Осенью полюбившееся не одному поколению псковичей издание отметит столетие со дня выхода первого номера газеты

Как все начиналось

Поиски информации о людях, работавших в газете, начались с сентября 2015 года.

Зачем хранить старые справочники

Теперь мы их знаем!

В свое время у газеты была даже собственная радиостанция.

Один из редакторов газеты (Веселов Г.П.) стал министром образования.

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Все эти годы корреспонденты, фотокорреспонденты, ответственные секретари, главные редакторы и представители других газетных специальностей, не считаясь с личным временем, делали все, чтобы читатели были в курсе событий, происходивших на псковской земле.Мы с гордостью вспоминаем, что среди наших предшественников было немало героев Великой Отечественной войны, награжденных боевыми орденами и медалями. К сожалению, были и горькие утраты. В их числе главные редакторы, ставшие жертвами политических репрессий в конце 30-х годов…В канун юбилея мы хотим вспомнить всех поименно. Рассказать, какими были газетчики на работе и дома, за что их уважали, а кое-кто даже побаивался их острого пера. Нашими помощниками в этом нелегком деле стали руководитель музея истории школы № 8 Марина Владимировна Остапенко и ученица Алина Нгуен.В многопрофильном правовом лицее № 8 издают свою газету. Называется она «В курсе». Для нее вместе с руководителем пресс-центра Алина Нгуен и решила подготовить свою первую работу, которая была посвящена истории молодежной прессы в Пскове.– Работа получилась достаточно серьезная, поскольку Алина проанализировала все молодежные страницы, которые выходили в «Псковской правде» (сначала – «Псковском набате») с 1917 по 1991 год, – рассказала Марина Владимировна.Позднее подруга девушки начала сбор материалов по истории школы. В качестве источника использовала псковские периодические издания. Алина помогала ей. Именно тогда девушки начали выписывать из «Псковской правды» фамилии редакторов, журналистов и фотокорреспондентов. А в один из дней возникло желание увидеть лицо человека, который написал ту или иную заметку, сделал рисунок или фотографию. Откуда родом? Чем интересен? Пошли по стопам родителей их дети?– Я работала в отделе редкой книги, краеведческом отделе областной научной библиотеки, – рассказывает Алина. – Искала информацию в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках»…А еще были архив и даже старые телефонные справочники.– Из наших архивов мы узнали, что, например, фотокорреспондент газеты Владимир Францевич Петерсон – выпускник нашей школы, – вступает в разговор педагог. – В списках выпускников обнаружили еще одну знакомую фамилию – Меерович. Нашли в старом телефонном справочнике однофамильца и позвонили. Оказалось, что нам ответили родственники фотокорреспондента. Всего у него было трое детей, и все учились в нашей школе.По иронии судьбы с учебным заведением оказались связаны и другие сотрудники «Псковской правды».Например, главным редактором газеты был Веселов. Его сын преподавал историю в школе № 8. С большим трудом удалось разыскать также жену пасынка другого редактора – Григория Григорьевича Ларионова. Как выяснилось, приемный сын Григория Григорьевича тоже учился в вышеназванной школе…Самыми трудными, по признанию наших помощников, стали поиски сведений о главных редакторах и фотокорреспондентах газеты. Иногда отправной точкой для начала работы становились… некрологи.Именно так начались поиски информации о главном редакторе Григории Григорьевиче Ларионове.На сегодняшний день наши помощники – Марина Владимировна Остапенко и Алина Нгуен – собрали информацию о нескольких десятках сотрудников, работавших в газете начиная с 1917 года.Результатами поисков они всегда делились с «Псковской правдой», а мы в свою очередь – с нашими читателями.Первым героем газетной публикации стал внештатный фотокорреспондент «Псковской правды» Кусиэль Зиновьевич Меерович. Он приехал в Псков после окончания войны. Работал фотографом сначала в фотографии № 2, затем – до конца жизни – в фотографии № 6 (улица Свердлова у Летнего сада). В это же время Кусиэль Меерович стал внештатным фотокорреспондентом газеты «Псковская правда». Про Кусиэля Мееровича говорили, что он обладал прекрасным художественным вкусом, который сочетался у него с внутренней собранностью, хорошими организаторскими способностями и скрупулезным отношением ко всему, за что брался.