Мусор уберут по фото в интернете

Свалки тоже коммуналка

Привычка против жадности



В успех уборки верят не все жители Псковской области – слишком привыкли к скоплениям мусора.​

Год на раздумья

10 шагов к устранению свалки

Активно поучаствовать в уборке помоек, хаотично раскиданных по всему региону, теперь можно не вставая с дивана. Главное – сфотографировать мусор. А дальше дело техники. Фото с описанием нужно отправить в Общероссийский народный фронт и ждать, пока активисты растормошат власти. В выигрыше должны быть все: власть узнает о болевых точках, граждане получают чистую территорию. Функцию общения с официальными лицами берут на себя общественники, знающие, в какие двери стучаться. Как это происходит на практике, выясняла «Псковская правда».Самый ответственный в регионе чиновник за состояние дел в сфере ЖКХ – председатель областного профильного комитета– пообещал в ближайшую пятницу, 24 марта, лично принять участие в уборке несанкционированной свалки в Любятово и привлечь сотрудников комитета в полном составе. В ОНФ пообещали выдать чиновнику именную лопату. Обмен заявлениями состоялся в пресс-центре «Псковской правды». Всех желающих также пригласили присоединиться. Сбор в 16:00 у конечной остановки 14-го автобуса в Любятово 24 марта.Скопище бутылок, пластика и рванья в Любятово – одна из 29 свалок, которые псковичи нанесли за полтора месяца на всероссийскую интерактивную карту. Наш регион выбился в лидеры федерального проекта «Генеральная уборка», что отметили на федеральном уровне. По 24 заявленным свалкам активистами ведется работа, а одна, в Корытово, убрана. С момента рассылки писем официальным лицам до ликвидации свалки прошло всего девять дней.Понимание удается найти не всегда не только среди чиновников, которым общественники добавляют работы, но и среди жителей, которые порой тихонько посмеиваются над инициативой.– Реакция на нашу работу неоднозначная. Мы находим свалки, которые не убирались годами или десятилетиями. Люди привыкают туда выносить мусор, растут дети, которые считают нормальным свалки в таких местах. Целое поколение выросло на свалках, – считает, региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка». – В социальных сетях мы связываемся с популярными группами, выкладываем информацию о карте, призываем людей обращаться. Но не все верят в успех проекта, иногда жестко троллят.Виртуальные насмешки активисты ОНФ собираются заглушить реальными делами. «Мусорная ласточка» в Любятово станет первой в череде убранных силами ОНФ свалок. Раз в три недели общественники собираются личным примером показывать, как надо бороться со свалками. Планируют привлекать студентов и пенсионеров – объединить вокруг мусорной проблемы разные поколения.– Волости и районы сразу откликаются. К сожалению, денег на уборку свалок нет, особенно в волостях, – констатирует скрипучее продвижение вперед Сергей Елизаров.По его словам, самые массовые свалки – стихийные, от четырех пакетов с мусором до площади в 200 квадратных метров. Появляются у обочин дорог, у водоемов. Так, еще прошлым летом у Елизаровского озера удалось добиться ликвидации скопления мусора, созданного отдыхающими. Через пару дней мусорные пакеты стали появляться снова, несмотря на информационный щит, сообщающий всем грамотным, что помойка не здесь. Тогда поставили мусорный контейнер за счет волости. Наполняться он начал с катастрофической быстротой: жители окрестностей быстро смекнули, куда надо нести свои пакеты, сэкономив таким образом на вывозе мусора. Подобная же ситуация сложилась в Гдовском районе, где контейнеры для рыбаков стали активно использовать местные жители. Лицом к лицу столкнулись сила привычки одних и жадная наглость других.А вот в Неелово борьба с дачниками, оставляющими мусор в контейнерах, за которые платят жители местных пятиэтажек, увенчалась успехом. Контейнеры передвинули за дома. «Мера примитивная, никто в нее не верил, но она сработала», – отмечает Сергей Елизаров. Правда, открытым остается вопрос, куда же дачники теперь девают свой мусор, довозят до города или скидывают в придорожном лесочке.