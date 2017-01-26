Из-за плохого напора люди годами живут без воды в панельной многоквартирной четырехэтажке

Кошмар на последнем этаже



В доме на Октябрьской площади живут почти одни пенсионеры, и бегать по инстанциям им уже здоровье не позволяет.

Первые десять лет своей жизни я прожила в Печорах. Там до сих пор живут мои родственники. Помню, приезжая в гости, мы останавливались у дяди. Он жил в центре города, в четырехэтажном доме, на самом последнем этаже. Как же нравился мне этот дом! Все самое важное и нужное находилось рядом – любимая бабушка, папина работа, магазин игрушек, музыкалка, моя первая школа. Взрослые этих преимуществ словно и не замечали. Каждый раз заводили разговор о неудобствах, связанных с перебоями горячей воды. Напор бывал настолько плохим, что не срабатывала газовая колонка, и тогда выручала только кастрюлька на плите.Прошло более 20 лет. А в том доме, что в самом центре города, в квартирах на последних этажах горячей воды с тех пор так и не было. Для меня это потрясение, для людей, в доме живущих, – привычная реальность.– Чтобы набрать в чайник воду, нужно ждать пять минут! – рассказывает Мария, она живет на четвертом этаже в доме №1 на Октябрьской площади. – Прошу прощения за подробности, но если кто-то сходил в туалет, то следующий сможет им воспользоваться только через 15-20 минут. Примерно столько времени требуется, чтобы вода в бачок набралась. Посуду толком мыть невозможно. Машину стиральную не используем, потому что сгорит из-за слабого напора воды. Приходится стирать что-то руками, что-то у знакомых. Поставили газовую колонку, но она не включается по той же причине. Это просто кошмар! И так было все время. Хотя нет, раньше бывало и хуже – воды не было днями или шла по капле.Проблему не замалчивали, о ней много и в разные инстанции писали и говорили.Что-то жильцы делали своими силами. К примеру, меняли трубы в квартирах, полагая, что причина может быть в них. Но увы.– Так и сидим без воды много лет, – говорит Мария. – Поняли, что жаловаться и писать – бесполезно, поэтому уже никуда не обращаемся. Тут только один выход остается – продавать или менять квартиру. Но кому она нужна, в самих Печорах про нашу проблему все знают.

Деревянный водопровод



В XXI веке сложно представить, что не все удобства в центре города доступны жильцам.

А есть ли проблема?

Официально

Звонок в теплосети

Водоснабжение долгое время было одной из главных проблем города. Перебои в подаче воды были вызваны ветхостью сетей, о которых в Печорах до сих пор ходят легенды. Сказывают, что вплоть до последнего времени сети водопровода там были деревянными, проложили их еще в 20-х годах прошлого столетия.Однако не только изношенность сетей привела к столь плачевной ситуации с водоснабжением. Свою лепту внесли и особенности ландшафта.– Перебои с водой начались еще в советское время, – говорит Андрей, проживающий в доме на пл. Октябрьской. – Лет десять назад в Печорах построили насосную станцию III подъема, чтобы проблему эту решить. А так как сама система водопроводная очень старая, чуть ли не с эстонских времен, то в первый же месяц ее работы стали рваться трубы, происходили протечки.При застройке Печор многоэтажными домами планировалось водоснабжение от станции II подъема, расположенной в микрорайоне «Майский» (при въезде в город из Пскова. – Прим. автора). Однако по факту насосная станция не смогла по сетям в полном объеме прокачать воду из нижней точки города на возвышенность. Сети постоянно прорывались, и жители домов, проживающие на верхних этажах, часто оставались без воды. Для устранения проблемы было решено строить станцию III подъема. На нее из областного бюджета тогда было выделено более 8 млн рублей.В ноябре 2007 года состоялось открытие 1-й очереди. В церемонии принял участие тогдашний губернатор Михаил Кузнецов. Сразу после торжественного запуска он лично посетил квартиру в «проблемном» доме на ул. Юрьевской, 57, который находится на самой высокой точке города.– Эффективность работы станции должны оценить прежде всего люди. Мы заходили в квартиру, спрашивали мнение жителей, и я услышал самые лестные отзывы. Самая большая проблема в Печорах решена. Половина города, которая испытывала в разной степени перебои с водоснабжением, сейчас начнет получать воду в свои дома, – цитировали Михаила Кузнецова СМИ.К сожалению, оценить эту самую эффективность смогли далеко не все. До ряда квартир вода так и не дошла.– Насколько я знаю, в подобной ситуации оказались жильцы верхних этажей не только нашего дома. Например, такая же беда с водой в домах на площади Победы, – отмечает Андрей. – Одно время люди жаловались, заявления в разные инстанции писали, но вразумительных ответов не получали. Вряд ли кто-то и что-то будет делать теперь. Пару лет назад в городе сделали евродорогу, вбухали в нее кучу денег. Если окажется, что проблема кроется в сетях и их, допустим, надо будет перекладывать, то придется все заново перерывать. А кто на это пойдет?Что касается реконструкции водонапорной сети, то в том же 2007 году была информация о том, что это следующий шаг на пути решения проблем водоснабжения в Печорах. Начать было решено с ул. Ленина. А вот информации о том, как и когда реконструкция завершилась, в открытом доступе найти не удалось.В печорских теплосетях нас заверили, что в этом плане многое уже было сделано.Выслушав ответы ряда компетентных лиц, я бы, наверное, засомневалась в наличии проблемы, если бы сама не была свидетельницей всего выше описанного. Интересно, а сами жители Печор тоже считают, что у них в городе с водоснабжением проблем нет?Наш вопрос застал врасплох и главу поселения Печоры– О проблемах с подачей воды на верхние этажи дома на Октябрьской пощади впервые слышу, – признался он. – До того как в работу была введена насосная станция III подъема, ситуация действительно была такая, как вы описываете. С ее появлением проблема ушла. А вообще, полномочия по водоснабжению и водоотведению переданы в администрацию Печорского района. Там владеют более полной информацией.К сожалению, застать на рабочем месте главу администрации Печорского района Юрия Конченко мы так и не смогли, хотя пытались несколько дней. Его рабочий график расписан буквально по минутам. Свои вопросы руководителю и номер телефона для связи с редакцией оставили в приемной. Юрию Михайловичу, как нас заверили его сотрудники, все передали, но с нами на связь он так и не вышел.Заместитель директора печорских теплосетей– До 2007 года обращений по этому поводу действительно было много, – объясняет она. – Тогда у людей в квартирах вообще по три дня воды могло не быть. Потом запустили новую станцию обезжелезивания, и проблема сошла на нет. У нас же вода в Печорх очень плохая – железа и кальция в ней много. В большей части домов стояки по этой причине забиты, но это уже не наша компетенция, мы подаем воду только до дома. На станции давление стабильное, есть частотные регуляторы, которые это отслеживают. С водоснабжением в городе проблем нет. Да и сети постоянно реконструируются. В свое время их заменили на ул. Ленина, Мирной, Юрьевской. Сейчас мы прокинули сети по Прибалтийскому шоссе и к улице Вокзальной, запитали и те дома от новой станции. Ну а если вода не доходит до верхних этажей, значит, проблема кроется в самом доме, надо там искать.