В Псковской области сформирован региональный отдел Росгвардии

Сотрудников новой структуры можно называть «сотрудники Росгвардии» или более привычным словом «полицейские». Тем более они выполняют те же функции по охране общественного порядка, что и их коллеги из МВД.

О создании на базе внутренних войск МВД Росгвардии президентобъявил еще 5 апреля этого года. Более полугода шел процесс создания новой структуры в стране, в том числе отдел Росгвардии был сформирован и в Псковской области.Именно это событие – завершение первого этапа формирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – стало поводом пресс-конференции начальника регио-нального отдела Росгвардии полковника полиции1 декабря в России завершился первый этап формирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В Псковской области, как в других российских регионах, появился свой отдел Росгвардии.В структуру псковского отдела Росгвардии перешли в полном составе отряд мобильный особого назначения (ОМОН), специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), подразделение лицензионно-разрешительной работы и подразделения вневедомственной охраны.– В отдел Росгвардии включены все специальные подразделения, которые были в составе УМВД. То есть они собрались в один общий орган, который при слаженном действии быстрее, качественнее выполнит задачи, – отметил начальник регионального отдела Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.Планируется, что сотрудники ОМОНа и СОБРа в составе новой структуры получат статус военнослужащих.– На первом этапе было много вопросов. Личный состав переживал, куда же они переходят. Интересовали их и льготы, и сохранение боевых традиций. Но практически 100 % личного состава, которые ранее проходили службу в УМВД, перешли в новую структуру, – рассказал Игорь Иванов. По его словам, для сотрудников нового ведомства все социальные гарантии полностью сохранены, также предусмотрены льготы, в том числе программы по улучшению жилищных условий, медицинское обслуживание и санаторно-курортное обеспечение.Игорь Иванов подчеркнул, что процесс формирования отдела никоим образом на состояние правопорядка не влияет:– Сотрудники спецподразделений как оказывали силовую поддержку и участвовали в охране общественного порядка, так и работают.Новая структура призвана улучшить работу правоохранительных органов и, в частности, их силовую составляющую. В задачи сотрудников ведомства входит охрана важных гособъектов и специальных грузов, оказание содействия пограничным органам в охране государственной границы, а также осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.Кроме того, для подразделения лицензионно-разрешительной работы приоритетной задачей является реализация указа президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», направленного на обеспечение доступности и повышения качества предоставления государственных услуг.– В связи с переходом в новое ведомство Центр лицензионно-разрешительной работы регионального отдела Росгвардии приступил к предоставлению госуслуг в упрощенном порядке. Граждане могут воспользоваться преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота. Гражданину при обращении за госуслугой по линии лицензионно-разрешительной работы требуется предъявить минимальное количество документов. Большая часть сведений запрашивается сотрудниками через систему межведомственного электронного взаимодействия, – пояснила заместитель начальника регионального отдела Росгвардии – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы

Наша справка

Росгвардия формируется в три этапа. Первый этап завершился 1 декабря 2016 года. Следующий этап продлится до 31 августа 2017 года. Полностью формирование федеральной службы завершится 31 января 2018 года.