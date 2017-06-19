Следователи изучают компьютер 14-летней девочки, выпавшей из окна

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства несовершеннолетней девочки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Псковской области.



Тело 14-летней девочки с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружили 18 июня возле дома по улице Юбилейной.



По предварительным данным, падение ребенка произошло из квартиры, расположенной на девятом этаже указанного дома.



Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии: изъять для осмотра компьютерную техники и допросить родственников, знакомых и друзей девочки.



Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».