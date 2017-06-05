Парусные гонки стартуют на Псковском озере 10 июня (ПРОГРАММА)

14-ая «Псковская парусная регата» пройдет с 10 по 14 июня на Псковском озере. В рамках состязаний пройдут международный этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», всероссийской этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».



С 16 по 18 июня на Псковском озере яхтсмены примут участие в 4-ом этапе всероссийских соревнований Высшей Лиги «Национальная парусная Лига».



11 июня

10.30-11.30 Приезд гостей регаты в пансионат «Кривск». (Проход через КПП на берег, к Яхт-клубу пансионата). КПП пансината

Яхт-клуб пансионата 11.30-12.00 Сбор гостей регаты. Площадка у причала Яхт-клуба (мол) 12.00-12.40 Торжественная церемония Открытия регаты. Площадка у причала Яхт-клуба (мол) 12.40-13.00 Собрание капитанов. Площадка у Яхт-клуба 13.30-18.00 Гоночное время. Псковское озеро 13.00-13.30 Пресс-конференция Шатер перед яхт-клубом (Центральный павильон) 19.00-22.00 Праздничный вечер. Выступление музыкантов для участников и гостей регаты Здание Столовой пансионата 22.00 Праздничный фейерверк Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12 июня



Гоночное время с 11.00 до 18.00.



13 июня



Гоночное время с 11.00 до 15.00;

Торжественное закрытие в 15.00.