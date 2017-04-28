Общественный транспорт Пскова изменит маршруты ради Эстафеты Победы

Центр города перекроют на полтора часа

4 мая в Пскове изменится схема движения городских автобусов при проведении традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» . Изменения вводятся на время перекрытия улиц ради спортсменов и продлятся

Автобусы маршрутов №№ 2, 3, 4, 14, 15, 16,17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М.Горького, через Дамбу, пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии и далее до Вокзала в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 следуют по ул. Л. Поземского, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Вокзалу в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Вокзалу в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытова следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии к Вокзалу в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует до пл. Героев – Десантников (с разворотом), через Дамбу, ул. М. Горького до Рижского проспекта (конечная).

Улицы в центре перекроют на полтора часа,В это время они наименее загружены транспортом. Машины не пустят на Октябрьскую площадь, Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Гагарина), улицу Гагарина, улицу Я. Фабрициуса (от улицы Гагарина до площади Победы), улицу Советскую (от Октябрьской площади до площади Победы), улицу Гражданскую (от Октябрьского проспекта до ул. Я.Фабрициуса), улицу Кузнецкую (от площади Победы до Октябрьского проспекта).На это же время городские власти запрещают остановку автотранспорта на этих же улицах. Пожалуйста, выбирайте объездные пути. А лучше приходите на Эстафету в качестве участника или чтобы поддержать спортсменов!





Как зарегистрироваться?



Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).



Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.



Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.