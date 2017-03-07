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Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму

06 Марта 2017 - 17:27
Главная → Хроника дня
Срок устранения нарушений на улицах с автобусным движением – сутки, без автобусного движения – до 5 суток
Двадцать одна яма была обнаружена сотрудниками городской прокуратуры при проверке состояния дорог Пскова. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы со стороны граждан.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в результате было обследовано около 60 километров, на которых были выявлены аварийные участки дороги несоответствующие требованиям ГОСТа по следующим адресам:
 

Район Запсковье

- Индустриальная д. 4 и перекрёсток с ул. Инженерной;
- ул. Звёздная на участке от ул. Инженерной до ул. Труда;
- пр. Энтузиастов д, 3;
- ул. Л. Поземского в районе «Мясокомбината»;
- ул. Чудская в районе АГЗС;
- перекрёсток ул. Л. Поземского и ул. Чудской;
 

Район Завеличье

- ул. Кузбасской дивизии д.38, д.50 и поворот на ул. Западную;
- ул. Западная д.21;
- ул. М.Горького на выезде от д.15-19;
- ул. Киселёва д. 18а;
- ул. Народная д. 49 а;
- ул. Петровская д. 28, д.53;
 

Район Центр

- ул. 128 Стрелковой Дивизии, д.36;
- ул. Металлистов д.32, д.36;
- Перекресток ул. Металлистов и ул. Стахановской;
- ул. Гражданская д. 12;
- ул. Советской Армии (участок в 100 метра от Военной части в направлении к центру города);
- ул. Льва Толстого д.95; 
- ул. Гражданская 10б;

На участках дорог с автобусным движением выявлено 9 ям.
 
Комментарии: 6
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Комментарии

Горожанин
06 Марта 2017 - 18:08
Это шутка чтоли?21 тысяча ям в Пскове
Удивлённый
06 Марта 2017 - 18:36
Да только на ул.Сосновой 43 ямы!
В шоке
06 Марта 2017 - 19:45
А то части в Промежутках до Лопатино их не пересчитать.
Пскович
06 Марта 2017 - 20:43
ул. Торфяная, это просто ужас!!!яма на яме!!не только ездить, но и пешему передвигаться невозможно. Сделайте хоть видимость дороги,хотя на ваше внимание и понимание проблемы надежды мало, а точнее совсем никакой....
Я
06 Марта 2017 - 21:04
Надо просто налоги не платить пока не будет дорог...или ремонт подвески раз в год пускай оплачивают за счет бюджета....проще будет
Любятовец
06 Марта 2017 - 23:33
А в любятово комиссия не доехала ???? По льва толтого до перекрёстка с малозональным не проехать ! 121 яма только на этом участке!
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