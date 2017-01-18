​Местные власти уверяют, что площадка небезопасна, и обещают к лету вернуть ее для установки на другом участке



До.

«А если кого-то из детей током убьет?!»



После.

И детский городок, и футбольное поле

От певого лица

Мнение

Важно

Жители поселка обратились за помощью в газету. 12 января в поселке Дачное Дновского района произошло событие, очень огорчившее местных жителей, – единственную детскую площадку, в строительстве которой участвовал чуть ли не весь поселок, демонтировали и увезли.– У нас в деревне много детей, и мы давно просили у главы района детскую площадку. Полтора года назад она предложила забрать площадку из Дно. Мы разобрали ее, перевезли за свой счет. Площадка была ужас какая – в очень плохом состоянии. Наши мужчины ее сами переделали, за свой счет покупали материалы, краску. Площадку восстановили, и все были довольны, – рассказала «Псковской правде» жительница поселка ДачноеПо ее словам, детский городок с домиками и горкой установили у местной библиотеки и она никогда не пустовала. Причем играть на детской площадке приходили даже ребята из соседних деревень:– А вчера по приказу главы района приехали люди и все разломали, распилили и увезли! Что теперь делать людям, которые вложили свой труд и средства в эту площадку?С просьбой прояснить ситуацию мы обратились к главе Дновского района Валентине Тюриной. По ее словам, демонтированная детская площадка действительно была передана деревне Дачное по просьбе депутата Выскодской волости, но установлена без согласования с руководителем (волости) и с нарушением требований электробезопасности.– Площадка была установлена под электрическими проводами. Электрики сразу же сообщили нам, что по технике безопасности на этом месте детской площадки не должно быть. Это требование мы довели до библиотеки и до главы волости, но никто на него не отреагировал, – пояснила Валентина Тюрина.Глава района отметила, что возможность перенести провода с энергетиками тоже обсуждалась. Но проектирование и выполнение работ требует значительных средств – больше 200 тысяч рублей. У библиотеки, на территории которой находится объект, таких денег нет.– Нам сказали, что дешевле будет две таких площадки купить, чем перенести эту линию. А совсем недавно мне пришло письмо от Восточных электрических сетей с требованием сообщить, за кем числится земельный участок, на котором размещена детская площадка, чтобы наложить штраф. У юрлица денег на оплату штрафа нет, площадка установлена без разрешения, да еще и с нарушениями грубейшими. А если кого-то из детей убьет там?! И поскольку никаких мер к тому, чтобы убрать эту площадку, не принималось, я дала задание демонтировать.По словам главы района, до весны детская площадка будет находиться на хранении в Дно, потом ее можно будет установить на новом месте:– Площадка в нормальном состоянии, и ее можно будет установить. Мы договорились с организацией, которая вывезла и на своей территории до весны будет хранить.Детский городок не украден, а убран. Потому что оставь его на улице – через несколько месяцев будешь иметь от него рожки да ножки.Пока демонтированная детская площадка убрана «на зимовку», жителям поселка Дачное предлагают определиться с новым участком под ее размещение.– Я уже сообщала местному населению, что нужно вместе с главой поселения выбрать участок и согласовать, чтобы это было безопасно, – сообщила глава района, добавив, что работы по установке площадки должны проводиться за счет волости.Впрочем, потенциальная территория для размещения детского городка уже есть, вот только удастся ли решить все юридические вопросы по этому участку до лета – неизвестно.– Хороший участок слева от библиотеки. Там частники не живут уже более 30 лет, поэтому есть возможность через суд передать эту землю в сельсовет и перенести туда площадку, – рассказала депутат Выскодской волости, заведующая Дачненской сельской библиотекой Галина Иванова. – Правда, потребуются средства, чтобы разровнять участок. Но город (Дно. – Прим. ред.) нам обещал помочь, так как заинтересованы в этом. Наш поселок находится в 5 км от города. Население – 360 человек, но летом и в периоды каникул у нас много детей. И понятно, что для них что-то надо делать.По словам Галины Ивановой, на новом месте планируется не только заново установить детскую площадку, но и оборудовать футбольное поле.– Сцена осталась, как мероприятия проходили, так и будут проходить. Убрали три домика, переходы и горки. Осталась песочница, скамейки. Конечно, жаль площадку – своими силами каждую палочку тут прибивали и взрослые, и дети. Но до лета можно подождать, а там общими силами решим вопрос, – уверена она., начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»:– Детская площадка, построенная под проводами воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, была обнаружена энергетиками во время плановых обходов. Игровой городок установлен между магазином и библиотекой на улице Шоссейной без согласования с электросетевой организацией, хотя находится непосредственно под ЛЭП. Это является нарушением особых условий использования земельных участков, расположенных в охранных зонах ЛЭП. Правила установления и использования охранных зон ЛЭП утверждены Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009. Данный документ нацелен на обеспечение безопасного функционирования электросетевых объектов. Но в первую очередь размещение игрового городка под проводами ЛЭП создает серьезную опасность здоровью и жизни детей, играющих на площадке.Руководство ПО «Восточные электрические сети» «Псковэнерго» направило письмо главе Дновского района с просьбой помочь в установлении владельца детской площадки. Как только ответственный за самострой будет выявлен, он получит предписание о недопустимости размещения детской площадки под ЛЭП с предложением демонтировать (перенести) данный объект. Если предписание электросетевого предприятия остается без ответа, энергетики имеют право обратиться в Ростехнадзор с просьбой о проведении проверки, что уже может повлечь за собой привлечение к административной ответственности тех, кто нарушил охранную зону ЛЭП. Одновременно с этим электросетевая организация уведомляет о нарушении местные власти и прокуратуру.Депутат Выскодской волости, заведующая Дачненской сельской библиотекой– На данном этапе это необходимое решение. Над территорией, близлежащей к зданию библиотеки, проходят провода – не изолированный кабель, а именно провода. По закону нельзя, чтобы там находилась площадка. Но население тоже можно понять: мы на общественных началах своими силами собирали с мира по нитке и возвели эту площадку. Тогда у нас стояла острая проблема – где установить площадку, а так как библиотека устраивала мероприятия для детей и дети постоянно здесь находились, ее установили на территории библиотеки. <…> В том году нам предложили эту площадку перенести. Но ее делали и строили «на сто лет» – из деревьев брусы выпиливали, доски сами стругали, краску тоже добывали сами. Конечно, жаль этих трудов. Но уже предписание пришло. А платить штраф 100 тысяч – нет таких денег.Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» напоминает, что для всех воздушных ЛЭП установлены охранные зоны в зависимости от класса напряжения. Особая зона для линии 0,4 кВ составляет 2 м (по обе стороны от крайних проводов), ВЛ 10 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров. Использование охранных зон для строительства или проведения каких-либо работ, не связанных с обслуживанием данного электросетевого объекта, строго регламентировано в целях обеспечения безопасности.Поэтому, если инициаторы установки детской площадки хотят разместить ее именно в данном месте, то им необходимо, во-первых, обратиться к собственнику земельного участка, где планируется разместить объект, получить его одобрение на такое использование земли, и во-вторых, собрать необходимые согласования, в том числе получить письменное разрешение электросетевой организации, обслуживающей линию электропередачи. В данном случае это ПО «Восточные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Подать заявление необходимо не позднее чем за 15 дней до начала работ. В течение двух рабочих дней электросетевое предприятие даст заключение о возможности строительства.