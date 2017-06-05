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Парусные гонки стартуют на Псковском озере 10 июня (ПРОГРАММА)

05 Июня 2017 - 16:20
Главная → Хроника дня

14-ая «Псковская парусная регата» пройдет с 10 по 14 июня на Псковском озере. В рамках состязаний пройдут международный этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», всероссийской этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».

С 16 по 18 июня на Псковском озере яхтсмены примут участие в 4-ом этапе всероссийских соревнований Высшей Лиги «Национальная парусная Лига».

11 июня

10.30-11.30

Приезд гостей регаты в пансионат «Кривск». (Проход через КПП на берег, к Яхт-клубу пансионата).

КПП пансината
Яхт-клуб пансионата

11.30-12.00

Сбор гостей регаты.

Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12.00-12.40

Торжественная церемония Открытия регаты.

Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12.40-13.00

Собрание капитанов.

Площадка у Яхт-клуба

13.30-18.00

Гоночное время.

Псковское озеро

13.00-13.30

Пресс-конференция

Шатер перед яхт-клубом (Центральный павильон)

19.00-22.00

Праздничный вечер. Выступление музыкантов для участников и гостей регаты

Здание Столовой пансионата

22.00

Праздничный фейерверк

Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12 июня

Гоночное время с 11.00 до 18.00.
 
13 июня

Гоночное время с 11.00 до 15.00;
Торжественное закрытие в 15.00.

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