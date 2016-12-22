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Дмитрий Месхиев: В России хорошее кино делают, но его немного

15 Декабря 2016 - 09:40
Главная → Заметки → Общество
Год кино завершается в Псковской области открытием двух кинотеатров
Единая кинотеатральная сеть позволит кинотеатрам из районов избежать общения с агентами, что скажется на стоимости билета и репертуарной политике.

Единая кинопрокатная сеть появится в Псковской области. В нее войдут почти два десятка кинотеатров, открытие которых планируется в районах по всему региону. Два из них – в Порхове и Себеже – примут первых зрителей уже до нового года. На первом сеансе состоится премьера очередной картины «Елки», всероссийский релиз которой запланирован на 22 декабря. В следующем году откроются залы в Пушкинских Горах, Опочке и Новосокольниках. В этот же ряд могут встать Остров и Печоры. Также в следующем году начнется реконструкция кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Вместо двух прежних залов там оборудуют три.

Подводя итоги Года кино в Псковской области, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев отметил в качестве положительного момента открытие кинотеатра «Мираж».

– Ходят люди туда? Значит, кино людям нужно. Как цирк, так писал Ленин, – сделал Дмитрий Месхиев отсылку к цитате вождя мирового пролетариата: «Кино для нас является важнейшим из искусств, а также цирк».

Объединение вновь созданных кинотеатров в единую прокатную сеть поможет на региональном уровне определять их репертуарную политику, минуя агентов.

– Постараемся сделать так, чтобы репертуар был как можно более широким, разнообразным и насыщенным. Важно кино для семейного просмотра и детское, мультфильмы. Не должны мы забывать о российском кино, о западном коммерческом. И об истории отечественного кинематографа. С моей точки зрения, очень важен прокат российского кино, – отметил режиссер Месхиев. – В России хорошее кино делают, но его немного. Важно следить за качеством того, что будем показывать.

В эти дни в Москве проходит кинорынок, форум, на котором создатели кинолент представляют прокатчикам будущие премьеры. Представители Псковской области, возможно, в эти минуты заняты подписанием контрактов.

– Единая сеть никому не насаждалась, это была не моя идея, но все с ней согласны. Нам не будут откуда-нибудь из Сибири агенты диктовать репертуарную политику, – говорит Дмитрий Месхиев о преимуществах создания единой кинотеатральной сети. – Представим, что отдельный кинотеатр из Дно общается с агентом из Екатеринбурга. Директор в Дно не знает о релизах, которые предстоят в ближайшее время. Потому что не имеет возможности заплатить 25 тысяч рублей за аккредитацию на кинорынок. Будет слушать агента, который бог знает где сидит, его задача – получить свои 15-17 %.

Каждый районный кинотеатр получает право самостоятельно определять цену на билет. Дмитрий Месхиев поделился своим мнением на этот счет. На его взгляд, стоимость сеанса в условном Порхове должна быть ниже, чем в Пскове. И на одном уровне с Себежем и Пушкинскими Горами.

– Было бы правильно им всем собраться и оговорить единую систему продажи билетов, чтобы не получилось, что в Пушкинских Горах билет стоит 500 рублей, а в Порхове 350. Это было бы некорректно, – говорит Дмитрий Месхиев. – Но я не будут насаждать эту точку зрения директорам. 
 

Кстати

В феврале на открытии Года кино был объявлен конкурс сценарных идей фильмов о Пскове. За год прислали всего две работы.
 

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