Отказ от услуг традиционной школы набирает обороты. Молодые родители забирают детей из образовательных учреждений и сами организуют учебный процесс

С чего все начиналось

Не надо путать домашнее обучение и семейное образование. Домашнее обучение – это когда школьник болен и не может ходить в школу. Например, это ребенок-инвалид. И тогда он учится в школе по обычной программе вровень с классом, к которому прикреплен, но не посещает школу. Наоборот, учителя по мере надобности приходят к нему домой, дают задания, проверяют уроки.

Как это работает

Заниматься каждый день

В Псковской области на семейном образовании находится 26 детей.

Как быть, если не хочется

Учить правила скучно

Как получить качественные знания

Вернуться в школу – не вопрос

Зачем нужен учитель

Где брать учебники

По какой программе учить

Как быть в средней школе, когда знаний родителей может не хватить

Если родители целый день на работе

Как осилить ГИА и ЕГЭ

Социализация и общение

Кому это подходит

Как перейти на семейное образование

День второклассника Левы. Учится дома.

Официально

Справка

Как весь день заниматься в любимых кружках и лишь оставшееся время посвятить школе, «Псковская правда» выяснила у родителей второклашки, который уже второй год изучает предметы дома с мамой.Все больше и больше родителей в последнее время обсуждают семейное образование. Зачем изнурять дитя ненужными и скучными предметами? Стоит ли рисковать его психикой, если всякий раз от замечания или плохой оценки он впадает в истерику? Как справиться с огромной нагрузкой и наполнить жизнь малыша тем, что ему интересно? Эти и многие другие вопросы некоторые родители Пскова для себя решили. Не имея педагогического образования, они рискнули посвятить себя обучению детей. Мы нашли одну из таких мам.– О возможности семейного образования я узнала несколько лет назад от мам, чьи дети учились не в школе, – рассказывает Наталия, мама двоих мальчишек 5 и 8 лет. – В первый момент мне стало жаль детей. Мне показалось, что они лишены общения с ровесниками и занимаются тем, что помогают по дому родителям и нянчат младших, в то время как их ровесники-школьники живут в свое удовольствие школьной жизнью. Да и в качестве получаемых дома знаний я сильно сомневалась. Со временем наши семьи сдружились. Я видела, как хорошо учиться дома, играть с братьями и сестрами, гулять с друзьями и ходить к ним в гости, посещать кружки и познавать мир всей семьей. Вдохновленная, обучалась на семинарах, тренингах и онлайн-курсах, изучала методики Зайцева, Монтессори, Щетинина, Домана и других, ездила в Вальдорфскую школу (альтернативная педагогическая система. – Прим. ред.). Встречалась с родителями, анализировала их опыт, их учебные материалы, условия и варианты сдачи аттестации.Когда старшему сыну исполнилось 6 лет, предложила ему позаниматься на курсах подготовки к школе. До этого мы с ним учились писать, читать, считать. Делал он это с удовольствием. После того как стал заниматься на курсах, Лева от игр-занятий со мной стал отказываться. Я предложу, а он мне: «Нам это не задано. А то, что задано, я уже сделал». Я поняла, что учиться он будет не потому, что хочет узнать, а потому что задано. А еще я заметила, что после уроков у него явно зашкаливает энергия. Он сверхподвижный ребенок. После занятий бегал на детской площадке по кругу без остановки минут 40, потом на 8-й этаж бегом, а потом еще брата надо было «позадирать». Нам с мужем это не понравилось. И да, для нас был важен вопрос здоровья и физического развития.Из общения с подругами, чьи дети пошли в школу, узнала, что туда надо вкладывать и деньги, и время, и организаторскую энергию. Зачем мне это нужно? Неясно. Спросила себя: «Что теряет мой ребенок, если будет учиться дома?» Поняла, что ничего, а если вдруг и начнет что-то терять, можно в любой момент прийти учиться в школу.Уже в первом классе Лева вместе с младшим братом с азартом изучали таблицу умножения. Мы с мужем так организовали пространство и подобрали игры, чтобы дети могли обучаться в играх почти без нашего участия. Математика уже тогда была на уровне второго класса. Правда, он медленно читал. Но чтение – навык. Его нужно тренировать. Я не навязывала ему чтение. Читает, когда интересно. С письмом решили вопрос – пишем книгу. Бывает, дети играют в войнушку, и все кругом летит и падает, тогда я беру бумагу и карандаш и даю задание написать депешу с поля боя или составить план наступления, или просчитать варианты размещения новобранцев. И дело движется – старший ребенок с радостью пишет, считает, читает. Конечно, обучение идет не по плану, который применяется в школе.