Парусные гонки стартуют на Псковском озере 10 июня (ПРОГРАММА)
14-ая «Псковская парусная регата» пройдет с 10 по 14 июня на Псковском озере. В рамках состязаний пройдут международный этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», всероссийской этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».
С 16 по 18 июня на Псковском озере яхтсмены примут участие в 4-ом этапе всероссийских соревнований Высшей Лиги «Национальная парусная Лига».
11 июня
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10.30-11.30
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Приезд гостей регаты в пансионат «Кривск». (Проход через КПП на берег, к Яхт-клубу пансионата).
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КПП пансината
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11.30-12.00
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Сбор гостей регаты.
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Площадка у причала Яхт-клуба (мол)
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12.00-12.40
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Торжественная церемония Открытия регаты.
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Площадка у причала Яхт-клуба (мол)
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12.40-13.00
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Собрание капитанов.
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Площадка у Яхт-клуба
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13.30-18.00
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Гоночное время.
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Псковское озеро
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13.00-13.30
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Пресс-конференция
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Шатер перед яхт-клубом (Центральный павильон)
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19.00-22.00
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Праздничный вечер. Выступление музыкантов для участников и гостей регаты
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Здание Столовой пансионата
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22.00
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Праздничный фейерверк
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Площадка у причала Яхт-клуба (мол)
12 июня
Гоночное время с 11.00 до 18.00.
13 июня
Гоночное время с 11.00 до 15.00;
Торжественное закрытие в 15.00.
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