Григория Григорьевича Ларионова вместе с большой группой партийных работников направил в Псков ЦК партии. Как значилось в документах, «для укрепления кадров». Он стал вторым послевоенным редактором «Псковской правды». В ней Григорий Григорьевич проработал до 1963 года, потом – до 1973 года – еще трудился на Псковской студии телевидения. По воспоминаниям знавших его людей, редактором он был достаточно строгим, особенно когда речь заходила об ошибках журналистов.– Самыми трудными для нас оказались поиски первых сотрудников газеты, – признается Марина Остапенко. – Фамилии и хотя бы короткие факты из биографии мы обнаружили на страницах самой газеты, в псковских и новгородских архивах, а также в интернете.Одним из первых редакторов большевистской газеты «Псковский набат», а затем председателем Псковского губернского Совета рабочих и солдатских депутатов стал Суворов (Разломов Степан) Виктор Иванович.Константин Вениаминович Гей трудился на посту председателя Псковского губисполкома и одновременно – редактором газеты «Псковский набат». Всего несколько месяцев редактором газеты «Псковский набат» пробыл Михаил Гаврилович Иванов.Как установили во время своих поисков Марина Остапенко и Алина Нгуен, с Псковом и «Псковским набатом» был некоторое время связан советский писатель Павел Александрович Арский (1886–1967). Он является автором пьесы «Атаман Булак-Балахович». Арскому приписывают также авторство чрезвычайно популярной в свое время песни «В парке Чаир распускаются розы».По предположению Марины Владимировны, последним редактором «Псковского набата» был Павел Левитт – уроженец новгородской земли и один из первых комсомольцев Новгородской области. В 1926 году при переходе на округа Левитт работал редактором окружной газеты в Боровичах (Новгородская область), а затем в Пскове. 5 июня 1938 года Павел Левитт был арестован, а 28 июля 1941 года расстрелян. Реабилитирован в 1956 году «из-за отсутствия состава преступления».С 1946 по 1980 год в «Псковской правде» работал Зиновий Дмитриевич Васильев. Он – коренной пскович. На фронт ушел 26 июня 1941 года. Всегда находился на передовой, где помогал редакторам боевых листков поднимать дух бойцов. В «Псковской правде» работал заместителем ответственного секретаря.На должности собкора, а позднее заведующего отделом пропаганды и агитации в «Псковской правде» трудился Борис Николаевич Клименко. Человек удивительной храбрости и мужества. К первой боевой награде – медали «За отвагу» – Борис Николаевич был представлен всего через несколько дней после прибытия на передовую.Еще один ветеран и герой Великой Отечественной войны – Владимир Иванович Шестаков – проработал в «Псковской правде» с 1960 по 1985 год.Занимал должность в секретариате, был заведующим отделом и заместителем редактора.После войны заместителем редактора «Псковской правды» стал Василий Павлович Петухов. Человек удивительной судьбы. В годы Великой Отечественной войны он прошел путь от командира батареи до начальника разведки артиллерии дивизии. Как лучший командир батареи Василий Павлович был выдвинут на должность начальника разведки артиллерии дивизии. За подвиги в годы войны был награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 и 1 степени, медалью «За оборону Ленинграда» и другими.Почти два года – с ноября 1970 по июль 1972 года – газетой руководил Вадим Владимирович Хмылко. К слову, несколькими годами ранее «за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок подсолнечника, льна и других технических культур» Вадиму Владимировичу Хмылко было присвоено звание Героя Социалистического Труда.В мае 1946 года устроился художником-ретушером в редакцию газеты «Псковская правда» Владимир Францевич Петерсон. Более тридцати лет читатели газеты видели героев публикаций глазами Владимира Петерсона. На газетных страницах опубликованы тысячи его рисунков (портретов, городских пейзажей) и фотографий.Еще одна наша публикация была посвящена первому послевоенному ответственному редактору Сергею Васильевичу Перминову. Он приехал в разрушенный Псков в 1944 году с заданием партии возобновить выход газеты. И уже через несколько месяцев вышел первый послевоенный номер «Псковской правды».Еще один герой газетной публикации – Иван Петрович Саламатов, снайпер в годы Великой Отечественной войны, фотокорреспондент «Псковской правды» с 1962 года… За каждым сотрудником газеты «Псковская правда» – удивительная история, тесно переплетенная с историей всей страны: ее победами и трагедиями.«Псковская правда» обращается ко всем читателям с просьбой: позвоните или напишите, если вы что-то знаете о представителях «газетной» профессии. Давайте писать историю газеты вместе!Мы ждем ваших звонков по тел. 8 (8112) 57-31-23.