Поэтому перед первой аттестацией я волновалась, но все прошло хорошо. Сын сдал ее успешно, а я к тому времени создала и испытала на практике глубоко проработанную эффективную систему старта в семейном образовании, которой делюсь с заинтересованными родителями на своих тренингах.Лев, которому сейчас 8 лет, увлекается шахматами и плаванием, танцами, музыкой, робототехникой и туризмом. Вокруг этого мы и строим все обучение. Занятия у нас распланированы так, чтобы мы могли спокойно уложиться в учебный год. Каждый вечер мы проговариваем объем работ на следующий день.В понедельник утром Лева уезжает на плавание, оттуда возвращается, и мы занимаемся математикой. Надо было показать состав числа десять, брала 10 картофелин, комбинировала, объясняла, играли. Яблоки пригодились в освоении дробей, а еще музыкальная школа этому поспособствовала. Там ведь есть восьмушки, четвертушки и прочее. Ездили в автобусе – считали счастливые билеты, шли пешком – рассчитывали расстояние. Таблицу умножения начали учить на отдыхе в Абхазии. Из камешков я раскладывала сыну ряды, чтобы было понимание, что такое умножение. Мы не садились за парту, чтобы сосчитать, сколько будет два плюс два. Где что вижу, то и объясняю. То, что связано с жизнью, более понятно. Математика сыну нравится, поэтому он учится в заочном дистанционном математическом кружке в Санкт-Петербурге. Оттуда присылают задания, а мы их делаем. Здесь уже серьезнее, задачи на комбинаторику, логику. Я их распечатываю, и мы их моделируем. Их можно решать за партой, но все равно приходится какие-то модельки создавать, чтобы ребенок увидел и понял суть решения. Чтобы познавать окружающий мир, организуем семейные лагеря. В прошлом году летом выезжали в лес в палаточный лагерь на 10 дней. Каждый день был посвящен какой-то теме. Мы рассматривали экосистемы, ставили различные опыты, ходили по лесу, смотрели, как и что растет, что и с чем взаимосвязано. Лева собирает гербарий «Деревья и кустарники мира». Что-то мы привезли из путешествий, что-то друзья дарят (привозят нам из своих путешествий). Он наклеил все листочки, семена, подписал их. Ему интересно. Мы сходили с гербарием в класс на урок окружающего мира к учительнице, которая принимает у Левы аттестации. Он показал и рассказал о нем ребятам, все можно было потрогать, разобрать.Проводить дома 5 уроков, как в школе, просто невозможно. И надо ли? Во вторник с утра Лев уходит на занятия по хореографии, оттуда едет на шахматы. К 13.00 возвращается домой. В 16.10 у него робототехника. А в 17.00 – музыка. Он приедет, пообедает, музыку полностью сделает и, возможно, в этот день позанимается русским языком, который у нас по совместительству еще и урок литературы, и урок истории. Сын пишет книгу о Великой Отечественной войне, пока я готовлю. На кухне у нас стоит парта. Мы обсуждаем в процессе и правила русского языка, и стилистику, композицию, жанр произведения, и судьбу главных героев, и реальные исторические события, их отклик в современности и много еще чего. Серьезный акцент с моей стороны сделан на том, чтобы ребенок больший объем изучаемого материала прорабатывал самостоятельно и самостоятельно контролировал свой учебный процесс.Договариваемся, обсуждаем, когда это лучше сделать, как распределить объем домашнего задания, чтобы это было нетяжело и интересно. Например, не хотел работать в прописях, писать крючочки. Предложила ему сразу писать буквы. Получалось довольно коряво и грязно. В музыкальной школе писать печатными буквами не успевал. Чтобы пробел ликвидировать, сам уселся за прописи. Или вот еще пример. По музыке надо выучить пять произведений. А он одно подготовил, а второе не хочет. Я его периодически спрашиваю: «Тебе интересно музыкой заниматься?» «Да», – отвечает он мне. «А для чего тебе это надо?» – интересуюсь. «Хочу сочинять свои произведения», – отвечает сын. В итоге нашли дополнительное занятие к музыкальной школе – по композиции. О нем Лева отзывается так: «Ой, мама, сегодня будет мое любимое занятие – фантазирование музыки». А я, в свою очередь, направляю его мысль: «А знаешь, что надо для того, чтобы ты смог донести хорошо то, что нафантазировал?» «Ноты знать», – отвечает. «А чтобы ты сыграть смог свою фантазию?» – опять задаю вопрос. «Инструментом владеть», – говорит и садится доучивать заданные произведения. Ну и, конечно, нужно учитывать состояние, в котором ребенок находится. Он может устать, не очень хорошо себя чувствовать, быть в плохом настроении. В те дни, когда много тренировок и занятий, в план поставлены те предметы, которые идут легко и с радостью.