22 Декабря 2016
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Боевые спецподразделения региона объединили в одну структуру

21 Декабря 2016 - 12:47
Главная → Заметки → Общество
В Псковской области сформирован региональный отдел Росгвардии
О создании на базе внутренних войск МВД Росгвардии президент Владимир Путин объявил еще 5 апреля этого года. Более полугода шел процесс создания новой структуры в стране, в том числе отдел Росгвардии был сформирован и в Псковской области.

Именно это событие – завершение первого этапа формирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – стало поводом пресс-конференции начальника регио-
нального отдела Росгвардии полковника полиции Игоря Иванова.

1 декабря в России завершился первый этап формирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В Псковской области, как в других российских регионах, появился свой отдел Росгвардии. 

В структуру псковского отдела Росгвардии перешли в полном составе отряд мобильный особого назначения (ОМОН), специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), подразделение лицензионно-разрешительной работы и подразделения вневедомственной охраны. 

– В отдел Росгвардии включены все специальные подразделения, которые были в составе УМВД. То есть они собрались в один общий орган, который при слаженном действии быстрее, качественнее выполнит задачи, – отметил начальник регионального отдела Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.

Планируется, что сотрудники ОМОНа и СОБРа в составе новой структуры получат статус военнослужащих. 

– На первом этапе было много вопросов. Личный состав переживал, куда же они переходят. Интересовали их и льготы, и сохранение боевых традиций. Но практически 100 % личного состава, которые ранее проходили службу в УМВД, перешли в новую структуру, – рассказал Игорь Иванов. По его словам, для сотрудников нового ведомства все социальные гарантии полностью сохранены, также предусмотрены льготы, в том числе программы по улучшению жилищных условий, медицинское обслуживание и санаторно-курортное обеспечение. 

Игорь Иванов подчеркнул, что процесс формирования отдела никоим образом на состояние правопорядка не влияет:

– Сотрудники спецподразделений как оказывали силовую поддержку и участвовали в охране общественного порядка, так и работают. 

Новая структура призвана улучшить работу правоохранительных органов и, в частности, их силовую составляющую. В задачи сотрудников ведомства входит охрана важных гособъектов и специальных грузов, оказание содействия пограничным органам в охране государственной границы, а также осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. 

Кроме того, для подразделения лицензионно-разрешительной работы приоритетной задачей является реализация указа президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», направленного на обеспечение доступности и повышения качества предоставления государственных услуг. 

– В связи с переходом в новое ведомство Центр лицензионно-разрешительной работы регионального отдела Росгвардии приступил к предоставлению госуслуг в упрощенном порядке. Граждане могут воспользоваться преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота. Гражданину при обращении за госуслугой по линии лицензионно-разрешительной работы требуется предъявить минимальное количество документов. Большая часть сведений запрашивается сотрудниками через систему межведомственного электронного взаимодействия, – пояснила заместитель начальника регионального отдела Росгвардии – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Оксана Ильина.

Сотрудников новой структуры можно называть «сотрудники Росгвардии» или более привычным словом «полицейские». Тем более они выполняют те же функции по охране общественного порядка, что и их коллеги из МВД.

 

 

Наша справка

Росгвардия формируется в три этапа. Первый этап завершился 1 декабря 2016 года. Следующий этап продлится до 31 августа 2017 года. Полностью формирование федеральной службы завершится 31 января 2018 года. 
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Псковские пограничники...Должникам за газ...Бюджет-2017: На...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовНа Октябрьской площади зажгли огни на главной елке
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 21 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50