Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса»

В администрации Псковской области рассмотрено представление областной прокуратуры об отстранении от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

С учетом всех обстоятельств и условий совершения правонарушений губернатор региона Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом.

Напомним, что в 2016 году Контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы Псковской области. Прокуратура Псковской области в свою очередь провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате выявлены факты нарушения требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях. В частности установлено, что и.о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.