Правила учим, но подход иной, чем в школе. Там как? Проходят какое-то правило и, чтобы его закрепить, выполняют упражнения. У нас по-другому: Лева интересуется историей и пишет книгу. Я нашла ему интересный документальный фильм, где идет исследование первых четырех часов войны. И он текст оттуда на слух переписывает в тетрадь, а я ему объясняю все правила, которые встречаются при написании этого текста. Не важно, в каком классе проходят это правило, важно грамотно написать. Словарные слова он тоже учит и пишет. По 10 слов раз в неделю – дело нетрудоемкое.Я за то, чтобы перекрывать ряд дисциплин кружками. Например, в музыкальной школе, изучая музыку, ты будешь как минимум на одном инструменте играть. При этом есть хор и сольфеджио. Это более качественно, чем уроки музыки в общеобразовательной школе. То же самое и с рисованием. Педагог, который с ним сейчас занимается, профессиональный художник. Он объясняет, как работать с красками, какие есть техники, что такое фон, перспектива и прочее.Еще до того, как Лева стал первоклассником, мы ходили в школу, присутствовали на уроках. Когда я обучалась тому, как строить учебу в семейном образовании, а много курсов было дистанционных, он все это слышал. С ним мы эту тему тоже обсуждали, в школу ходить предлагали. Ходили 1 сентября на линейку, но дальше этого не пошло. Периодически этот вопрос я поднимаю. Он знает, что вернуться в класс может в любой момент. Со многими потенциальными одноклассниками знаком. Часть из них живет в нашем дворе, часть посещает с ним музыкальную школу, спортивные секции. Лева знает, что в школу надо ходить каждый день, а он каждый день хочет ходить на любимые кружки.Мы прикреплены к школе, к которой относимся по прописке. Контактировать с учителем не требуется, но мы периодически консультируемся, и всегда это приятно и интересно. Во время самой аттестации сын тоже общается с учителем, любит эти моменты и ждет их. Есть возможность сдавать аттестацию дистанционно, сделав тесты дома, но мы выбрали очную в школе. Я хотела, чтобы ребенок научился представлять свои знания в живом общении, в диалоге с учителем, дополняя письменный ответ устным.Согласно ФЗ «Об образовании», после того как школа обеспечила учебниками учеников, она может предоставить учебники и тем, кто находится на семейном обучении. Нам школа предоставляет учебники, но вправе и отказать, если их в наличии нет. Нам со школой повезло: учебники мы получаем все, которые нужны.Нам рекомендовали сдавать аттестацию по программе «Школа России». Я могла и даже собиралась выбрать другую программу, но потом поняла, что нет никакой разницы, по какой программе сдавать аттестацию. В итоге мы занимаемся по различным программам, которые больше нравятся, но всегда учитываем то, что требуется для аттестации по «Школе России».Мы живем в век высоких технологий. Есть большое количество видеоуроков в интернете, сделанных качественно, интересно и понятно ребенку. Опять же кружки. Тот же «Юный техник», где Лева занимается робототехникой, – это по большому счету лаборатория программирования. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы вводить робототехнику в школах, это интересно и перспективно. Я уверена, что и по химии, и по физике появятся возможности систематически участвовать в лабораторных экспериментах. В этом есть потребность, такие секции появятся в городе.Конечно, младший школьник больше ориентирован на учителя или родителя, и с ним надо заниматься. Он полностью самостоятельно еще не учится. Да и вряд ли родители готовы оставить первоклассника на целый день дома одного. Возможно, есть бабушка или няня, которая будет за ним присматривать, водить в кружки. Если же ребенок дома сам остается, с ним надо все проговорить, что-то записать, что-то он пусть сам запишет, чтобы понять, что ему надо сделать. Очень важна мотивация, интерес со стороны ребенка к занятию. Возможно, какое-то поощрение за то, что он выполнил задание сам. Здесь все индивидуально. Главное – понять, как можно учить ребенка дома в каждой конкретной семье. Среди псковских родителей СО сейчас развивается довольно динамично. Многие наши знакомые, у кого дети пока не школьники, готовятся к этому. Начинают собирать материалы, видеоуроки, мнения. Думаю, со временем будет еще больше деток учиться дома.