Яркий пример: буквально на днях местный житель сообщил ОНФ, что в лесочке у деревни Печки (печорское дачное направление) – с десяток свалок с бытовым мусором. Судя по всему, в ближайшее время псковская карта распухнет раза в полтора.Одна из первых свалок, которая появилась на карте ОНФ, находится в полях деревни Борисовичи за Ледовым дворцом. Участок, выданный многодетной семье за третьего ребенка, захламили. По закону ответственность за состояние территории несет собственник. По факту – туда несут мусорные пакеты и даже ломаную мебель все желающие. Участок не огорожен, заброшен.– Прокурор сказал, что мы чуть ли не единственные в стране, кто поднял вопрос захламления частных территорий, – говорит Сергей Елизаров. – По поводу этой свалки мы обращались в администрацию Псковского района. Там обещали принять меры, но действий пока не последовало.По словам Андрея Агапова, председателя областного Госкомитета по ЖКХ, процесс выявления собственника того или иного участка и принуждения его к уборке может доходить до года. А в бюджетах всех уровней не заложены в этом году средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Появятся они только с 1 января, когда в регионе по конкурсу выберут двух региональных операторов. Они будут работать с южной и северной зонами с центрами в Пскове и Великих Луках и займутся вывозом, хранением и утилизацией твердых коммунальных отходов. Этих двух операторов в том числе обяжут убрать несанкционированные свалки на отведенной территории.Платить за это все будем мы, сколько именно – Госкомитет по тарифам должен решить в течение этого года.– В настоящий момент плата населения за сбор, вывоз и утилизацию мусора занижена, – косвенно Андрей Агапов подтвердил догадки журналистов о том, что платежки существенно увеличатся. По сути, оператор по мусору – аналог Фонда капремонта. Только эффект от внесенной платы будет виден сразу.Проект «Генеральная уборка» рассчитан как раз до конца года. Если хотя бы 3 из 10 свалок будут ликвидированы в этом году, Сергей Елизаров будет считать это победой.• Заходим в интернет и набираем в поисковой строке «карта свалок». Нужный сайт появляется первым в выдаче kartasvalok.ru.• Перед нами карта России с разбивкой по регионам. В поле «выбрать регион» находим Псковскую область.• Заносим адрес расположения свалки и небольшое описание: примерную площадь, состав (пластик, стекло, строительный мусор).• Прикрепляем фото или видео.• Заявка регистрируется, уведомление приходит на электронную почту.• Активисты ОНФ выезжают на место для проверки подлинности сообщения.• На карте региона появляется красная точка, обозначающая свалку.• ОНФ рассылает информацию о свалке во все связанные с процессом уборки органы – местную администрацию, областной комитет ЖКХ, прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Как только работа над свалкой начата, точка на карте окрашивается оранжевым цветом.• Все фото- и видеоматериалы, документы на адрес официальных лиц и их ответы находятся в открытом доступе на странице конкретной свалки. Приславший о ней информацию получает на электронную почту уведомления обо всех этапах работы.• Как только свалка будет ликвидирована, точка на карте станет зеленой.

Сообщить о свалке, если нет интернета или сложно разобраться с картой, можно, напрямую связавшись с Сергеем Елизаровым по телефону 8-911-377-77-49.



Для тех, у кого нет возможности работать с картой свалок, можно отправить данные на электронную почту elizarovsm@mail.ru.

Справка «ПП»

Прибраться в стране, «ликвидировать наиболее крупные залежи мусора, которые в прямом смысле слова отравляют людям жизнь» еще в ноябре прошлого года призвал президент Путин. Он предложил привлечь общественность и создать такой механизм, который бы позволил любому жителю страны рассказать о залежах мусора. Генеральную уборку в стране наводят силами ОНФ, «механизмом» для граждан стала интерактивная карта с открытым доступом для каждого.