильцы, оказался. «Псковской правде» удалось выяснить, что после новостей о поступлении федеральных средств парламентарий отправил депутатский запрос на имя главы администрации Пскова Игоря Калашникова. В нем он рассказал об обращениях жителей своего округа, «озабоченных неудовлетворительным состоянием досуговой инфраструктуры района, отсутствием современных многофункциональных рекреационных зон и парков шаговой доступности».В запросе перечислены 29 адресов на Запсковье, в том числе на ул. Набат. По ряду адресов отсутствуют не только детские площадки и скамейки. Есть проблемы и посерьезней. О внешнем лоске и мечтать не приходится: дворы нужно осветить, спилить старые деревья, убрать несанкционированные свалки, устроить ливневую канализацию, без которой в сильный дождь затапливает подвалы. Также поставлен вопрос об организации парка в районе улиц Звездной и Труда.«Необходимо отметить, что для каждого обращения характерно указание на необходимость организации дополнительных парковочных мест для автомобильного транспорта, - отмечает Ян Лузин в запросе. - Полагал бы возможным также внести предложение о размещении в открытом доступе на официальном сайте администрации города Пскова информации о Плане благоустройства дворовых территорий с указанием адресов и ориентировочных сроков проведения работ».Дворы для ремонта будут выбирать у тех домов, которые включены в региональную программу капремонта. Деньги на парки получат только города.