Бывший директор радиозавода, освобожденный от уголовного преследования, дал свою оценку происходящему вокруг предприятия

Досье «ПП»

Псковский областной суд 20 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции о прекращении уголовного дела в отношении экс-директора псковского радиозавода «Плескава» и экс-депутата областного Собрания Андрея Букина. Дело о якобы имевшем место мошенничестве было возбуждено еще в 2009 году. Следствие считало, что Букин с 2005 по 2008 год своими мошенническими действиями нанес заводу «Плескава» ущерб на сумму 251,8 млн рублей. Через два дня после удачного завершения многолетнего процесса Андрей Букин собрал журналистов в пресс-центре «Псковской правды». Он расставил все точки над i, разъяснил свою позицию по творящемуся сейчас вокруг завода и заявил, что возвращается в политику.Длившуюся 8 лет тяжбу Андрей Букин считает «рейдерским захватом» радиозавода, выгодоприобретателем которого стал депутат регионального парламента, лидер местной «Справедливой России» Олег Брячак.– Я слышал, что представители «Плескавы» будут оспаривать решение, – отметил Букин, – что они не согласны. Имеется информация, что следствие продолжит попытки возбуждать дело. Насколько будут реальны эти попытки – время покажет.Также экс-директор «Плескавы» отметил беспрецедентное давление на суд в ходе процесса: «Я уже говорил, что суд не сломался об колено, хотя было колоссальное давление. Мне частный детектив давал информацию, что людям угрожали. Факт того, что судья был вынужден воспользоваться государственной защитой, говорит о напряженности процесса. Следственные органы хотели, чтобы им поверили на слово. Но есть профессионалы, которые детально анализируют каждый документ и выносят решения несмотря на информационное давление. Вы все слышали выступления Брячака на эту тему, что «мантии полетят», если будет оправдательное решение. По сути это был четко разработанный сценарий для рейдерского захвата».– Все эти митинги, все эти приходы людей в зал суда – я прекрасно понимаю, это большая политика, – продолжил он тему. – Но схема не сработала. Слава Богу, правосудие есть – это хороший знак для нашего общества. Общество сегодня видит, что реально происходит со стадионом «Электрон», с радиозаводом. Были подделаны подписи, в том числе подпись бывшего председателя совета директоров «Плескавы», а теперь просто члена совета директоров Вячеслава Яковлева. Это позволило получить большие кредитные средства на личный бизнес некоторых лиц. Их получили «Палада», «Теко-Терминал». Заложено сердце завода, первый цех. Брячак говорит, что отношения к «Электрону» не имеет. Но если он отношения не имеет, то как он стал поручителем по этим кредитам? Меня обвиняют в том, что я украл «Электрон», а пользуется им, судя по рекламе и СМИ, Брячак.Слова «рейдерский захват» еще не раз прозвучали из уст Андрея Букина. Также он выступил с резкой критикой идеи застройки стадиона «Электрон». Ее он назвал «кощунством».– Когда я стал директором радиозавода, я посчитал, что ошибочно в план приватизации попали социальные объекты: завод отдал городу общежитие. Обсуждался вопрос о передаче «Электрона»: там была колоссальная проблема, трещина в чаше. Был вариант застройки, но я был против, кощунство там строить. Там должна быть зона отдыха для горожан. Был проект с хорватскими партнерами по созданию там современного спортивного городка, – приводит слова Букина Псковское агентство информации.Напомним, на протяжении 2015-16 годов в Пскове обсуждались планы новых собственников «Электрона» по застройке его территории. Против этого выступали многие политики, общественники, спортсмены и просто неравнодушные горожане.Кстати, в ночь перед пресс-конференцией у спортивного комплекса с бассейном, находящегося на территории стадиона, сменился арендатор. Владеющая комплексом компания (она связана, по данным СМИ, с Олегом Брячаком) заложила стадион в качестве обеспечения кредита в «Россельхозбанке», передала комплекс в аренду другой фирме. Но арендные платежи не шли в счет погашения кредита, а направлялись на неизвестные цели, как считают банкиры, были похищены. Кредитные обязательства не выполнялись с 2014 года. Банк при поддержке ЧОП сменил арендатора.А вот Андрей Букин собирается вернуться в большую политику. Ранее он являлся депутатом областного Собрания и намерен вернуться на выборные должности. Не исключил своего участия в выборах следующего, 2017 года.– Я член партии «Единая Россия», – напомнил Букин, – меня не исключили. Многие депутаты меня поздравили. Наверное, верили мне и ждали решений судов. Собираюсь участвовать в выборах, на депутатский уровень.Также Андрей Букин удивился, что в Псковском областном Собрании не смогли повлиять на Брячака в связи с фактом давления последнего на суд: «Юрист сказала, что в Собрании нет комитета по этике. Что мешает его создать? А что, если депутат начнет к экстремизму призывать? Если депутат начинает с трибуны угрожать, то я считаю, что он не имеет морального права быть депутатом».Андрей Букин родился 25 ноября 1968 года в Псковской области. В 1983 году поступил учиться в СПТУ № 15 города Пскова по специальности «монтажник». Проходил практику и начинал трудовую деятельность на Псковском заводе радиодеталей. С 1986 по 1989 год служил в Военно-морском флоте. После службы работал оператором при областном комитете ВЛКСМ, затем трудился на малом предприятии «Содействие». С 1993 по 1999 год руководил компанией «Синтез». До 2005 года занимал пост генерального директора Псковского завода радиодеталей «Плескава».