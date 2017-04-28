28 Апреля 2017
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+9 .. +11 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

Общественный транспорт Пскова изменит маршруты ради Эстафеты Победы

28 Апреля 2017 - 09:20
Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
Центр города перекроют на полтора часа
4 мая в Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».  Изменения вводятся на время перекрытия улиц ради спортсменов и продлятся с 15.00 до 16.00.

Автобусы маршрутов №№ 2, 3, 4, 14, 15, 16,17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М.Горького, через Дамбу, пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии и далее до Вокзала в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 следуют по ул. Л. Поземского, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Вокзалу в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Вокзалу в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытова следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии к Вокзалу в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует до пл. Героев – Десантников (с разворотом), через Дамбу, ул. М. Горького до Рижского проспекта (конечная).

Улицы в центре перекроют на полтора часа, с 14.30 до 16.00. В это время они наименее загружены транспортом. Машины не пустят на Октябрьскую площадь, Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Гагарина), улицу Гагарина, улицу Я. Фабрициуса (от улицы Гагарина до площади Победы), улицу Советскую (от Октябрьской площади до площади Победы), улицу Гражданскую (от Октябрьского проспекта до ул. Я.Фабрициуса), улицу Кузнецкую (от площади Победы до Октябрьского проспекта).

На это же время городские власти запрещают остановку автотранспорта на этих же улицах. Пожалуйста, выбирайте объездные пути. А лучше приходите на Эстафету в качестве участника или чтобы поддержать спортсменов!


 

Как зарегистрироваться?


Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
 

Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».
 

Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.

Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.

Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.

Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.

Генеральный партнер: 
Псковское отделение ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru

Партнеры: 
ПАО «Ростелеком» – vk.com/rostelecom.novgorod_pskov
Компания «Столбушинский продукт» – www.stolbushino.com
Магазин одежды из Европы «Мега Хенд» – vk.com/mega_hend
Фирменная пекарня «Пирогов» – www.pirogovmnogo.ru
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Танки в городе: в Пскове отрепетировали Парад ПобедыВ Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со Усохи
Весь фото архив

Видео

Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируют
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 26 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50