Давайте смотреть правде в глаза. Да, есть сильные школы, в которых детей готовят к итоговой аттестации. И все равно многие родители нанимают репетиторов. Почему? Может, ребенку что-то трудно дается? Может, просто хотят перестраховаться? А есть школы, где большая часть будущих выпускников занимаются дополнительно. Ну и зачем тогда ходить в школу? Можно дома в утреннее время, вместо занятий в школе, заниматься с репетиторами по ряду нужных для поступления или сложных для ребенка предметов, а то, что легко дается, изучать самостоятельно.Очень часто задают вопрос о том, как же ребенку социализироваться без сада и школы. Реальный социум – это не только сад и школа.Надо исходить из ситуации в семье, а ситуации бывают разными. Кто-то переезжает из другой страны и трудно адаптируется. Кто-то живет далеко от города или школы. Многим детям нравится учиться в школе. А есть такие, кто ходит туда со слезами всю начальную школу. Есть родители, которым хочется сберечь здоровье ребенка и дать больше свободы выбора. В любом случае родителям, которые обращаются к семейному образованию, требуется все хорошенько взвесить. СО возможно для любого, кто хочет, но важно разумно к этому подходить, готовиться, обучаться. Для каждого конкретного ребенка надо продумывать программу, организовать такой подход, чтобы ему было интересно учиться. Объем знаний, который сейчас дается в школе, довольно большой. Он нужный, интересный, и важно до ребенка донести его так, чтобы он это принял и сам захотел еще что-то дополнительно узнать. Главное – сохранять и развивать познавательный интерес ребенка.– Обсуждаете этот вопрос с супругом/супругой и ребенком, приходите к взаимному согласию в семье.– Идете в управление образования, к которому территориально относитесь (для псковичей – управление по городу Пскову, адрес: ул. Некрасова, д. 9, тел. 66-27-00). Пишете заявление, указываете школу, где хотите учиться на СО. Как правило, это школа, к которой ваш ребенок относится на основании прописки.На этом этапе поступить можно по-разному: либо сначала с директором школы договориться, либо сначала заявление написать, а со школой уже будет работать инспектор управления образования.– Подписываете договор со школой.– Проходите обучение и сдаете аттестацию.Лева ходит в бассейн, на шахматы, в музыкальную школу, в изостудию, занимается робототехникой, хореографией, в клубе «Патриот» и в заочном дистанционном математическом кружке в Санкт-Петербурге.7:00 – подъем, 20 минут общается с папой, иногда играют в настольную игру.7:30 – 8:00 – завтрак.8.30 – 10.00 – танцы.10.30 – 12.00 – шахматы.Обед.После обеда – музыкальная школа.Вечером – спортивная тренировка.Между делом – выполнение небольших заданий по школьным предметам, чаще самостоятельно и не дома.Встреча и общение с другом.Игры с младшим братом, в хорошую погоду – на улице.Английский с мамой и братом 20 минут.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея экономики и основ редпринимательства №10 г. Пскова Татьяна Матвеева:– Еще лет 10 назад семейное образование воспринимали как явление ненормальное, хотя в истории можно найти достаточно положительных примеров такому виду обучения. Мир совершенствуется, взгляды меняются. Сегодня у ребенка, который учится дома, есть много возможностей знания получать. В интернете можно смотреть видеоуроки, присутствовать на онлайн-лекциях, участвовать в опытах и экспериментах. Главное здесь, чтобы родители процесс обучения контролировали и ребенок учебу не запустил. При семейном образовании вся ответственность за организацию образовательного процесса ложится на семью. Школа же в данном случае отвечает лишь за аттестацию таких детей. Конечно, если ребенок не сдал аттестацию, а потом не смог ее пересдать, мы будем разбираться в причинах. Школьник в любой момент может вернуться учиться в школу. У нас около 10 человек находятся на семейном образовании. Самый старший – в 4 классе. Начальная школа – ответственный период, но пока все ребята аттестацию сдают успешно.В 1992 году президент страны Борис Ельцин подписал исторический указ, позволяющий родителям самостоятельно выбирать форму обучения для своих детей, в том числе и семейную форму образования. Родителям предоставляется уникальная возможность помочь ребенку распределить его время с учетом биологических часов – отпадает необходимость ранних подъемов; с учетом увлечений и способностей – большее количество времени выделяется для посещений кружков и секций по интересам; кроме того, появляется возможность проходить курс обучения в соответствии со способностями ребенка, в удобном для него темпе – ускоренном, переходя через класс или, наоборот, замедленном, тщательно прорабатывая трудно дающийся предмет.