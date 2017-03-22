Новоселье. Кому инвестор выделил 100 квартир в новостройках
Для расселения псковичей из ветхого жилья построят 11 новых домов
В ближайшее время 98 квартир в строящихся домах получат псковичи, жилье которых признано аварийным. Кроме того, в ближайшие десять лет группа компаний «ЛУГ» построит еще 11 многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы.
Улица Труда, 4.
16 марта в ходе регионального Совета по инвестициям соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству жилых домов в городе Пскове подписали губернатор Андрей Турчак и руководитель группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин.
– Это первый пример на Северо-Западе, когда частный инвестор участвует в реализации государственной программы, – отметил глава региона Андрей Турчак.
Проект предполагает строительство в Пскове 11 многоквартирных домов для расселения граждан в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Порядка 100 квартир в уже построенных домах инвестор предоставляет в этом году.
– Особенностью инвестиционного проекта является то, что инвестор берет на себя обязательства создать социальную инфраструктуру, а именно – построить детский сад на 140 мест, – сообщил председатель областного комитета по инвестициям Андрей Михеев.
– Проект действительно важный и емкий. Мы рассмотрели все возможности и приняли решение принять в нем участие, – прокомментировал Ян Лузин.
Улица Юбилейная, 30.
По его словам, уникальность этого проекта в том, что, получая земельные участки на Запсковье, организация-застройщик авансом дает квартиры уже в ранее построенных готовых домах на реализацию программы по расселению ветхого аварийного жилья.
– Сейчас мы предоставляем 98 квартир, которые сдаются в этом году в строящихся домах. Благодаря этим квартирам будут расселены десятки ветхих аварийных домов. Затем, в рамках реализации инвестиционного соглашения, мы построим 11 многоквартирных домов на этих участках и детский сад.
Общий объем инвестиций составит почти 4 млрд рублей, из них порядка 400 млн рублей мы передадим в рамках социальных обязательств администрации области.
Улица Лужская, 15.
Жильцы аварийных домов переселятся в новые квартиры, а освободившиеся земельные участки муниципалитет сможет выставить на торги и использовать для реализации новых проектов.
– Мы все живем здесь, в этом регионе. Поэтому мы вкладываем средства в Псковскую область, активно привлекаем инвестиции, средства банков, реализуя наши инвестиционные проекты. Надеюсь, благодаря этим действиям наш регион будет развиваться, – отметил Ян Лузин.
Улица Поземского, 110а.
Советская набережная, 14.
Из истории вопроса:
Счастливыми обладателями квартир в новостройках станут в том числе и жильцы 20 ветхих домов, которые планируют снести в Пскове в текущем году. Жителей расселят до 1 сентября.
Улица Труда, 4.
16 марта в ходе регионального Совета по инвестициям соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству жилых домов в городе Пскове подписали губернатор Андрей Турчак и руководитель группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин.
– Это первый пример на Северо-Западе, когда частный инвестор участвует в реализации государственной программы, – отметил глава региона Андрей Турчак.
Фото всех 20 домов, которые должны исчезнуть с городских улиц к 1 октября, – в разделе «Фоторепортажи».
Проект предполагает строительство в Пскове 11 многоквартирных домов для расселения граждан в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Порядка 100 квартир в уже построенных домах инвестор предоставляет в этом году.
– Особенностью инвестиционного проекта является то, что инвестор берет на себя обязательства создать социальную инфраструктуру, а именно – построить детский сад на 140 мест, – сообщил председатель областного комитета по инвестициям Андрей Михеев.
– Проект действительно важный и емкий. Мы рассмотрели все возможности и приняли решение принять в нем участие, – прокомментировал Ян Лузин.
Улица Юбилейная, 30.
По его словам, уникальность этого проекта в том, что, получая земельные участки на Запсковье, организация-застройщик авансом дает квартиры уже в ранее построенных готовых домах на реализацию программы по расселению ветхого аварийного жилья.
– Сейчас мы предоставляем 98 квартир, которые сдаются в этом году в строящихся домах. Благодаря этим квартирам будут расселены десятки ветхих аварийных домов. Затем, в рамках реализации инвестиционного соглашения, мы построим 11 многоквартирных домов на этих участках и детский сад.
Общий объем инвестиций составит почти 4 млрд рублей, из них порядка 400 млн рублей мы передадим в рамках социальных обязательств администрации области.
Любопытный факт: о проекте было заявлено давно, но подписание откладывалось.
Улица Лужская, 15.
Жильцы аварийных домов переселятся в новые квартиры, а освободившиеся земельные участки муниципалитет сможет выставить на торги и использовать для реализации новых проектов.
– Мы все живем здесь, в этом регионе. Поэтому мы вкладываем средства в Псковскую область, активно привлекаем инвестиции, средства банков, реализуя наши инвестиционные проекты. Надеюсь, благодаря этим действиям наш регион будет развиваться, – отметил Ян Лузин.
Улица Поземского, 110а.
Адреса домов под сносУлица Боровая, 9-а; улица Боровая, 25; улица Дачный переулок, 1; улица Инструментальная, 1; улица Ленинградское шоссе, 5; улица Лужская, 15; улица Поземского, 107-а; улица Поземского, 110-а; улица Поземского, 110-б; улица 1-я Полевая, 2; Советская набережная, 14; улица Советская, 96; улица Труда, 4; переулок Чапаева, 9; улица Черняховского, 12; улица Юбилейная, 28; улица Юбилейная, 30; улица Голикова, 3; Милевский переулок, 6; Милевский переулок, 8.
Советская набережная, 14.
Из истории вопроса:
Счастливыми обладателями квартир в новостройках станут в том числе и жильцы 20 ветхих домов, которые планируют снести в Пскове в текущем году. Жителей расселят до 1 сентября.
3,7 млрд рублей – общий объем инвестиций. Сроки реализации – до 2027 года.
Светлана Синцова Автор фото: Андрей Степанов
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