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В «Империале» прошел обыск
08 Сентября 2017 - 20:18Главная → Хроника дня
В гипермаркете «Империале» прошли обыски и выемка документов, сообщают информационные агентства Псковская лента новостей и Псковское агентство информации. Директором ООО «Империал» (Псков) является Николай Рассадин, который баллотируется в депутаты Псковской городской Думы.
По словам сотрудника избирательного штаба Рассадина Алексея Малова, есть мнение, что партия «Справедливая Россия» оплачивала часть свой агитпродукции, минуя официальный избирательный фонд.
По информации ПЛН, обыски также прошли в избирательном штабе «Справедливой России» в Пскове. Ранее псковские СМИ также сообщали об обыске в офисе ЗАО «Псковпищепром», которое также возглавляет Николай Рассадин.
Компании «Империал» и «Псковпищепром» являются аффилированными структурами скрывающегося от российских правоохранителей в Израиле псковского бизнесмена Михаила Гавунаса.
Напомним, Следственное управление СКР по Псковской области возбудило уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Основанием для этого стало заявление главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской гордумы Ивана Цецерского.
Кроме того сегодня стало известно, что расследование уголовного дела о подкупе избирателей в Пскове ведет центральный аппарат Следственного комитета.
По информации Псковского агентства информации, в постановлении СУСК о возбуждении уголовного дела упоминаются кандидаты в депутаты Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, Дмитрий Михайлов, Александр Сотник, Олег Брячак, Павел Николаев, Елена Маницкая, Василий Филюк, Николай Рассадин, Александр Баев, Александр Лоско. Предположительно именно за них предлагали голосовать осуществляющие подкуп граждане.
Фото: Псковская Лента Новостей
По словам сотрудника избирательного штаба Рассадина Алексея Малова, есть мнение, что партия «Справедливая Россия» оплачивала часть свой агитпродукции, минуя официальный избирательный фонд.
По информации ПЛН, обыски также прошли в избирательном штабе «Справедливой России» в Пскове. Ранее псковские СМИ также сообщали об обыске в офисе ЗАО «Псковпищепром», которое также возглавляет Николай Рассадин.
Компании «Империал» и «Псковпищепром» являются аффилированными структурами скрывающегося от российских правоохранителей в Израиле псковского бизнесмена Михаила Гавунаса.
Напомним, Следственное управление СКР по Псковской области возбудило уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Основанием для этого стало заявление главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской гордумы Ивана Цецерского.
Кроме того сегодня стало известно, что расследование уголовного дела о подкупе избирателей в Пскове ведет центральный аппарат Следственного комитета.
По информации Псковского агентства информации, в постановлении СУСК о возбуждении уголовного дела упоминаются кандидаты в депутаты Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, Дмитрий Михайлов, Александр Сотник, Олег Брячак, Павел Николаев, Елена Маницкая, Василий Филюк, Николай Рассадин, Александр Баев, Александр Лоско. Предположительно именно за них предлагали голосовать осуществляющие подкуп граждане.
Фото: Псковская Лента Новостей
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